周末好去處｜Ivy So校花造型教防騙秘技　司棋姐「大契」上身智破騙徒

承接早前全港首個防騙藝術展「呃Fair」的成功，滙豐今年再度推出大型公眾防騙教育展覽，於尖沙咀開設「防騙學府 」（亦稱呃大）（Fraud University），透過沉浸式校園體驗，以貼地有趣的互動體驗，深入淺出教育公眾如何避免墮入騙局，推廣網絡安全意識，加強保障個人及企業的財務安全。

「呃大」日前正式「開學」，邀請重量級資優生李司棋及校花蘇雅琳（Ivy）現場示範防騙秘技，向一眾新生灌輸防騙知識。

為了提升新生的防騙技巧，「大契」李司棋現場分享騙案的經歷，演繹如何識破騙徒的狡猾手段，更大爆經典電視劇《溏心風暴》的金句：「耳聽三分假，眼看未為真」，提醒新生們要謹慎，切勿輕信騙徒嘅花言巧語。

活躍於社交平台的司棋姐早前亦在Instagram上提醒大家不要墮入陷阱，她指出騙徒經常透過訊息來情緒勒索，強調電子騙案日益嚴重：「現在年代已不同於以往，AI變聲技術相當厲害，騙徒更假冒家人嘅聲音，真係要特別提醒身邊嘅長輩。」

ERROR成員何啟華（Dee）聲演赴外地工作淪「賣豬仔」情節，場面相當搞笑。向來以「醒目女」著稱的Ivy成為騙徒目標，現場大爆經常收到詐騙電話，稱騙徒假冒舊同學，圖謀不軌。



兩位「呃大」資優生李司棋、Ivy呼籲大家1月25日至2月16日到K11 Musea 6樓Kunsthalle踴躍入學，防騙知識可以改變「呃」運，攜手提升防騙意識。

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