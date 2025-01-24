水餃雲吞推薦︱新年食水餃招財進寶！11款急凍水餃雲吞營養比拼　營養師教5招手工自製避開致肥陷阱

▲ 新年食水餃招財進寶！11款急凍水餃雲吞營養比拼 營養師教5招手工自製避開致肥陷阱

【水餃／雲吞／低脂／鈉含量／減肥】新年食水餃招財進寶！不過水餃看似清淡，其實都會暗藏高脂高鈉陷阱，經常進食會增加患三高心臟病風險！TOPick搜集了8款超市熱賣急凍水餃雲吞，邀請英國營養協會註冊營養學家陳穎琪（Kritney Chan）分析營養價值，讓大家在新一年有好寓意同時食得更健康。

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TOPick是次搜集了8款超市急凍水餃雲吞，包括：

灣仔碼頭 川香麻辣白菜豬肉水餃

思念 手打天下 芹香牛肉水餃

bibigo 鮮嫩雞肉迷你水餃

樂園 鮮蝦韭菜餃

灣仔碼頭 青菜豬肉小雲吞

東東 XO醬鮮蝦雲吞皇

思念 上湯小雲吞（粟米蔬菜豬肉）

思念 上湯小雲吞（珍味三鮮）

營養價值詳情：

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Kritney評價指出，「bibigo 鮮嫩雞肉迷你水餃」是8款樣本中最低脂肪及最低鈉含量。以每100克計算，脂肪含量只有4.2克、鈉含量194毫克；相比較下，最邪惡的一款則是「東東 XO醬鮮蝦雲吞皇」，每100克計算脂肪含量有13.6克、鈉含量高達1014毫克，是「bibigo」水餃脂肪含量的3倍及鈉含量的5倍有多！另外，餡料看似非常健康的「思念 上湯小雲吞（粟米蔬菜豬肉）」，竟是8款之中最高卡路里。

高脂/高鈉水餃雲吞定義

Kritney引用衛生署建議，表示每日脂肪／油分攝入量應佔總熱量的15至30% ；烹調用油，每天不宜超過25克至30克（6至7茶匙 ) ，即平均每餐為約10-15克脂肪。市民可參考營養標籤，計算餃子所含的脂肪量。除此之外，建議應一併考慮餃子/雲吞的粒數是否能提供足夠的飽肚感。

另外，鹽分（鈉質）的建議攝取量，則宜少於2000毫克（份量約1平茶匙鹽或2湯匙豉油），即平均每餐約700毫克的鈉質。通常在食用餃子/雲吞時，會加入豉油，所以都應一併計算。

Kritney提醒，如果長期進食過量脂肪，有機會使體重上升；而鈉質過高則會出現水腫和令血壓提升等情況。一餐半餐雖無礙，但大家平時仍要注意均衡飲食：

飲食應視乎整體，偶爾一餐半餐不會有太大影響。若該餐的脂肪和鈉質攝取量多了，可透過另外的餐數作拉上補下。

根據本港衞生署衞生防護中心資料，經常進食高脂肪或高糖分食物，卻對水果、蔬菜、全穀類食物及豆類等高纖食物攝取量過少，就容易攝取過多熱量，再加上日常生活欠缺適量運動就會減少熱量消耗，從而增加肥胖風險。肥胖問題可增加市民罹患慢性病風險，包括高血壓、心臟病、高膽固醇、糖尿病、腦血管病、膽囊病、骨關節炎、睡眠窒息症等，以及部分癌症如乳癌、前列腺癌、結腸直腸癌、子宮內膜癌等。

健康水餃/雲吞揀選貼士

根據食安中心資料，每100克固體食物中不多於3克脂肪先可稱為「低脂」，而市面上不少餃子每100克都遠遠超出低脂標準，部分甚至脂肪含量高至10幾克，食一包等同攝取8、9茶匙油。

Kritney建議，盡量選擇每100克脂肪含量低於6克和鈉質低於500毫克的款式。同時，因餃子皮是是碳水化合物，進食時建議同時配搭足夠的蛋白質和蔬菜，以保持均衡的營養。

而超市急凍水餃/雲吞，通常還附有湯包。在產品材料及湯包成分表中，會見到不少添加劑。Kritney表示，目前在香港出售使用添加劑的食物均受香港法例規管，一般為安全食用。消費者可透過成份表，了解該餃子或雲吞所加入的食物添加劑，排列次序越前代表成份越多；建議選擇較少添加劑的款式。

至於部分有食物敏感或其他特殊飲食需求的朋友，亦需留意成份表，因有時「雞肉餃子」也會含有豬肉成分，或「豬肉餃子」中有加入牛肉，要查看清楚再購買。

除了TOPick挑選的8款超市急凍水餃雲吞，Kritney另外私心推薦了3款較健康的水餃及雲吞給大家選擇：

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5招手工自製餃子雲吞 避開致肥陷阱

過年要有儀式感，有市民會選擇自己手工包餃子。對此，Kritney教以下5招用料貼士，避開致肥陷阱：

盡量以多種蔬菜配搭，如冬菇、雲耳、維娃菜、西洋菜、芫荽等不同的蔬菜類；

可選擇加入燕麥片或藜麥。一來可以增加口感，二來可以增加膳食纖維的攝取；

配合一些優質的蛋白質和脂肪較低的肉類，例如瘦肉、雞胸肉、雞髀肉、瘦免治牛肉、蝦仁等；

注意調味料的使用，避免加入過多的鹽/雞粉/豉油；

包餃子或雲吞時，餡料可細細切碎，有助消化和吸收。

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