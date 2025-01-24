結業潮｜中環77年老字號粥麵店「羅富記」1.25結業　名物蜆蚧鯪魚球豬腰豬肝粥成絕響

▲ 中環77年老字號粥麵店 「羅富記」1月25日結業，名物蜆蚧鯪魚球豬腰豬肝粥成絕響。

【結業潮/老字號/中環/羅富記】繼屹立西環半世紀老式茶居「叁去壹」、油麻地逾40年歷史的「金山海鮮酒家」先後結業，位於中環的老字號「羅富記粥麵專家」，亦將於明天（25日）結束逾70年的歷史。結業消息傳出後，數十名市民今天特意前來光顧緬懷昔日味道。

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結業潮｜羅富記名物炸鯪魚球配蜆芥醬

羅富記有兩間分店，分別位於中環擺花街及德輔道中，日前有網民在fb群組「西環變幻時」發文，指該店即將結業，有媒體致電查詢後證實，兩間分店將於1月25日結業，意味結束羅富記屹立香港77年的歷史。

據網上資料顯示，羅富記由中山人羅家富創立，1950年代由後人羅焯林來港創業。羅富記的名物包括炸鯪魚球配蜆蚧醬、豬腰肝粥、炸雲吞、白灼豬肝、水餃等，是港島中西區街坊及港人的集體回憶，亦有不少遊客慕名而來，曾成為人氣打卡熱點之一。

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結業潮｜網民：食物質素跌服務態度差

結業消息確定後，今天有大批市民蜂擁而至，懷緬最後的回憶味道。網上亦有不少網民指，八、九十年代在中環工作時經常光顧該店，最喜歡的是及第粥、蜆蚧鯪魚球、雲吞麵，「真係細個食到大，以前係食味道，依家係食感情」、「佢嘅炸鯪魚球 , 雲吞麵同炸醬麵都好食」、「滑牛粥係正」。但有食客認為，該店的味道不及以前，「食完好口渴又頭痛」、「確實係一個回憶，但越來越差，特別係味精太重手」。

另一邊廂，有市民覺得，羅富記除了食物質素大跌，服務態度亦不見得好，「伙記的待客態度真的很差，對客人呼呼喝喝的，以後經過也不再幫襯」、「班伙記又嘈，不知所謂」。

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羅富記粥麵專家（擺花街店） 地址： 中環蘇豪擺花街50號地舖 營業時間： 星期一至六8:30am-6pm 電話： 2850 6756 羅富記粥麵專家（德輔道中店） 地址︰ 中環德輔道中140號地舖 營業時間︰ 星期一至星期六8am-10:30pm 電話︰ 2541 3080

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