外遊注意｜7種病菌全球大流行 醫生教防毒自保法【病徵+預防措施一文睇清】
撰文： 黃堯姿
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【傳染病／流行病／流感／新冠病毒】新年出國外遊應如何預防傳染病？近期多國面臨傳染病威脅，當中包括流感病毒、新冠病毒、麻疹病毒、人類間質肺炎病毒（hMPV）、呼吸道合胞病毒（RSV）、蘋果病及肺炎黴漿菌，不少旅遊勝地無一倖免。有醫生就7種流行病毒和細菌，一一詳細分析病徵，並提出預防方法，讓大家出遊時可以玩得開心又放心！
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台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁發文，指去年冬季開始，全球大流行不同傳染病菌，當中以流感病情最為嚴重，多個旅遊勝地都中招。為免外遊期間生病，黃軒列舉7種流行疾病的特性，提出針對性的預防措施及疫苗接種建議：
|病毒
|成因
|症狀
|預防措施
|消毒/殺菌方法
|酒精殺菌
|疫苗預防
|1. 流感病毒
|✔️
|✔️
|2. 新冠病毒（COVID-19）
|✔️
|✔️
|3. 麻疹病毒
|❌
|✔️
|4. 人類偏肺病毒（hMPV）
|❌
|❌
|5. 呼吸道合胞病毒感染（RSV）
|❌
|✔️
|6. 微小病毒B19（蘋果病）
|❌
|❌
|7. 肺炎黴漿菌（會走路的肺炎）
|❌
|❌
外遊注意｜疫苗接種3大建議
黃軒指出，7種流行病中大部分能夠用疫苗或酒精消滅病毒細菌，惟有3種暫時未有任何適用的預防疫苗或是消毒用品，分別是肺炎黴漿菌、蘋果病和人類偏肺病毒，故此要提高個人衛生意識。有意在出遊前接種疫苗人士，黃軒亦提醒需要留意接種時間及下列事項，避免臨急抱佛腳才趕忙出遊前一日接種疫苗，因身體製造抗體需時。
- 提前接種：疫苗需至少「提前2週」接種，才能在出國時提供有效保護。
- 高危人群優先：如老年人、孕婦、慢性病患者及兒童，應優先考慮接種相關疫苗。
- 多重疫苗接種：例如「左流右新」，這樣接種多種疫苗，應諮詢你的醫師以確保安全性及最佳接種時機。
外遊注意｜出遊3招免生病
- 提前規劃：出國前至少2周完成疫苗接種，確保抗體濃度達到保護水平
- 個人防護：勤洗手、戴口罩、避免擁擠場所，並保持良好的衛生習慣
- 高風險族群注意：孕婦、兒童及慢性病患者應特別注意接種疫苗及避免接觸感染者
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