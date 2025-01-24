美國隊長4︱新美國隊長裝備全面升級　拆解Red Hulk力量究竟有幾強

▲ 《美國隊長4：勇敢新世界》

MCU最新電影《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America: Brave New World）講新美國隊長琛偉遜（安東尼麥奇飾）接下重要一職後，亦以全新戰衣登場。

外型方面，沿用了美國國旗的概念，藍、紅、白及星形圖案設計入型入格。相比琛偉遜昔日由史達科技打造的戰衣，今次在《美國隊長4：勇敢新世界》的裝備獲得全面進化，預告中可見琛偉遜作戰時雙翼發出紫光，似乎配備類似《黑豹》的瓦干達先進科技，擁有吸收、儲存及反射衝擊力的強大功能。

此外，琛偉遜的專屬裝備無人機「紅翼」及戰鬥眼罩亦必定大幅改良，各裝備迷不妨落足眼力入場睇到實，見證新隊長全副武裝與Red Hulk一較高下。

近日《美國隊長4：勇敢新世界》官方宣傳片段及海報亦再次於MCU提及堅不可摧的合金超能鋼，在MCU裡，這種合金似乎來自外星，可從《永恆族》（Eternals）中星神族提亞瑪特（Celestial Tiamut）留下的巨大身軀抽取，而超能鋼甚至比瓦干達的汎合金（Vibranium）更強勁，相信將為未來MCU的戰場加入更強火力。

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▲ 《美國隊長4：勇敢新世界》

美國隊長4︱Red Hulk登場

在《美國隊長4：勇敢新世界》預告可見，勞士總統（夏里遜福飾）能化身成全身通紅的Red Hulk，更被視為中美國隊長的最強對手。

據Marvel漫畫編輯Mark Paniccia形容，Red Hulk「難以抑制，具戰術智慧」，而Marvel漫畫家Jeph Loeb則形容「Red Hulk是我們從未見過的變形俠醫，他精於思考、計算，尤如殘暴版之變形俠醫」。

Red Hulk與變形俠醫一樣，擁有超乎常人的速度、自癒能力及防禦力，但不同的是，Red Hulk更可以吸收能量來增強自己的力量，而且Red Hulk在非常憤怒期間，眼睛可以散發熱量。他的體溫也異於常人，隨著憤怒程度，體溫也會急劇升高。

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