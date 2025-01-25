新年防騙｜虛假電子紅包、折扣優惠湧現　Sophos提「反詐騙四式」掌握新春防騙攻略

農曆新年快將到來，相信不少人都正趕緊於歲晚前為新年做好準備，同時，不法之徒也早以看準普羅大眾於佳節難免疏於防範的時機，並潛伏於網絡且策劃各式各樣的詐騙活動，例如虛假電子紅包詐騙、虛假送貨通知／訊息等。

網絡安全｜車企Subaru車聯網被爆出現大漏洞 或致數百萬車主資料、行蹤全曝光

網絡安全｜網絡釣魚事故創五年新高 HKCERT籲注意AI生成內容被騎劫

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

網絡安全公司Sophos特此準備蛇年「反詐騙四式」，當中包含近年常見的詐騙案例和拆解方法，呼籲商戶及消費者時刻保持警覺，並善用Sophos的蛇年「防詐騙四式」提高防騙意識。

虛假電子紅包詐騙（E-Lai See）：在農曆新年期間，隨著電子紅包變得普遍，不法之徒利用新春發紅包的傳統習俗，把加入惡意釣魚連結的虛假電子紅包發送予受害人，最終令個人裝置遭受惡意軟件所感染，甚至令個人資料遭盜取。

Sophos「反詐騙第一式」：務必透過經監管機構許可的電子支付平台和信譽良好的銀行機構發送電子紅包，並在點擊連結前以預覽形式查看相關URL。如對相關連結存疑，請立即與相關電子支付平台聯絡，以核實交易真偽。

網上購物詐騙：佳節當前，相信大眾都有發現網店上的詐騙比例確然有着明顯增長。狡猾的不法之徒看準消費者盼望於春節前後購買價廉物美的節日食品和吉祥物品，通過釣魚電子郵件、詐騙網站甚至社交平台貼文，以誇大的折扣和聲稱「買一送一」的限時優惠，以強烈的迫切感誘使受害人誤信虛假優惠內容。

Sophos「反詐騙第二式」：無論於任何網絡購物前，消費者應時刻保持警惕且仔細檢查網絡的購物詳情，尤其面對史無前例的優惠內容。同時，消費者亦應選用常刖的網站選購貨品，並檢查其URL是否以「https」開頭，並在網址一欄中顯示鎖定圖標，以確保網站經強大的TLS/SSL加密，保障支付信息獲妥善保護。雖然大多數的網上商店有一定的用戶安全保障，但再三檢查一切細節方為明智之舉。

虛假送貨通知／訊息：近年網購已成港人日常生活的重要部分，不法之徒當然亦看準時機，以附有釣魚追蹤URL的虛假送貨通知騙取受害人的個人資料，甚至蒙受金錢損失。

Sophos「反詐騙第三式」：當收到陌生電話號碼所發送的任何訊息，即使該信息聲稱由物流公司所發送，用戶應保持警覺，並仔細核實收到的每封電子郵件和消息。同時，用戶可善用物流公司的應用程式或網站追蹤包裹，而非點擊電子郵件或短信中的鏈接。

殺豬盤騙局：農曆新年期間，不少人都會透過社交平台和即時通訊軟件向親朋戚友發送恭賀訊息，而不法之徒當然亦不會放過如此良機。透過精心策劃的詐騙劇本，他們將利用社交媒體上的個人訊息與受害者建立信任關係，繼而說服他們投資欺詐性加密貨幣計劃。根據Sophos的調查，組織犯罪集團以欺詐去中心化金融（DeFi）應用程式合共騙取近300萬美元，可見騙徒的行騙手法層出不窮，令受害人防不勝防。

Sophos「反詐騙第四式」：當在社交平台收到陌生用戶的直接信息時，用戶應拒收相關訊息以保障個人私隱，並應在社交媒體賬戶啟用雙重身份驗證，同時對未知用戶的好友請求保持警惕。

另外，本報記者日前也親身試玩Galaxy S25系列，到底佢既AI功能有幾厲害？立刻去片！

更詳盡報導可參考：三星新機｜演唱會神器再升級 Samsung Galaxy S25系列添音訊AI消除器（多圖+有片）