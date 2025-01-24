食物中毒｜衞署揭國泰乘客食物中毒原因　發現只有一食物與發病有關連

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【國泰航空/食物中毒/沙律】早前兩班國泰航空公司由尼泊爾加德滿都抵港的航班（編號：CX640）上有多名乘客出現食物中毒，衞生防護中心今日（24日）公布已完成相關流行病學調查。綜合調查結果，中心不排除食物中毒個案群組是由航班上供應的紅菜頭沙律受金黃葡萄球菌污染所引致。



調查顯示，於一月8日和9日乘坐CX640抵港的乘客中，共有43人（22男21女）在機上用餐後約10至60分鐘出現嘔吐、噁心、腹痛和腹瀉等食物中毒病徵。受影響人士年齡介乎11至75歲，全部人無需留院治療。其中兩名患者的糞便樣本經化驗後，證實對金黃葡萄球菌呈陽性反應，而受影響人士的整體臨床病徵及潛伏期亦與由金黃葡萄球菌引起的食物中毒吻合。



中心透過面談、電話訪問、電郵及熱線等方式，成功聯絡到涉事航班上的120名乘客，並展開全面的流行病學調查，包括詳細評估報稱在飛機上出現的病徵，及在機上及上機前曾進食的食物，以追查事件成因。調查顯示全部43名受影響乘客均曾在飛機進食機上提供的食物，而他們在上機前並沒有共同進食任何相同食物。紅菜頭沙律是唯一與病發有顯著統計學關聯的食物，顯示食用紅菜頭沙律是發病的風險因素。

就兩班航機上供應的約五百份食物中，中心收集了兩份未經分發的同批次食物樣本（包括兩個紅菜頭沙律樣本），化驗結果顯示金黃葡萄球菌未有超出食物安全標準。

中心發現該款紅菜頭沙律自今年1月起獨家供應予國泰由加德滿都抵港航班。中心人員兩度巡視該食物製造廠，發現有關紅菜頭沙律涉及多個需經人手處理的步驟，有機會增加受金黃葡萄球菌污染的風險。中心已於1月10日指示有關食物製造廠暫停供應紅菜頭沙律。其後未再接獲相關航班的食物中毒報告。為降低風險，中心已建議該食物製造廠減少食物製作過程中的人手處理，並應盡可能使用器具和設備，避免直接手部接觸食材。所有食物處理人員必須嚴格遵守手部衞生指引，尤其是在涉及人手操作且沒有後續加熱步驟的食物製作過程中。

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