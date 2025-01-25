農曆新年2025｜新年利是公價2025　今年平均每封利是封幾錢？

▲ 新年利是公價2025，今年平均每封利是封幾錢？

【利是 / 公價 / 農曆新年】農曆新年將至，是時候「派利是」或「𢭃利是」，那麼今年的利是公價如何呢？香港研究協會近期訪問了1,017名15歲或以上市民，以了解市民對利是錢及新年消費的意見。

調查結果與往年調查亦透過與過去同類調查結果作比較，以進一步了解市民意見的變化。同時，亦統計了市民過年的計劃開支及消費意願。

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農曆新年｜53%市民封$20利是

調查結果顯示，今年每封利是的平均金額有53%為20元，較上年減少1%；16%為50元，較上年上升7%，變化最大。今年有23%的受訪者預計封利是金額會較去年增加，而62%的人則認為將與上年持平，還有12%的受訪者認為會較去年減少。

封利是總開支增加的比例連續3年高於減少，反映市民今年派利是金額維持增長。

金額 2025年 2024年 $10 10% -2% $20 53% -1% $50 16% +7% $100或以上 15% -1% 不打算派利是 5% +2%

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農曆新年｜37%市民料消費較上年增加

調查發現，有37%受訪者預料今年農曆新年消費會較去年增加，20%的人則認為可能會減少；預計增加消費的比例高於減少，顯示新春消費市道有望迎來增長。

消費變化 2025年 2024年 增加 37% +37% 差不多 20% 1% 未決定及無意見 7% -2%

▲ 有42%受訪者表示將增加外出用膳、外賣及到會開支，為最多。（資料圖片）

農曆新年｜42%市民欲增新春用膳開支

分項消費意欲調查結果顯示，有42%受訪者表示會增加外出用膳、外賣及到會開支；其次，有31%的人表示會增加孝敬長輩的開支；再次則是30%受訪者選擇在零售商品增加開支。這反映今年新春消費飲食及零售業較能受惠。

消費意欲類別 增加該類開支 外出用膳／外賣／到會 42% 孝敬長輩 31% 零售商品（不包括食品） 30% 娛樂及消遣 28% 食品（不包括外出用膳／外賣／到會） 27% 本地酒店旅舍 26% 個人護理服務（如理髮、美容及健身） 25% 旅遊 25%

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