  • 17°C
香港時間：2025126日 (日) 10:04

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新年好去處｜啟德主場館旁新春戶外市集　設特別拍照區+舞獅與周末音樂匯演

社會

撰文： 曾曉汶

發布時間： 5 分鐘前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

下星期就是農曆新年 ，各位讀者想好節目未呢？由遠東發展主辦的「2025祈願迎福新春市集」，將於1月27日（明日）至2月16日，於香港啟德主場館及啟德帝盛酒店旁舉行。

新年防騙｜虛假電子紅包、折扣優惠湧現　Sophos提「反詐騙四式」掌握新春防騙攻略

素食商機｜香港掀起「素食風」　餐飲業應如何把握機遇？

活動亮點包括：

  • 啟德主場館旁打卡區： 作為啟德主場館旁的新春戶外市集，活動設置特別拍照區，讓參加者以新地標為背景，與祈願迎福的許願樹合影。
  • 花開小橋與幸福滿載求籤筒： 穿越設計精美的中式祈願橋，參加求籤遊戲，體驗傳統祈福習俗。
  • 祈願迎福廣場：市民在市集消費滿100元或以上，即可獲得許願牌乙枚，以用於許願祈福。可將願望寫於許願牌上，親手懸掛於象徵希望與祝福的許願牆上，祈求新的一年順利如意。
  • 寵物友善場地：歡迎寵物入場，讓主人與毛孩一同享受新春歡樂時光。
  • 多元主題市集及攤位： 在「2025祈願迎福新年市集」中，匯聚世界各地的特色商品，包括：手工啤酒、天然藍染、香氛產品、臉部彩繪，以及來自黎巴嫩和日本的精緻手工藝品，更有DIY工作坊供全家大小一同參與。其中，提供高品質的法國干邑的攤位「GODET」，就會出售擁有多層次口感並散發著誘人香氣的法國經典烈酒，適合作為新年佳品，與親友共享；而攤位「染坊 - 金蛇獻端 富貴靈敏」則以環保為主題，提供由咖啡渣製作的揮春及賀年產品，讓廢物重獲新生，通過創意的設計，展現出新年的祝福。
  • 舞獅與周末音樂匯演： 現場舞獅表演及周末Busking音樂匯演將在市集期間輪番上演。

活動詳情：

新春佈置展出期間：2025年1月27日（年廿八）至2月16日新年市集

市集營運時段：

第一階段日期：1月27日至2月2日（年廿八至年初五）

第二階段日期： 2月7日至9日

第三階段日期： 2月14日至16日（情人節）

開放時間： 中午12時至晚上8時

地點： 香港啟德主場館及啟德帝盛酒店旁（港鐵宋皇台站D出口約5分鐘步程）

另外，本報記者日前也親身試玩Galaxy S25系列，到底佢既AI功能有幾厲害？立刻去片！

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列通話助手增設轉錄通話功能　通話後即可生成對話文字及摘要

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列添AI清影片雜聲功能　上手試玩點樣變清唱！

更詳盡報導可參考：三星新機｜演唱會神器再升級　Samsung Galaxy S25系列添音訊AI消除器（多圖+有片）

相關文章

電商機遇｜跨境電商面臨多項挑戰　港金融科技平台FundPark：盼借科技助解決痛點
18:29 2025/01/22
電商機遇｜跨境電商面臨多項挑戰　港金融科技平台FundPark：盼借科技助解決痛點
香港創科｜創科產業引導基金意向書　3月3日或之前需提交
18:26 2025/01/20
香港創科｜創科產業引導基金意向書　3月3日或之前需提交
創科人才｜科技園公司創科比賽雲集全球學界專才　人數創新高　吸40隊海外團隊來港參與
11:38 2025/01/20
創科人才｜科技園公司創科比賽雲集全球學界專才　人數創新高　吸40隊海外團隊來港參與

你可能感興趣

電商機遇｜跨境電商面臨多項挑戰　港金融科技平台FundPark：盼借科技助解決痛點
18:29 2025/01/22
電商機遇｜跨境電商面臨多項挑戰　港金融科技平台FundPark：盼借科技助解決痛點
香港創科｜創科產業引導基金意向書　3月3日或之前需提交
18:26 2025/01/20
香港創科｜創科產業引導基金意向書　3月3日或之前需提交
創科人才｜科技園公司創科比賽雲集全球學界專才　人數創新高　吸40隊海外團隊來港參與
11:38 2025/01/20
創科人才｜科技園公司創科比賽雲集全球學界專才　人數創新高　吸40隊海外團隊來港參與
產品 家品 餐廳情報 著數優惠 商場 美食 好去處 商場活動 商品 啟德

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月26日 時間04:05）
急症室最長等候時間（01月26日 時間04:05）
農曆新年2025｜2025年冇年三十團年飯揀邊日好？　玄學家揭菜式數目有講究/太歲年勿吃蛇羹
農曆新年2025｜2025年冇年三十團年飯揀邊日好？　玄學家揭菜式數目有講究/太歲年勿吃蛇羹
天氣報告｜冷鋒明日日間抵港 　氣溫最低11度
天氣報告｜冷鋒明日日間抵港 　氣溫最低11度
交通意外｜大圍隧道往沙田方向4車相撞　多人輕傷
交通意外｜大圍隧道往沙田方向4車相撞　多人輕傷