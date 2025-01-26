七仙羽2025風水佈局｜文昌位代表名利與樣貌　七師傅教蛇年催旺子女學業運：文昌塔要13層【附影片】

▲ 著名堪輿學家七仙羽師傅教大家蛇年擺好文昌位，催旺子女學業運。

【七仙羽2025蛇年風水佈局/家居風水佈局/文昌位2025】農曆新年假過後一眾莘莘學子要返學，作為父母，新年願望當然希望子女學業進步！趁開學前，TOPick找來著名堪輿學家七仙羽師傅教大家擺好文昌位，助子女提升讀書運，父母升職加薪。

七仙羽2025文昌位風水佈局｜文昌位會影響你個樣貌？

一說起文昌位，大家就以為跟讀書有關，其實升職加薪都跟文昌位有關，當中亦代表智慧、人緣以及容貌。

七師傅解釋：「文昌位並非只代表讀書，文昌代表功名利祿，亦都代表樣貌，一個小朋友不只看讀書，都要看樣貌，如果樣子看起來順眼舒服，覺得這小朋友長得精靈可愛，其實老師都會給他好多機會，如果你長得岩岩巉巉又好醜樣，人家望一眼都嫌多。」

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七仙羽2025文昌位風水佈局｜蛇年文昌位坐落正西位

乙巳蛇年文昌星坐落於正西位，該方位要擺設整潔，七師傅建議：「若果好多雜物的話，小朋友很容易會胡思亂想，而且做事不夠專注，讀書不夠集中精神。」

另外，七師傅提醒文昌位要陽光充足，她說：「文昌位最好有陽光照，如果經常拉起𥦬簾，不夠陽光照射入來，會令人想法較負面，而且會懶惰一些。」

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七仙羽2025文昌位風水佈局｜「文昌塔」要有13層

至於文昌位風水擺陣，七師傅謂傳統上要擺「文昌塔」，但有一點要注意，她說：「若只用七層或九層的文昌塔，其實是不可以，因為那麼低層，你的前途也不會好高，一定要擺十三層，十三層的『文昌塔』才起到作用。」

另外，文昌位要擺一些綠色植物，當中富貴竹具有催文昌、提升學業和事業運的作用。七師傅說：「文昌位需要更多的『木』來滋養，所以要放多些綠色植物，例如富貴竹、萬年青或者黃金葛，要擺放正氣工能量的植物，切忌放仙人掌或者有刺植物，那些是陰性植物，要擺陽性植物。」

▲ 七仙羽師傅指升職加薪都跟文昌位有關，當中亦代表智慧、人緣以及容貌。（陳慧安攝）

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