親子好去處｜荃新天地賀年活動 重現荔園6大經典攤位遊戲

▲ 荃新天地賀年活動

荃新天地2025年農曆新年期間，聯同荔園及救世軍呈獻充滿喜慶、童心與傳統元素的新春活動，以歡樂的心情與各位一同開展乙巳蛇年，迎接好運福氣！

荃新天地1期將會聯同荔園舉辦「幸福過肥年」推廣活動，重現荔園6大經典攤位遊戲，更有逾20檔LOCOLOCO新春市集販售各式年貨，炒熱過年氣氛；於荃新天地商戶消費滿指定金額更可換領以荔園吉祥物肥肥人做主角的「幸福肥利事封」，祝願大家家肥屋潤、幸福滿滿。

▲ （攝：梁樂欣）

荃新天地2期將與救世軍聯手呈獻「救世軍智趣中華在荃新天地 — 童樂賀新春」，匯聚旗下17所幼兒學校逾3,000名師生以環保物料及豐富想像力創造面積超過2,000呎的「童樂鎮」。

5大中華文化主題區充滿農曆新年氣氛，於幼兒園師生的帶領下透過表演藝術、傳統遊戲、特色建築、飲食文化及民間藝術讓市民大眾體驗中華文化傳統智慧，參觀者更有機會獲贈幼童創作的童趣揮春，2月2日年初五將會舉辦「童樂鎮荃城華服時裝秀」，幼童變身時裝展模特兒親身展現華夏服飾之美。

▲ 救世軍智趣中華在荃新天地 — 童樂賀新春 （攝：梁樂欣）

至2月16日期間，荃新天地1期將會聯同荔園及LOCOLOCO舉辦「幸福過肥年」推廣活動，重現荔園6大經典有獎遊戲攤位，包括「開心掟階磚」、「喜氣擲鐵罐 」、「財源套滿樽 」、「如意神射手 」、「福到肥肥人 」及「迎新Duck意 」。

▲ （攝：梁樂欣）

顧客可以即場以港幣100元購買代幣10個或於S+ REWARDS App以指定點數換領！獎品達9,000份，當中包括代幣咕𠱸、荔園康樂棋、肥肥人行李牌、Generic plush toys等。

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