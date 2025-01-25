農曆新年2025｜新年利是公價2025 今年平均每封利是封幾錢？
撰文： 王月明
發布時間： 46 分鐘前
最後更新： 41 分鐘前
【利是 / 公價 / 農曆新年】農曆新年將至，是時候「派利是」或「𢭃利是」，那麼今年的利是公價如何呢？香港研究協會近期訪問了1,017名15歲或以上市民，以了解市民對利是錢及新年消費的意見。
調查結果與往年調查亦透過與過去同類調查結果作比較，以進一步了解市民意見的變化。同時，亦統計了市民過年的計劃開支及消費意願。
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農曆新年｜53%市民封$20利是
調查結果顯示，今年每封利是的平均金額有53%為20元，較上年減少1%；16%為50元，較上年上升7%，變化最大。今年有23%的受訪者預計封利是金額會較去年增加，而62%的人則認為將與上年持平，還有12%的受訪者認為會較去年減少。
封利是總開支增加的比例連續3年高於減少，反映市民今年派利是金額維持增長。
|金額
|2025年
|2024年
|$10
|10%
|-2%
|$20
|53%
|-1%
|$50
|16%
|+7%
|$100或以上
|15%
|-1%
|不打算派利是
|5%
|+2%
農曆新年｜37%市民料消費較上年增加
調查發現，有37%受訪者預料今年農曆新年消費會較去年增加，20%的人則認為可能會減少；預計增加消費的比例高於減少，顯示新春消費市道有望迎來增長。
|消費變化
|2025年
|2024年
|增加
|37%
|+37%
|差不多
|20%
|1%
|未決定及無意見
|7%
|-2%
農曆新年｜42%市民欲增新春用膳開支
分項消費意欲調查結果顯示，有42%受訪者表示會增加外出用膳、外賣及到會開支；其次，有31%的人表示會增加孝敬長輩的開支；再次則是30%受訪者選擇在零售商品增加開支。這反映今年新春消費飲食及零售業較能受惠。
|消費意欲類別
|增加該類開支
|外出用膳／外賣／到會
|42%
|孝敬長輩
|31%
|零售商品（不包括食品）
|30%
|娛樂及消遣
|28%
|食品（不包括外出用膳／外賣／到會）
|27%
|本地酒店旅舍
|26%
|個人護理服務（如理髮、美容及健身）
|25%
|旅遊
|25%
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