賀年食品｜盤點7大邪惡賀年糕點 營養師教消滯去水腫貼士

▲ 營養師盤點7大賀年糕點，黃金糕奪「邪惡之冠」！

過年必食糕點，哪一款最邪惡？進食前後有何需要注意？營養師羅愷珈（Cherie）為大家逐一拆解，更教低脂版蘿蔔糕，助大家健康過年。

以下按每進食兩件、共100克計算：

1/ 黃金糕

280卡路里、10克脂肪、22克糖；原材料為木薯粉、砂糖、牛油及椰汁。

2/ 椰汁年糕

240卡路里、9克脂肪、21克糖；原材料為粘米粉、糯米粉、糖及椰汁。

3/ 紅棗糕

190卡路里、2克脂肪、19克糖；原材料為片糖、馬蹄粉、木薯粉、油、椰汁及冰糖。

4/ 芋頭糕

160卡路里、 6克脂肪、2克糖；原材料為粘米粉、澄粉、芋頭、臘腸及臘肉

5/ 蘿蔔糕

150卡路里、5克脂肪 、2克糖；原材料為粘米粉、澄粉、臘腸、臘肉、冬菇及蝦米。

6/ 馬蹄糕

140卡路里、2克脂肪、20克糖；原材料為馬蹄粉、馬蹄及糖。

7/ 桂花糕

125卡路里、 1克脂肪、18克糖；原材料為魚膠粉及冰糖。

▲ 蘿蔔糕、芋頭糕鈉含量較高，進食時不宜再蘸XO醬、辣醬等。食2件蘸醬蘿蔔糕，鈉含量高達約1,000毫克，已達每日建議攝取量一半，高血壓人士尤須避免。

切勿糕點當正餐

Cherie提醒，糕點宜1件起、2件止，忌以糕點作正餐，宜作正餐之間的小食。按世衛建議，每日脂肪的總攝取量為熱量之15至30%。以日需攝取2,000卡路里的人士為例，應控制每日進食6至12茶匙油，過量有機會導致肥胖及增心血管疾病風險。

鈉質上限則為每日少於2,000毫克，即約1茶匙鹽。過量有機會導致水腫或使血壓上升，長期攝取過量鈉質會誘發高血壓。

至於糖分，建議為總熱量10%或以下。同樣以日需攝取2,000卡路里的人士計算，每日攝取量為少於50克（即少於10粒方糖）。長時間高糖飲食，會增加患上糖尿病及心血管疾病風險。

▲ 營養師羅愷珈指若想減低年糕熱量，不應蘸蛋漿再煎。

過量小心血糖飆升

糕點分甜鹹，高血糖、糖尿病患者除須注意甜點，澱粉質攝取量亦要注意。如蘿蔔糕及芋頭糕以粘米粉及澄粉製作，澱粉質含量較高。而年糕除用粘米粉及糯米粉製作，更會加入片糖及蔗糖糖分再增加，上述人士若進食過量容易使血糖水平失衡，或增加其波幅。

至於高血壓人士，則要特別留意蘿蔔糕及芋頭糕。雖然熱量較低，卻加入高鈉食材如臘肉，故進食時宜把臘肉挑出。除此之外，芋頭糕纖維量較高，消化能力差或患腸胃問題者宜少吃為妙，進食過量有機會導致胃脹或腹脹。

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歎糕點前後飲食貼士

早餐可攝取蛋白質及蔬菜補充纖維，如雞蛋羽衣甘藍車厘茄沙律，或吞拿魚青瓜番茄沙律。

減少當日的澱粉質攝取量，如將一碗飯減至半碗。

可飲含單寧酸的飲品如茶或黑咖啡消滯，有助增加胃酸分泌，幫助食物分解。

補充適量蔬果，如含天然酵素的奇異果、菠蘿或木瓜，有助腸胃消化。蔬菜含豐富纖維，增加飽腹感同時促進腸道蠕動。

部分糕點鈉含量高，建議補充足夠水份，另可進食高鉀水果幫助去水腫，如番茄、紅菜頭、火龍果、奇異果等。

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