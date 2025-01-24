  • 19°C
香港時間：2025124日 (五) 19:38

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

水餃雲吞推薦︱新年食水餃招財進寶！11款急凍水餃雲吞營養比拼　營養師教5招手工自製避開致肥陷阱

食用安全

撰文： 張沛

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

新年食水餃招財進寶！11款急凍水餃雲吞營養比拼　營養師教5招手工自製避開致肥陷阱

【水餃／雲吞／低脂／鈉含量／減肥】新年食水餃招財進寶！不過水餃看似清淡，其實都會暗藏高脂高鈉陷阱，經常進食會增加患三高心臟病風險！TOPick搜集了8款超市熱賣急凍水餃雲吞，邀請英國營養協會註冊營養學家陳穎琪（Kritney Chan）分析營養價值，讓大家在新一年有好寓意同時食得更健康。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答：多吃鈣片恐致腎結石？ 骨科醫生拆解補鈣3大迷思

TOPick是次搜集了8款超市急凍水餃雲吞，包括：

  • 灣仔碼頭 川香麻辣白菜豬肉水餃
  • 思念 手打天下 芹香牛肉水餃
  • bibigo 鮮嫩雞肉迷你水餃
  • 樂園 鮮蝦韭菜餃
  • 灣仔碼頭 青菜豬肉小雲吞
  • 東東 XO醬鮮蝦雲吞皇
  • 思念 上湯小雲吞（粟米蔬菜豬肉）
  • 思念 上湯小雲吞（珍味三鮮）

營養價值詳情：

點擊圖片放大
+7
+6

Kritney評價指出，「bibigo 鮮嫩雞肉迷你水餃」是8款樣本中最低脂肪及最低鈉含量。以每100克計算，脂肪含量只有4.2克、鈉含量194毫克；相比較下，最邪惡的一款則是「東東 XO醬鮮蝦雲吞皇」，每100克計算脂肪含量有13.6克、鈉含量高達1014毫克，是「bibigo」水餃脂肪含量的3倍及鈉含量的5倍有多！另外，餡料看似非常健康的「思念 上湯小雲吞（粟米蔬菜豬肉）」，竟是8款之中最高卡路里。

高脂/高鈉水餃雲吞定義

Kritney引用衛生署建議，表示每日脂肪／油分攝入量應佔總熱量的15至30% ；烹調用油，每天不宜超過25克至30克（6至7茶匙 ) ，即平均每餐為約10-15克脂肪。市民可參考營養標籤，計算餃子所含的脂肪量。除此之外，建議應一併考慮餃子/雲吞的粒數是否能提供足夠的飽肚感。

另外，鹽分（鈉質）的建議攝取量，則宜少於2000毫克（份量約1平茶匙鹽或2湯匙豉油），即平均每餐約700毫克的鈉質。通常在食用餃子/雲吞時，會加入豉油，所以都應一併計算。

Kritney提醒，如果長期進食過量脂肪，有機會使體重上升；而鈉質過高則會出現水腫和令血壓提升等情況。一餐半餐雖無礙，但大家平時仍要注意均衡飲食：

飲食應視乎整體，偶爾一餐半餐不會有太大影響。若該餐的脂肪和鈉質攝取量多了，可透過另外的餐數作拉上補下。

根據本港衞生署衞生防護中心資料，經常進食高脂肪或高糖分食物，卻對水果、蔬菜、全穀類食物及豆類等高纖食物攝取量過少，就容易攝取過多熱量，再加上日常生活欠缺適量運動就會減少熱量消耗，從而增加肥胖風險。肥胖問題可增加市民罹患慢性病風險，包括高血壓、心臟病、高膽固醇、糖尿病、腦血管病、膽囊病、骨關節炎、睡眠窒息症等，以及部分癌症如乳癌、前列腺癌、結腸直腸癌、子宮內膜癌等。

健康水餃/雲吞揀選貼士

根據食安中心資料，每100克固體食物中不多於3克脂肪先可稱為「低脂」，而市面上不少餃子每100克都遠遠超出低脂標準，部分甚至脂肪含量高至10幾克，食一包等同攝取8、9茶匙油。

Kritney建議，盡量選擇每100克脂肪含量低於6克和鈉質低於500毫克的款式。同時，因餃子皮是是碳水化合物，進食時建議同時配搭足夠的蛋白質和蔬菜，以保持均衡的營養。

而超市急凍水餃/雲吞，通常還附有湯包。在產品材料及湯包成分表中，會見到不少添加劑。Kritney表示，目前在香港出售使用添加劑的食物均受香港法例規管，一般為安全食用。消費者可透過成份表，了解該餃子或雲吞所加入的食物添加劑，排列次序越前代表成份越多；建議選擇較少添加劑的款式。

至於部分有食物敏感或其他特殊飲食需求的朋友，亦需留意成份表，因有時「雞肉餃子」也會含有豬肉成分，或「豬肉餃子」中有加入牛肉，要查看清楚再購買。

除了TOPick挑選的8款超市急凍水餃雲吞，Kritney另外私心推薦了3款較健康的水餃及雲吞給大家選擇：

點擊圖片放大
+3
+2

5招手工自製餃子雲吞 避開致肥陷阱

過年要有儀式感，有市民會選擇自己手工包餃子。對此，Kritney教以下5招用料貼士，避開致肥陷阱：

  • 盡量以多種蔬菜配搭，如冬菇、雲耳、維娃菜、西洋菜、芫荽等不同的蔬菜類；
  • 可選擇加入燕麥片或藜麥。一來可以增加口感，二來可以增加膳食纖維的攝取；
  • 配合一些優質的蛋白質和脂肪較低的肉類，例如瘦肉、雞胸肉、雞髀肉、瘦免治牛肉、蝦仁等；
  • 注意調味料的使用，避免加入過多的鹽/雞粉/豉油；
  • 包餃子或雲吞時，餡料可細細切碎，有助消化和吸收。

——

【營養師資訊】

Nutroduction - 身心營養資訊平台

目的是陪伴讀者了解自己的身心需要， 無論是營養、心理、體重都能夠由自己作主， 重拾身體的自主權。Nutroduction 不定期舉辦工作坊和講座， 並提供1:1身心營養諮詢服務。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

過年茶飲︱新年食滯飲綠茶烏龍恐削胃　專家解構6種茶療功效：1款「老人家茶」人人啱飲
16:25 2025/01/23
過年茶飲︱新年食滯飲綠茶烏龍恐削胃　專家解構6種茶療功效：1款「老人家茶」人人啱飲
賀年零食推介｜反式脂肪可引致心血管疾病　盤點42款零反式脂肪賀年零食
今日 16:40
賀年零食推介｜反式脂肪可引致心血管疾病　盤點42款零反式脂肪賀年零食
賀年食品｜營養師教自製低脂版蘿蔔糕及年糕 氣炸需注意時間及溫度【內附食譜】
今日 15:49
賀年食品｜營養師教自製低脂版蘿蔔糕及年糕 氣炸需注意時間及溫度【內附食譜】

你可能感興趣

過年茶飲︱新年食滯飲綠茶烏龍恐削胃　專家解構6種茶療功效：1款「老人家茶」人人啱飲
16:25 2025/01/23
過年茶飲︱新年食滯飲綠茶烏龍恐削胃　專家解構6種茶療功效：1款「老人家茶」人人啱飲
賀年零食推介｜反式脂肪可引致心血管疾病　盤點42款零反式脂肪賀年零食
今日 16:40
賀年零食推介｜反式脂肪可引致心血管疾病　盤點42款零反式脂肪賀年零食
賀年食品｜營養師教自製低脂版蘿蔔糕及年糕 氣炸需注意時間及溫度【內附食譜】
今日 15:49
賀年食品｜營養師教自製低脂版蘿蔔糕及年糕 氣炸需注意時間及溫度【內附食譜】
健康問題 減肥 養生 食譜 心臟病 超市 營養師

最高瀏覽

濫用公屋｜女兒私下買樓被房署查出　累母親被迫2月底搬出單位
濫用公屋｜女兒私下買樓被房署查出　累母親被迫2月底搬出單位
美甲惹禍｜22歲女Gel甲竟感染HPV病毒　醫生警告：1類人少做為妙【附6招正確美甲】
美甲惹禍｜22歲女Gel甲竟感染HPV病毒　醫生警告：1類人少做為妙【附6招正確美甲】
北海道小樽｜香港女遊客在小樽鐵軌拍照　遭列車撞擊喪生
北海道小樽｜香港女遊客在小樽鐵軌拍照　遭列車撞擊喪生
日本地震丨日本元旦7.6級地震一周年　一家10口妻兒全活埋53歲爸爸近況曝光
日本地震丨日本元旦7.6級地震一周年　一家10口妻兒全活埋53歲爸爸近況曝光
遊客命喪北海道︱六旬女遊客硬闖路軌打卡　丈夫面前遭列車撞斃　朝里站因電影成朝聖地　
遊客命喪北海道︱六旬女遊客硬闖路軌打卡　丈夫面前遭列車撞斃　朝里站因電影成朝聖地　