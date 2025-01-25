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百年老品牌｜李錦記啟動「入情入味」全球品牌宣傳　弘揚亞洲美食和文化

社會

撰文： 曾曉汶

發布時間： 2 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

醬料品牌「李錦記」近日藉農曆新年，推出全新的全球品牌定位「卓越亞洲美食體驗創造者」，同時啟動首輪全球品牌宣傳。

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其中重頭戲之一是一齣品牌宣傳片「入情入味」，向美食和傳統文化致敬，同時邀請世界各地的消費者在農曆新年期間聚首一堂，一同感受新的傳統文化。宣傳片捕捉了全球各地的團年飯溫馨畫面：從陪伴慈祥的奶奶一起包餃子，到與親朋好友歡笑共聚，每一個場景都體現了美食如何連結不同的世代和社群。透過這齣短片，李錦記邀請觀眾細味深厚的文化，以同桌共餐凝聚一家大小，締造畢生難忘的美好回憶。

李錦記醬料首席執行官靖捷表示：「隨著亞洲美食、音樂和電影逐漸在全球受喜愛，李錦記把握機遇，進一步弘揚亞洲的美食和傳統文化。我們透過全新的品牌定位，旨在激發創意、促進人與人之間的連結，通過亞洲美食感受卓越的餐飲體驗。」李錦記醬料首席營銷官鄭虹女士補充，今次推出全新品牌宣傳，展現李錦記如何致力在世界舞台呈獻豐富多樣、表現方式層出不窮的亞洲風味，擔當亞洲飲食文化推廣至全球的角色。「對我們而言，『全球』不僅限於地理位置，而是代表一種和諧共融的真摯態度，對美味的追求以及傳統文化和團聚的珍視，這也是這次宣傳活動的核心精髓。我們期望透過這齣短片傳承文化，同時啟發廚師和美食愛好者以富意義的方式與亞洲美食結緣。」

「入情入味」宣傳將從即日起已在各大傳統媒體和社交媒體平台展開，而宣傳片已登上紐約、倫敦、香港和上海地標的戶外廣告屏幕。

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