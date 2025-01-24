  • 19°C
香港時間：2025124日 (五) 17:45

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大灣區航空︱大灣區航空加開聯絡方法　供乘客查詢航空航班資料等

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

大灣區航空。（資料圖片）

大灣區航空今（24日）指，已加開聯絡方法供旅客查詢。旅客除可繼續發送電郵至大灣區航空客戶服務中心 service@greaterbay-airlines.com ，亦可根據不同的查詢，致電以下服務熱線：

  • 查詢有關受影響航班保障安排、申請取消或更改航班事宜(適用於2025年2月1 日至3 月31日期間出發，並收到航班取消通知之旅客)：(852) 2164 3919

  • 查詢其他航班現時情況(包括往返香港及首爾的航班)：(852) 3595 3882

  • 一般查詢、預訂機票或行程管理：(852) 2319 4288

〈有關退款申請安排〉

至於有關退款申請，經大灣區航空官方渠道購買的機票，可在官方網站自助退款申請，但網上自助退款申請不適用於乘搭往返香港及米子，香港及德島之旅客。旅客可通過填寫網上表格、發電郵至 refund@greaterbay-airlines.com 並確保提供行程及機票資料，以及聯絡大灣區航空客戶服務中心申請退款；而透過第三方或旅行社購買機票，請聯繫相關旅行社查詢及申請更改航班或退款事宜。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

 

香港 首爾 航空 大灣區航空 機票

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

男神崩壞丨前亞視一哥曾推崇飲尿療法　60歲陳啟泰斷崖式衰老髮線嚴重後移兼發福
男神崩壞丨前亞視一哥曾推崇飲尿療法　60歲陳啟泰斷崖式衰老髮線嚴重後移兼發福
五索去秀茂坪︱五索「降呢」搬離山頂豪宅　與裕美到秀茂坪散心慨嘆現自己現在太紅
五索去秀茂坪︱五索「降呢」搬離山頂豪宅　與裕美到秀茂坪散心慨嘆現自己現在太紅
濫用公屋｜女兒私下買樓被房署查出　累母親被迫2月底搬出單位
濫用公屋｜女兒私下買樓被房署查出　累母親被迫2月底搬出單位
美甲惹禍｜22歲女Gel甲竟感染HPV病毒　醫生警告：1類人少做為妙【附6招正確美甲】
美甲惹禍｜22歲女Gel甲竟感染HPV病毒　醫生警告：1類人少做為妙【附6招正確美甲】
樂極生悲丨年輕富二代沙漠玩越野車　陷入泥潭翻車溺斃遺新婚孕妻天人永隔
樂極生悲丨年輕富二代沙漠玩越野車　陷入泥潭翻車溺斃遺新婚孕妻天人永隔