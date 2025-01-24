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最強小三五索︱五索曬命顯示富貴生活未受影響　林作促吳家樂鄧兆尊回能訴求

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 28 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

五索曬命顯示富貴生活未受影響。

【五索 / 鍾睿心 / 小三 / 林作 / 馬清鏗情婦】「五索」鍾睿心（Rachel）做馬清鏗小三事件爆出後，成全城熱話，五索亦成眾矢之的。不過，被稱為「最強小三」的五索雖然一度短時間「潛水」，但很快又「重出江湖」，而且繼續一貫語不驚誓不休。

比如在昨日（1月23日），五索與好姊妹裕美拍片放上個人社交平台，並貫徹認叻作風表示自己近期人氣急升，很多人向她索取簽名等。

此外，她又在IG騷出一張自拍照，表示自己用一星期減了10磅，在相中更曬出身後一櫃名牌手袋炫富，似巧妙地炫富以證自己富貴生活未有因事件而受影響。

五索去秀茂坪︱五索「降呢」搬離山頂豪宅　與裕美到秀茂坪散心慨嘆現自己現在太紅

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最強小三五索︱林作狙擊吳家樂鄧兆尊

另一方面，不滿被吳家樂與鄧兆尊在YouTube頻道《娛樂好好玩》指是五索軍師的林作，在昨日發文要求對方把有關節目下架及道歉後，在社交平台連環發文狙擊，促吳家樂與鄧兆尊盡快回應其訴求。

在今日下午，林作又再在社交平台上載有關節目片段，當中影片內，他被吳家樂與鄧兆尊指是整件事的贏家。因此，林作發文稱：

這是有問題片段的第四條。我是贏家？！意思是我透過搞人家賺取自身利益？！我吃了什麼豹子膽去做這樣的事？！

我拍沒什麼流量的搞笑片而已，這樣就等於是爆料搞大龍鳳去搞人家富商嗎？

大家知道我平時日常生活是多麼低調，有多少私人聚會的內容從未拿出來任何社交媒體分享嗎？你有看過我分享我實際私人生活嗎？我的社交媒體策略從來只是以勁爆人設做個人社交媒體account for 生意用途。

我會在自己的如意算盤裡面加入這樣亂搞新聞的一步嗎？！

主持人們的功力，真的有限。

林作不滿吳家樂與鄧兆尊在《娛樂好好玩》的言論要求道歉。

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