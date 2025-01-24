升中選校︱一表睇清4大類中學差異　升學專家提醒留意1重點：選錯直接影響前途

▲ 升學專家鄧家豪，擇校要多方面考慮，因為會直接影響前途。

【升中選校/升中面試/直資/津校】人生寶貴的童年和青蔥歲月都在校園度過，學校的氛圍與教學模式影響學生的智能發展及性格培養。選校是大事，不能聽天由命，學生和家長都要積極參與。

擇校時，要考慮學生的興趣、性格和優點，至於家庭財政狀況、校風師資及學校體制等也不能忽略。以上這些擇校要點，不少家長都耳熟能詳，筆者今次按下不表，倒有兩道問題希望家長和學生選校時會多加思索，可能是未考慮過的角度。

升中選校︱選課程還是選公開考試？

不少家長為子女規劃升學時都做足功課，參加不同學校的簡介會，了解其課程及教學特色。有些家長聽後如墮五里霧，一時不知如何分析大量資訊；一些則化身課程專家，比對各校教學法，嘗試找出適合學生的課程。學校的課程與其針對的公開考試往往有密切關係，「選課程」前其實要「選公開考試」，至少要了解這些考試的特質，因為公開考試成績直接影響學生升學前途。

編按：某些直資學校特別靈活，容許學生在高中時選擇不同賽道（課程/ 公開考試）。

「某某考試很容易，容易入名校。」大學都是擇優取錄，有一個考試特別容易，校方還會把該試考生看高一線嗎？就算該考試難度相比其他真的略為簡單，又是否代表考生可以「輕鬆」過關，連升幾級？「大學特別青睞某考試的考生，入名校機會更大。」參加這種有升學優勢的考試，考取好成績會容易嗎？筆者認為學生的能力及特點各不相同，應付什麼類型考試特別「得心應手」因人而異。筆者建議家長先了解公開考試形式，再了解課程擇校方為上策。下表概述四個公開考試的特性，僅供讀者參考。

DSE GCE A-level IBDP AP 本港應考人數 約50，000 約1，000 約2，400 約50-100 科目 四個核心科目(中國語文、英國語文、數學及公民與社會發展)及至少一個選修科目 不設核心科目，提供多樣化的科目選擇，選科相當自由，沒有文、理科的限制 (但選擇會因學校而異) 四個核心科目(知識理論、拓展論文、創新、活動和服務)及六個不同範疇的科目組成，當中包括兩種語言、數學、社會研究、科學和藝術 提供22個類別、合共38個科目選擇，具備基本的英文及數學科、進階的微積分及宏觀經濟學，以至法文及拉丁文等外語科目 應考語言 中 / 英 英文 英文 英文 考試特色 學習年數：3年 香港主要的高中學制課程 注重學術表現 採用傳統的單一試卷評核模式，一次公開考試，「一試定生死」 經Jupas報讀本地學校，本地學位的學額較nonJupas多，報讀香港本地大學更具優勢 受海外大學認可 學習年數：2年 類似香港舊高中學制的高級程度會考 (HKALE) 注重學術表現，評分全基於考試成績，「一試定生死」 適合清楚自己專長，想專注於特定學科領域的學生，專攻強項、避開弱項 學科較少 可以nonJupas方式報讀本港大學 受海外大學認可 學習年數：2年 注重培養學生主動學習和互動能力 課程涵蓋廣泛，注重全面教育，要求學生撰寫大量文章、參與課外活動，強調理論與寫作訓練 IBDP考試範圍廣而深 透過nonJupas途徑報讀本地學校 全球廣泛認可，部份頂尖大學特別青睞IBDP獲取好成績者 學習年數：1年 注重測試知識，對學術要求高，內容較為艱深，可能涉及大學一年級的知識 適合希望專攻強項的學生，於報讀大學時更能突顯所長 一次標準化考試進行外部評估 (題目設較多「選擇題」) 全球多所大學認可，一般而言有助報讀美國大學 (可用作學分轉換)

能接受不完美嗎？

「某學校課程比較輕鬆。」入學後，家長不滿子女相比同年人「學得簡單」，擔心參加公開考試時表現不濟，要為其安排補習。「某某學校英語環境一流。」結果學生能操一口流利英語，中文科卻滿江紅，家長又要苦苦找尋適合的中文補習班。市面上的補習資源很多，但要找到優質或針對非本地課程的補習班和導師卻不容易。何況補習又是另一筆費用，學生和家長還要付出額外時間和心血。

理想和現實有差距？筆者認為是魚與熊掌不能兼得罷了。選校時，要了解的是學校和課程的「特質」，優點背後可以是缺點，缺點有時也是優勢，家長和學生要有接受不完美的心理準備。下表概述四大類學校的部分特質，供讀者參考。

津貼 / 官立學校 直資學校 私立學校 國際學校 高中考試* DSE DSE/ IBDP/ GCE A-Level / IAL/ DSE/ IBDP/ IGCSE/ AP IBDP/ IGCSE/ GCE A-Level / AP 全年學費 全免 / 象徵式 約1萬到5萬 不同學校各異，逾15萬不在少數 獎學金 有 有 有 有 政府資助 有 有 沒有 沒有 全港數目 官立學校 (31) 資助學校 (358) 按位津貼學校 (2) 59 62 33 申請管道 參加自行分配學位 有 視乎學校決定 視乎學校決定 沒有 參加統一派位 有 有 沒有 沒有 入學面試 有 有 (部份學校可能會要求提交學生的自我介紹短片) 有 (部份學校可能會要求提交學生的自我介紹短片) 有 入學筆試 沒有 沒有 視乎學校的收生準則 有 中文教學 學校根據校情選擇教學語言 學校根據校情選擇教學語言 視乎學校課程架構，多用普通話 視乎學校課程架構，多用普通話 英語教學 學校根據校情選擇教學語言 學校根據校情選擇教學語言 有 有

「升學」每個階段就那麼一次，家長和學生都是「新手」，再「機關算盡」都可能不盡如人意。學生就讀一兩年，發覺學校不適合自己，需要轉校也無不可。學校是學生發現自己，探求知識的土壤，沒有完美的土壤，也沒有不能發芽的種子。百年樹人，升中不是塵埃落定，才剛起步呢！

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