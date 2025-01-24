世界經濟論壇｜陳茂波料全球經濟今年穩定增長　港堅定實施聯繫匯率

▲ 財政司司長陳茂波出席專題討論。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波接受內地傳媒訪問時表示，今年全球經濟大概率會穩定增長，因中國的經濟增長穩步向好，同時美國經濟表現也不錯，兩大引擎為全球經濟增加動力。

引港美商會調查：3成在港美企對港前景樂觀

陳茂波結束在瑞士達沃斯的行程，當地時間1月23日，他以座談嘉賓身份出席一場主題專題討論，討論在緊張的地緣政局下，如何應對金融割裂的風險。陳茂波表示，香港有穩健的金融體系和緩衝空間，營商環境自由開放，並堅定實施聯繫匯率，又稱香港積極擁抱金融創新，包括發展數字資產。

他又不點名引述香港美國商會最新調查指，逾3成在港美國企業對香港的前景感樂觀，另有超過4成持中立態度。另外，自2023年以來，美國公司在港數量增加約10%。

回應與星洲競爭 陳茂波：香港金融服務領先

談到香港和新加坡的競爭時，陳茂波指兩者不同，如目標是輕鬆且優先進入內地市場，香港有優勢，又指香港在金融服務方面是領先者。

在訪問中談及香港的經濟發展時，陳茂波表示，在貿易方面，香港面臨轉型，將發展高增值的供應鏈管理中心，助力內地企業在其他地方佈局其產業，過程中香港亦受惠。

新質生產力需要通過科技創新

陳續指，在地緣政治影響下，作為國際金融中心，香港將仍是內地企業在國際上籌融資的首選。「中長期來說，香港的經濟增長要培育新質生產力。新質生產力需要通過科技創新。」

他又說，香港作為「超級聯繫人」，一直以來都較多連接內地資本市場和歐美資本市場，未來「超級聯繫人」這個角色可以拓展到新興市場，比如中東和東南亞等全球南方國家。「我們覺得未來從全球南方這些市場流入的資金會越來越多。」

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