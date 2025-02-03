歷屆最大型香港寵物節  毛孩主人必逛  首展國寶級瑤山鱷蜥  國際寵物文創潮玩區  

把毛孩、寵物照顧得「肥肥白白」是每一位主人的心願，為牠們提供最貼心的照顧是不少主人的日常使命！20年來獲主人大力支持的香港寵物節載譽歸來，由展覽集團舉辦、CSL冠名贊助的「香港寵物節2025」，將於2月6至9日（四至日）假 香港會議展覽中心舉行。今年的「香港寵物節」是歷來最大，近400個參展商、超過1,000個展位，是滙聚全港最多世界知名寵物食品、日用品、保健品的大型展覽，更被譽為「寵物界工展會」，不單是一年一度的寵物界盛事，更是主人必逛的寵物展！

▲ 一年一度的寵物界盛事，更是主人必逛的寵物展！

首次展出國寶級瑤山鱷蜥 打造動物多元生命館



今年的「香港寵物節2025」亮點多多，其中最矚目的當屬首度設立的「動物多元生命館」，帶來多種珍稀爬蟲動物，包括三隻全港首次展出的國家一級保護動物瑤山鱷蜥以及蘇卡達象龜和美洲鬣蜥等，並設有生態互動活動及教育講座，讓參觀者探索神秘的爬行王國，感受生命的多樣性。此外，還有甲蟲標本工作坊等趣味活動，寓學習於娛樂，啟發觀眾對動物保護的關注與思考。

▲ 首度設立的「動物多元生命館」，帶來多種珍稀爬蟲動物。

文創潮玩成新趨勢 海外品牌滙聚



隨着寵物文化與潮流結合成為新興趨勢，今年展會首度設立「國際寵物文創潮玩區」及全新海外展區，展出多款創意獨特的寵物周邊商品，如手作精品、潮流配件及寵物造型周邊，滿足愛寵人士對個性化產品的需求。其中，香港青年協會將舉辦「SLASH POINT 萌寵工作坊」，提供陶瓷寵物繪畫、3D打印寵物錢箱、DIY首飾等多元活動，讓參加者親手製作獨一無二的寵物用品，增添更多趣味。



精彩活動亮點 體驗全方位寵物盛事



「香港寵物節2025」不僅是一個購物平台，更是一場體驗豐富的寵物盛事。展會設有多項專為寵物及主人設計的活動，包括：

「香港狗會新春嘉年華」：設有狗狗遊樂場、寵物美容創意比賽及狗狗天才表演。

「迎春接福CFA冠軍貓展2025」：涵蓋近20個貓咪品種，超過100隻貓參賽，並特別展出新加坡貓及玩具短尾貓。（只於2月8至9日舉辦）

「第18屆狗狗全國運動會」：設有短跑、跳高及新增的三圈追逐等趣味競賽。

此外，今年更推出全港室內最大型的「寵物主題公園」，設有史努比打卡點及狗狗訓練班，為主人與愛寵打造互動體驗。

「寵物巴士遊」：為推動香港成為人寵共融城市，寵物節首次聯同九巴一起合作於博覽期間為「寵物巴士遊」特設灣仔會展上落客點，方便主人與愛寵參與活動。該計劃將於周末及假日提供多條路綫，覆蓋中環、西九、沙田、大埔、馬灣及西貢等地，方便主人與毛孩共享愉快出行時光。

▲ 近400個參展商、超過1,000個展位，更被譽為「寵物界工展會」。

慈善與行業發展並行



大會一如既往提倡「愛護動物，尊重生命」，20年來持續與本地22多個非牟利機構合作，累積贊助金額超過1,500萬港元。同時，邀請非牟利機構參與展會並進行多項與寵物有關的教育活動及講座。

另外，展會期間亦將舉行多場專業活動，包括「海外商務對接交流會」及「毛城城我最喜愛寵物品牌大獎2024」頒獎典禮，促進行業交流及發展。此外，現場還設有Mastercard®卡簽賬抽獎活動，送出超過4,000份獎品，包括東京、台北等地的雙人來回機票，為參加者增添更多驚喜。牌照號碼：59577，59578

▲ 「迎春接福CFA冠軍貓展2025」涵蓋近20個貓咪品種，特別展出新加坡貓及玩具短尾貓。

香港寵物節2025

日期：2025年2月6至9日（星期四至日）

時間：2月6至8日（星期四至六）：中午12時至晚上9時

2月9日（星期日）：中午12時至晚上8時

地點：香港灣仔會議展覽中心3號展覽廳

網址：https://bit.ly/3PGLVHd

(特約)