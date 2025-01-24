東南亞詐騙｜保安局：2022年曾以詐騙罪檢控兩人　分別被判囚56個月及3年

▲ 鄧炳強早前與泰王國駐香港總領事代表團會面，商討營救港人行動方案。（鄧炳強Facebook圖片）

【東南亞詐騙 / KK園區/ 保安局】保安局局長鄧炳強回應立法會議員跟進時表示，2022年有香港人懷疑被誘騙到東南亞被禁錮從事非法工作，執法部門根據受害者提供的資料和情報調查事件後，以詐騙罪檢控兩人，及後分別被判囚56個月及36個月。

循5方面跟進 會調查懷疑個案

執法部門自2024年至今，共接獲28宗涉及港人聲稱在東南亞國家被禁錮而無法離開當地的求助個案，其中17人已回港，一人已獲救並身處泰國安全地方。專責小組正與泰國當局商討，積極協助該求助人盡快返港。餘下10宗，會繼續致力跟進，為求助人及其家屬提供適切意見和可行協助。

鄧炳強表示，保安局會循5方面繼續跟進遭禁錮案件，包括致力營救受困人士。保安局說，專責小組與泰國相關部門已建立直接聯繫，加強日後溝通及情報交換，相信能更有效地跟進個案。

另外，執法部門會繼續調查懷疑被誘騙的個案，以找出有否涉及不法分子在本港的違法行為，有需要會採取執法和拘捕行動。亦會加強宣傳、加強與相關國家駐港總領事館聯繫、檢視相關國家或地區的外遊警示級別。

現有50條針對販運人口行為的法律條文

另外，鄧炳強稱，現時香港的法律架構有超過50條針對各種販運人口行為的法律條文，包括欺詐、虐待等，部分罪行最高刑期可被判終身監禁。

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