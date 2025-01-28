七仙羽2025蛇年運程｜七師傅蛇年12生肖運勢排行榜　屬雞續當旺2個生肖犯雙重太歲

▲ 七仙羽師傅講解「2025十二生肖運勢排行榜」。

【蛇年運程/七師傅/十二生肖/七仙羽】蛇年降臨！大家都會對新一年的運程預測有所好奇，那個生肖最當旺？那一個又最運滯？堪輿學家七師傅根據十二生肖的財運、愛情運以及健康運勢分析，列出「2025十二生肖運勢排行榜」，當中肖雞者由龍年旺到蛇年，另外肖羊人士運勢相對差，要注意一下。

▲ 堪輿學家七師傅為大家講解蛇年12生肖運勢。（取自instagram）

第1位 雞

三合

這一年充滿希望與機會，有異性幫助和良好人緣，助力商業合作和社交活動。舉術、科研或公職方面表現突出、可把握進修機會，提升專業能力。領導才能在政治或管理層面彰顯，但須注意法律和倫理挑戰，避免不必要的糾紛。謹慎處理人際關係，保持警覺，防止小人是非。保持積極態度，謹慎行事，普用人際關係和領導才能，定能取得成就。

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七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程 屬雞：今年鴻運當頭要好好把握

第2位 猴

刑太歲+破太歲

犯太歲或會遇到波折，但多個吉星庇佑能帶來好運，化解困難。注意「刑太歲」和「破太歲」的影響，可能涉及法律糾紛，須謹慎行事，避免衝動。女性在事業和財運上有提升，男性受女性貴人幫助。在把握大展鴻圖的好時機，避免無謂爭執，保持冷靜。以積極態度應對挑戰，善用幫助，最終能克服困難，獲得成功。

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七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程 屬猴：犯太歲要靠睡覺改運

第3位 牛 三合

2025年將面臨挑戰和機遇。情緒上可能有起伏，但這是成長的機會。職場上，專注工作表現，避免爭執，有機會升遷，但要平衡工作和生活。注意健康，尤其是循環系統。財務上要謹慎理財，避免高風險投資。家庭和感情方面，多溝通理解，維持和諧關係。

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七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程 屬牛：踏入蛇年減吃一類食物

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第4位 狗

2025年運勢佳，是大展鴻圖的好時機。經歷2024年的風雨後，雨過天晴，無論是學生或職場人士，都應抓住機會，大膽前行。人際關係和工作合作機會極佳，上司和同事是堅強後盾。感情生活美滿，是深化關係或尋找新愛情的好時機。儘管運勢好，仍須注意經濟損失和健康問題。保持謙虛勤奮，做好準備，抓住每次機遇，在新一年可取得更大進步。

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七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程 屬狗：要注意或有第三者出現

第5位 鼠

這是未來三年來運勢最佳的一年，尤其在秋季後，事業與人際關係將更加順利。貴人相助，使工作更加得心應手，遇到困難也能轉危為安。然而，應留意人際交往中的是非，保持冷靜謹慎，避免不必要的衝突。家庭和職場上可能出現爭執，適當退讓能帶來和諧關係。保持積極態度，把握機遇，屬鼠朋友將取得成就。

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七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程 屬鼠：運勢比往年提升5成

第6位 龍

2025年將迎來轉機，困難減少。工作上可能有變動，需要靈活應對，努力展現能力，升職機會可期。財運方面，注意財務波動，謹慎管理，避免衝動花費。感情生活有喜慶，如結婚或添丁，但須謹慎處理異性關係，避免誤會。健康上，注意小病小痛。

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七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程 屬龍：整體運勢比往年好

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第7位 馬

馬年出生的男性在乙巳蛇年事業和生活步步高升，女性易獲得異性貴人支持。有吉星加持，心情輕鬆。然而，須注意健康和安全，防止意外或小病。「晦氣」可能引發小是非，保持耐心與寬容可減少麻煩。謹慎管理財務，避免冒險，關注長輩健康。感情上可能面臨考驗，緊記保持忠誠與正直。

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七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程 屬馬：迎來收獲之年

第8位 豬

沖太歲

2025年，生活和職業可能有變動，但也是新機遇的開始。家庭方面，可能遇到矛盾，應保持耐心，避免衝突。情緒波動較大，要學會調節，通過運動或與朋友聚會來疏導壓力。

謹慎理財，避免過度投資和冒險性消費。宜特別關注長輩健康，定期檢查，給予關愛。這一年需要耐心和智慧來應對挑戰，積極面對，尋找新方向。

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七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程 屬豬：犯太歲別再「躺平」

第9位 蛇

值太歲

今年挑戰多，要於逆境中尋找轉機。吉星解神帶來一線生機，提醒即使在黑暗時刻也有光明指引。情緒起伏不定，需保持平和，管理情緒。凶星「伏屍」和「指背」暗示突如其來的變故，宜多加提防，謹慎交友，避免捲入是非。

因犯太歲影響，避免大舉動土或遠遊。着重提升自我，學習新技能。勇敢面對變化，充分發揮智慧與堅韌，為未來的成功打下基礎。

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七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程 屬蛇：犯太歲年要多做善事

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第10位 虎

刑太歲

害太歲

因犯太歲帶來變動和困難，將面臨一些挑戰。在人際關係上或會有緊張，甚至遇到小人，財運和健康也須注意。然而，「福星貴人」帶來貴人幫助，尤其在事業和人際上。因此，宜保持積極態度，多拓展社交圈。

避免參與不必要的爭論，因「卷舌」星可能引發口舌是非。避免大筆支出和高風險投資，做好財務規劃。以積極心態迎接挑戰，化不利為優勢。

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七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程 屬虎：出行容易遇上小波折

第11位 兔

2025年雖沒有犯太歲，但可能面臨一些挑戰。健康、人際關係和職場環境可能不太順利，但有吉星助力，保持正向心態即可克服困難。

事業方面，要堅持誠信和正直，避免與小人爭執，謹慎做決定。人際關係可能有磨擦，宜保持冷靜，練習控制情緒，適當忍讓。注意小毛病和家人健康，避免高風險活動。

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七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程 屬兔：衰足3年後整體運勢提升

第12位 羊

這一年將充滿挑戰和考驗，但也是成長的機會。健康方面，注意避免高風險活動，運動時做好防護。人際關係可能受女性親戚壓力影響，多溝通以化解誤會。

職場上，低調行事，謹慎決策，保持冷靜以應對困難。財務上，做好資金規劃，避免冒險。這一年考驗耐性和智慧，將挑戰視為成長階梯，保持平常心，堅持到底，最終會穩健地走向未來。

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