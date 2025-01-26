新年好去處｜啟德主場館旁新春戶外市集　設特別拍照區+舞獅與周末音樂匯演

下星期就是農曆新年 ，各位讀者想好節目未呢？由遠東發展主辦的「2025祈願迎福新春市集」，將於1月27日（明日）至2月16日，於香港啟德主場館及啟德帝盛酒店旁舉行。

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活動亮點包括：

啟德主場館旁打卡區： 作為啟德主場館旁的新春戶外市集，活動設置特別拍照區，讓參加者以新地標為背景，與祈願迎福的許願樹合影。

作為啟德主場館旁的新春戶外市集，活動設置特別拍照區，讓參加者以新地標為背景，與祈願迎福的許願樹合影。 花開小橋與幸福滿載求籤筒： 穿越設計精美的中式祈願橋，參加求籤遊戲，體驗傳統祈福習俗。

穿越設計精美的中式祈願橋，參加求籤遊戲，體驗傳統祈福習俗。 祈願迎福廣場： 市民在市集消費滿100元或以上，即可獲得許願牌乙枚，以用於許願祈福。可將願望寫於許願牌上，親手懸掛於象徵希望與祝福的許願牆上，祈求新的一年順利如意。

市民在市集消費滿100元或以上，即可獲得許願牌乙枚，以用於許願祈福。可將願望寫於許願牌上，親手懸掛於象徵希望與祝福的許願牆上，祈求新的一年順利如意。 寵物友善場地： 歡迎寵物入場，讓主人與毛孩一同享受新春歡樂時光。

歡迎寵物入場，讓主人與毛孩一同享受新春歡樂時光。 多元主題市集及攤位： 在「2025祈願迎福新年市集」中，匯聚世界各地的特色商品，包括：手工啤酒、天然藍染、香氛產品、臉部彩繪，以及來自黎巴嫩和日本的精緻手工藝品，更有DIY工作坊供全家大小一同參與。其中，提供高品質的法國干邑的攤位「GODET」，就會出售擁有多層次口感並散發著誘人香氣的法國經典烈酒，適合作為新年佳品，與親友共享；而攤位「染坊 - 金蛇獻端 富貴靈敏」則以環保為主題，提供由咖啡渣製作的揮春及賀年產品，讓廢物重獲新生，通過創意的設計，展現出新年的祝福。

在「2025祈願迎福新年市集」中，匯聚世界各地的特色商品，包括：手工啤酒、天然藍染、香氛產品、臉部彩繪，以及來自黎巴嫩和日本的精緻手工藝品，更有DIY工作坊供全家大小一同參與。其中，提供高品質的法國干邑的攤位「GODET」，就會出售擁有多層次口感並散發著誘人香氣的法國經典烈酒，適合作為新年佳品，與親友共享；而攤位「染坊 - 金蛇獻端 富貴靈敏」則以環保為主題，提供由咖啡渣製作的揮春及賀年產品，讓廢物重獲新生，通過創意的設計，展現出新年的祝福。 舞獅與周末音樂匯演： 現場舞獅表演及周末Busking音樂匯演將在市集期間輪番上演。

活動詳情：

新春佈置展出期間：2025年1月27日（年廿八）至2月16日新年市集

市集營運時段：

第一階段日期：1月27日至2月2日（年廿八至年初五）

第二階段日期： 2月7日至9日

第三階段日期： 2月14日至16日（情人節）

開放時間： 中午12時至晚上8時

地點： 香港啟德主場館及啟德帝盛酒店旁（港鐵宋皇台站D出口約5分鐘步程）

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