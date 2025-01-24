大灣區航空︱大灣區航空加開聯絡方法 供乘客查詢航空航班資料等
社會
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
大灣區航空今（24日）指，已加開聯絡方法供旅客查詢。旅客除可繼續發送電郵至大灣區航空客戶服務中心 service@greaterbay-airlines.com ，亦可根據不同的查詢，致電以下服務熱線：
- 查詢有關受影響航班保障安排、申請取消或更改航班事宜(適用於2025年2月1 日至3 月31日期間出發，並收到航班取消通知之旅客)：(852) 2164 3919
查詢其他航班現時情況(包括往返香港及首爾的航班)：(852) 3595 3882
一般查詢、預訂機票或行程管理：(852) 2319 4288
〈有關退款申請安排〉
至於有關退款申請，經大灣區航空官方渠道購買的機票，可在官方網站自助退款申請，但網上自助退款申請不適用於乘搭往返香港及米子，香港及德島之旅客。旅客可通過填寫網上表格、發電郵至 refund@greaterbay-airlines.com 並確保提供行程及機票資料，以及聯絡大灣區航空客戶服務中心申請退款；而透過第三方或旅行社購買機票，請聯繫相關旅行社查詢及申請更改航班或退款事宜。
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