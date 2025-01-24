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外遊注意｜7種病菌全球大流行　醫生教防毒自保法【病徵+預防措施一文睇清】

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【傳染病／流行病／流感／新冠病毒】新年出國外遊應如何預防傳染病？近期多國面臨傳染病威脅，當中包括流感病毒、新冠病毒、麻疹病毒、人類間質肺炎病毒（hMPV）、呼吸道合胞病毒（RSV）、蘋果病及肺炎黴漿菌，不少旅遊勝地無一倖免。有醫生就7種流行病毒和細菌，一一詳細分析病徵，並提出預防方法，讓大家出遊時可以玩得開心又放心！

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Sick問識答：多吃鈣片恐致腎結石？ 骨科醫生拆解補鈣3大迷思

台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁發文，指去年冬季開始，全球大流行不同傳染病菌，當中以流感病情最為嚴重，多個旅遊勝地都中招。為免外遊期間生病，黃軒列舉7種流行疾病的特性，提出針對性的預防措施及疫苗接種建議：

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病毒成因症狀預防措施消毒/殺菌方法
酒精殺菌疫苗預防
1. 流感病毒
  • 由甲型和乙型流感病毒引起
  • 透過飛沫傳播
  • 發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉疼痛等
  • 部分患者可能出現重症
  • 接種流感疫苗，尤其是高危人群（如老年人、兒童、慢性病患者）
  • 勤洗手，避免接觸感染者
  • 在擁擠場所佩戴口罩
✔️✔️
2. 新冠病毒（COVID-19）
  • 透過飛沫和接觸傳播
  • 潛伏期1至14天
  • 發燒、咳嗽、呼吸困難等
  • 接種新冠疫苗及加強劑
  • 維持社交距離，佩戴口罩
  • 勤洗手，避免觸摸眼、鼻、口
✔️✔️
3. 麻疹病毒
  • 高度傳染性
  • 透過飛沫或空氣傳播
  • 發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及皮疹
  • 接種麻疹、腮腺炎和德國麻疹混合疫苗（MMR疫苗）
  • 避免帶未接種疫苗的嬰幼兒前往麻疹流行地區
✔️
4. 人類偏肺病毒（hMPV）
  • 引起急性呼吸道感染
  • 症狀與流感相似
  • 咳嗽、鼻塞、發燒，主要影響兒童、老年人及免疫力低下者
  • 加強個人衛生，勤洗手
  • 避免擁擠、通風不良的場所
  • 若出現症狀，及早就醫
5. 呼吸道合胞病毒感染（RSV）
  • 常見於兒童和老年人
  • 咳嗽、流鼻水、發燒，嚴重者可能引發肺炎
  • 高危人群（如早產兒或慢性病患者）可考慮接受RSV預防性抗體治療
  • 維持良好的衛生習慣，勤洗手
  • 避免與感染者密切接觸
✔️
6. 微小病毒B19（蘋果病）
  • 透過飛沫傳播
  • 臉頰紅疹（蘋果臉）、發燒、疲倦
  • 對孕婦及慢性病患者風險較高
  • 勤洗手，使用肥皂清潔至少20秒
  • 戴口罩，避免飛沫傳播
  • 避免與有症狀者接觸
7. 肺炎黴漿菌（會走路的肺炎）
  • 非典型細菌感染
  • 透過飛沫傳播
  • 喉嚨痛、咳嗽、發燒
  • 部分患者可能出現長期咳嗽
  • 戴口罩，尤其在擁擠場所
  • 咳嗽或打噴嚏時，用紙巾或手肘遮掩口鼻
  • 勤洗手，避免用手觸碰眼、鼻、口

外遊注意｜疫苗接種3大建議

黃軒指出，7種流行病中大部分能夠用疫苗或酒精消滅病毒細菌，惟有3種暫時未有任何適用的預防疫苗或是消毒用品，分別是肺炎黴漿菌、蘋果病和人類偏肺病毒，故此要提高個人衛生意識。有意在出遊前接種疫苗人士，黃軒亦提醒需要留意接種時間及下列事項，避免臨急抱佛腳才趕忙出遊前一日接種疫苗，因身體製造抗體需時。

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  • 提前接種：疫苗需至少「提前2週」接種，才能在出國時提供有效保護。
  • 高危人群優先：如老年人、孕婦、慢性病患者及兒童，應優先考慮接種相關疫苗。
  • 多重疫苗接種：例如「左流右新」，這樣接種多種疫苗，應諮詢你的醫師以確保安全性及最佳接種時機。

外遊注意｜出遊3招免生病

  • 提前規劃：出國前至少2周完成疫苗接種，確保抗體濃度達到保護水平
  • 個人防護：勤洗手、戴口罩、避免擁擠場所，並保持良好的衛生習慣
  • 高風險族群注意：孕婦、兒童及慢性病患者應特別注意接種疫苗及避免接觸感染者

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