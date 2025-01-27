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與廠商會、恒生、港鐵締結合作 城大HK Tech 300以創科推動產業及社會發展

特約

發布時間： 2025/01/27 09:00

最後更新： 2025/01/27 11:38

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城大與廠商會在去年11月舉行捐贈暨合作備忘錄簽署儀式。前排左起為城大高級副校長（創新及企業）楊夢甦教授、首席及常務副校長李振聲教授、校長梅彥昌教授、校董會副主席蔣瑞福女士；廠商會會長盧金榮博士、常務會董兼立法會議員吳永嘉先生、常務副會長馬介欽博士、副會長兼CMA檢定中心主席駱百強先生。

香港城市大學（城大）的HK Tech 300大型創新創業計劃，致力通過「政產學研投」相互合作，推動科研成果轉化落地，促進社會及經濟發展。過去3個月，城大分別與香港中華廠商聯合會（廠商會）、恒生銀行（恒生）及港鐵公司（港鐵），建立進一步的合作關係，透過HK Tech 300的初創生態圈共同推動不同領域的科研發展，培育更多年輕人才和深科技初創企業。

城大HK Tech 300計劃至今培育超過900支初創團隊，當中逾190間初創企業獲批高達100萬港元的天使投資。計劃有超過230位資深工商業家作為創業導師，當中有超過90家公私營機構作為策略夥伴和支持機構，包括與15間香港和內地的創投基金及科技企業建立共同投資合作關係，向獲甄選的初創企業提供天使投資。

廠商會、港鐵及恒生分別為HK Tech 300的策略夥伴、支持機構和專業服務合作夥伴，透過提供專業諮詢、檢測服務和實際應用場景等支持，助力創新意念落地至商品化，以科研推動不同行業的發展。

與廠商會建立更緊密合作 為初創提供龐大網絡

城大與廠商會於去年11月舉行捐贈暨合作備忘錄簽署儀式。廠商會除了提供資金，更透過其龐大的工商業網絡、CMA 檢定中心，向HK Tech 300的初創企業提供技術支援及行業交流活動，令初創企業獲得更多與工商業領袖交流合作的機會，實現技術商品化。 

作為HK Tech 300計劃的緊密合作夥伴，廠商會旗下的CMA檢定中心也是計劃的支持機構之一，為初創提供專業諮詢、原型生產、產品檢測和認證等相關服務。CMA檢定中心早前更進一步捐款予城大，培育及支持HK Tech 300計劃的初創企業，包括為獲選隊伍提供種子基金。城大亦將HK Tech 300共創空間的其中一個會議室命名為「CMA檢定中心及CMA+會議室」。

城大和廠商會簽訂合作備忘錄，在（後排左起）馬介欽博士、吳永嘉先生、盧金榮博士、蔣瑞福女士、梅彥昌校長和李振聲教授見證下，由（前排左起）駱百強先生和楊夢甦教授簽署。

活動當日，城大校董會副主席蔣瑞福女士致歡迎辭時說：「這是城大和廠商會多年合作關係的一個新里程碑，象徵城大在推動啟發性、互動性和創新性學習方面的成果，獲得廠商會肯定。」蔣瑞福女士指出，在城大獲認可為大學30周年以及廠商會成立90周年之際，期待城大和廠商會攜手合作，繼續推動香港以至整個大灣區在社會、人才發展和經濟增長方面的發展。

與恒生、港鐵合作 以創科推動產業發展

城大與恒生亦於去年11月底宣布推出「恒生 x 城大 HK Tech 300創新計劃」，提供商業諮詢、實際商業場景等支持，有助初創驗證項目概念，並會舉辦一系列商業網絡配對、行業工作坊及研討會等主題活動，推動初創、行業專家及投資者之間的聯繫，助力初創了解市場需要，拓展業務機會。

城大與恒生簽署合作框架協議。在（後排左起）恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵女士、創新科技及工業局局長孫東教授、梅彥昌校長見證下，由（前排左起）恒生策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任李文龍先生、楊夢甦教授簽署。

另外，城大、港鐵及港鐵學院於今年1月初簽署合作備忘錄，進一步憑藉三方的資源和優勢，共同研究鐵路相關解決方案、促進專業交流和知識共享，以及探索共建創科生態圈。三方將物色具有合作潛力的鐵路創新方案，包括HK Tech 300之中的初創項目，令不同創新意念可落地至產業實際應用，從而推動「智慧出行」。同時推動人才培養方面的合作，涵蓋鐵路相關研究項目、學術訓練課程，以及城大創新學院的哲學博士學位（創新創業）課程。

城大、港鐵與港鐵學院簽署合作備忘錄。在（後排左起）港鐵行政總裁金澤培博士、梅彥昌校長見證下，由（前排左起）港鐵學院校長鄭惠貞女士、港鐵公司常務總監—香港客運服務楊美珍女士、楊夢甦教授及城大協理副校長（企業）何頌賢教授簽署。

城大高級副校長（創新及企業）楊夢甦教授說：「城大及HK Tech 300與不同產業的行業領袖，建立更緊密的合作關係，象徵着HK Tech 300推動創新創業發展的成果，獲得各界肯定。HK Tech 300將繼續促進『政產學研投』的合作，融合不同層面的專業知識，與城大的創新創業生態圈產生更強大的協同效應，推動全球科創、人才培育、社會和經濟方面的增長。」

(特約)

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