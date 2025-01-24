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禍不單行丨東涌車禍49歲男死者背景曝光　25歲兒子竟在元旦遇車禍致重傷半癱

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

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【東涌車禍／元旦車禍／奪命車禍】東涌道昨日（23日）發生奪命車禍，一名49歲巴籍男司機駕電單車於馬路上行駛時，與對頭的客貨車相撞，巴籍男司機因頭部重創，送院不治。死者親友事後透露，原來男死者正是元旦西九龍公路3死4傷車禍中，25歲半癱男傷者的父親。

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今早8時許，死者遺孀及親友抵達葵涌公眾殮房辦理認屍手續，面對家中2名成員於短短1個月，先後遭遇嚴重車禍夫死子癱的命運，深感悲痛的遺孀不欲多言。不過同行親友卻向傳媒透露，現年49歲、家住東涌男逸東邨的死者在機場工作，早前因兒子在元旦西九龍公路的3死車禍受到重創，已陷入一片愁雲慘霧。

家人又透露，除了其兒子，死者的弟弟早幾年亦在泰國駕電單車遇車禍身亡，曾因此勸死者不要再駕駛電單車，惟死者未有聽從。親友估計死者可能因兒子受傷半癱事宜受到打擊，昨日才駕電單車遊車河散心，惟相隔不足一個月，又再遭遇死劫。親友指，死者的遺體會運返巴基斯坦安葬。

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西九龍公路奪命車禍

本月1日元旦凌晨約1時44分，西九龍公路發生致命交通意外，一輛私家車與切線的士相撞，導致3死4傷。其中私家車上的25歲男傷者FAISAL Duad受到重創，全身多處骨折，下半身神經線斷裂，相信半身癱瘓不能行走。

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健康問題 癱瘓 元旦 東涌

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