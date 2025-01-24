外遊注意｜7種病菌全球大流行　醫生教防毒自保法【病徵+預防措施一文睇清】

【傳染病／流行病／流感／新冠病毒】新年出國外遊應如何預防傳染病？近期多國面臨傳染病威脅，當中包括流感病毒、新冠病毒、麻疹病毒、人類間質肺炎病毒（hMPV）、呼吸道合胞病毒（RSV）、蘋果病及肺炎黴漿菌，不少旅遊勝地無一倖免。有醫生就7種流行病毒和細菌，一一詳細分析病徵，並提出預防方法，讓大家出遊時可以玩得開心又放心！

最新影片：

台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁發文，指去年冬季開始，全球大流行不同傳染病菌，當中以流感病情最為嚴重，多個旅遊勝地都中招。為免外遊期間生病，黃軒列舉7種流行疾病的特性，提出針對性的預防措施及疫苗接種建議：

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

病毒 成因 症狀 預防措施 消毒/殺菌方法 酒精殺菌 疫苗預防 1. 流感病毒 由甲型和乙型流感病毒引起

透過飛沫傳播 發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉疼痛等

部分患者可能出現重症 接種流感疫苗，尤其是高危人群（如老年人、兒童、慢性病患者）

勤洗手，避免接觸感染者

在擁擠場所佩戴口罩 ✔️ ✔️ 2. 新冠病毒（COVID-19） 透過飛沫和接觸傳播

潛伏期1至14天 發燒、咳嗽、呼吸困難等 接種新冠疫苗及加強劑

維持社交距離，佩戴口罩

勤洗手，避免觸摸眼、鼻、口 ✔️ ✔️ 3. 麻疹病毒 高度傳染性

透過飛沫或空氣傳播 發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及皮疹 接種麻疹、腮腺炎和德國麻疹混合疫苗（MMR疫苗）

避免帶未接種疫苗的嬰幼兒前往麻疹流行地區 ❌ ✔️ 4. 人類偏肺病毒（hMPV） 引起急性呼吸道感染 症狀與流感相似

咳嗽、鼻塞、發燒，主要影響兒童、老年人及免疫力低下者 加強個人衛生，勤洗手

避免擁擠、通風不良的場所

若出現症狀，及早就醫 ❌ ❌ 5. 呼吸道合胞病毒感染（RSV） 常見於兒童和老年人 咳嗽、流鼻水、發燒，嚴重者可能引發肺炎 高危人群（如早產兒或慢性病患者）可考慮接受RSV預防性抗體治療

維持良好的衛生習慣，勤洗手

避免與感染者密切接觸 ❌ ✔️ 6. 微小病毒B19（蘋果病） 透過飛沫傳播 臉頰紅疹（蘋果臉）、發燒、疲倦

對孕婦及慢性病患者風險較高 勤洗手，使用肥皂清潔至少20秒

戴口罩，避免飛沫傳播

避免與有症狀者接觸 ❌ ❌ 7. 肺炎黴漿菌（會走路的肺炎） 非典型細菌感染

透過飛沫傳播 喉嚨痛、咳嗽、發燒

部分患者可能出現長期咳嗽 戴口罩，尤其在擁擠場所

咳嗽或打噴嚏時，用紙巾或手肘遮掩口鼻

勤洗手，避免用手觸碰眼、鼻、口 ❌ ❌

外遊注意｜疫苗接種3大建議

黃軒指出，7種流行病中大部分能夠用疫苗或酒精消滅病毒細菌，惟有3種暫時未有任何適用的預防疫苗或是消毒用品，分別是肺炎黴漿菌、蘋果病和人類偏肺病毒，故此要提高個人衛生意識。有意在出遊前接種疫苗人士，黃軒亦提醒需要留意接種時間及下列事項，避免臨急抱佛腳才趕忙出遊前一日接種疫苗，因身體製造抗體需時。

▼ 點擊圖片放大 +2

提前接種：疫苗需至少「提前2週」接種，才能在出國時提供有效保護。

高危人群優先：如老年人、孕婦、慢性病患者及兒童，應優先考慮接種相關疫苗。

多重疫苗接種：例如「左流右新」，這樣接種多種疫苗，應諮詢你的醫師以確保安全性及最佳接種時機。

外遊注意｜出遊3招免生病

提前規劃：出國前至少2周完成疫苗接種，確保抗體濃度達到保護水平

個人防護：勤洗手、戴口罩、避免擁擠場所，並保持良好的衛生習慣

高風險族群注意：孕婦、兒童及慢性病患者應特別注意接種疫苗及避免接觸感染者

相關文章：

台灣流感丨台灣流感大爆發 1周就診近14萬人次創10年新高 10多歲少年染流感不治

遊韓注意丨韓國流感大爆發肺炎死亡案例激增 殯儀館火葬場一位難

人類偏肺病毒｜内地「人類偏肺病毒」大流行無疫苗特效藥 專家警告：勿亂用抗病毒藥【一文睇清病徵／傳播／預防方法】

遊日注意｜東京爆「蘋果病」一周錄796宗個案達警戒級 症狀似感冒可致孕婦流產【附5招預防感染】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5