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綠在區區｜全港「綠在區區」回收站一覽　10種回收物品免費換糧油雜貨現金券

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

全港「綠在區區」回收站一覽。

【綠在區區回收物品/積分查詢/開放時間/回收點】相信不少人都會趁新年清理家中垃圾，與其扔掉，不如拿去回收為地球出一分力！環保署近年積極推行「綠在區區」回收計劃，於18區設置不同的回收點，市民可透過回收物品賺取積分，換領即食麵、廁紙、食油等禮品。TOPick整合了各區回收站地址、指定回收物品詳情，以及儲分換禮品教學。

綠在區區｜「綠在區區」全港各區回收站

「綠在區區」計劃遍佈全港18區，目前已有11個「回收環保站」、77個「回收便利點」，以及超過120個「回收流動點」，涵蓋各大型屋苑、商場、政府場地等。當中回收便利點基本上全年無休，節慶日子或因應個別情況的營業時間則會有所調整，大部分回收便利點亦提供夜間自助回收服務。

「綠在區區」計劃遍佈全港18區，目前已有11個「回收環保站」、77個「回收便利點」，以及超過120個「回收流動點」。（香港減廢網站圖片）

綠在區區｜農曆新年開放時間

「綠在區區」的82個「回收便利點」會維持正常回收服務至年廿八（27日），年廿九（28日）則會提早兩小時停止服務，而年初一至年初三（29日至31日）會全日休業，年初四（1日）恢復正常服務。另外。11個「回收環保站」會於年初一至年初三休業，其中「綠在沙田」和「綠在灣仔」會休業至年初四。

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綠在區區｜11個回收環保站

地區項目地址聯絡電話(T) /
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港島綠在東區筲箕灣愛信道30號2778 2330
綠在灣仔灣仔運盛街6號2811 1567
九龍綠在觀塘九龍灣常怡道27號2776 5700
綠在深水埗深水埗通州街339號2522 4388
新界綠在離島大嶼山東涌松滿路1號2499 2308
綠在葵青青衣担杆山路12號3905 4840
綠在西貢將軍澳寶琳里3號2727 7330
綠在沙田石門安平街10號2285 9433
綠在大埔大埔大華街25號3468 8073
綠在屯門屯門屯義街9號2496 4288
新界綠在元朗天水圍天華路65號2617 0117

綠在區區｜77個回收便利點

港島區

項目地址聯絡電話(T) /
WhatsApp(W)
綠在香港仔香港仔香港仔大道203號香港仔街市1樓6297 0803 (T/W)
綠在鴨脷洲鴨脷洲鴨脷洲大街 165-167號樂景大廈地下B&C舖6677 4676 (T/W)
綠在跑馬地跑馬地黃泥涌道51號翠谷樓地下3號舖9768 0907 (T/W)
綠在堅城堅尼地城卑路乍街44B號Lexington Hill地下2號舖6086 6779 (T/W)
綠在鰂魚涌鰂魚涌英皇道1010-1056號東匯坊130號舖2351 2083 (T)
/ 5285 8476 (W)
綠在西營盤西營盤皇后大道西224號地舖6298 8874 (T/W)
綠在上環上環修打蘭街16號榮興商業大廈地舖3703 9348 (T)
/ 6617 0016 (W)
綠在小西灣柴灣小西灣邨瑞益樓地下6574 4337 (T/W)
綠在天后天后電氣道13-41號凱旋大廈地下M及M1地舖5995 5969 (T/W)
綠在環翠柴灣環翠邨美翠樓地下5300 8648 (T/W)
綠在耀東筲箕灣耀東邨耀興樓地下6576 0193 (T/W)
綠在漁灣柴灣漁灣邨漁安樓地下6439 1195 (T/W)

九龍區

項目地址聯絡電話(T) /
WhatsApp(W)
綠在長沙灣長沙灣福華街188號地下G01及G02號舖6995 6461 (T/W)
綠在彩雲牛池灣彩雲(一)邨景新樓地下6707 6406 (T/W)
綠在竹園黃大仙竹園南邨富園樓地下9859 6595 (T/W)
綠在紅磡紅磡蕪湖街103號地舖6318 3749 (T/W)
綠在佐敦佐敦偉晴街14-18號偉晴閣地下1-3號舖9582 6357 (T/W)
綠在啟業九龍灣啟業邨啟裕樓地下6466 8049 (T/W)
綠在白田白田邨裕田樓地下7074 9494 (T/W)
綠在平田藍田平田邨平信樓地下9374 8059 (T/W)
綠在新蒲崗新蒲崗彩虹道98-100號新蒲崗大廈地舖2434 2866 (T/W)
綠在秀茂坪觀塘秀茂坪南邨秀善樓地下6340 4617 (T/W)
綠在順利觀塘順利邨利業樓地下6015 8049 (T/W)
綠在蘇屋蘇屋邨杜鵑樓地下7074 9496 (T/W)
綠在大角咀大角咀埃華街117-119號大益樓地下C及D號舖9887 9336 (T/W)
綠在德朗啟德德朗邨德珊樓地下6706 8745 (T/W)
綠在土瓜灣土瓜灣炮仗街93號喜築地下D號舖 (新山道入口)6318 4439 (T/W)
綠在慈正慈雲山慈正邨正旭樓地下8403 0501 (T/W)
綠在慈樂慈雲山慈樂邨樂誠樓地下9435 0733 (T/W)
綠在慈民慈雲山慈民邨民泰樓地下9221 5174 (T/W)
綠在元州元州邨元慧樓地下7074 9498 (T/W)
綠在寨城九龍城獅子石道48號地舖及一樓2302 1829 (T)
/ 6469 1261 (W)
綠在橫頭磡黃大仙橫頭磡邨宏業樓地下9734 0688 (T/W)
綠在油麗油塘油麗邨康麗樓地下9046 3892 (T/W)
綠在裕民坊觀塘牛頭角道357-375號仁安大廈地下C號舖2345 8510 (T)
/ 6469 1259 (W)

新界區

項目地址聯絡電話(T) / WhatsApp(W)
綠在長康青衣長康邨康富樓地下5951 0426 (T/W)
綠在清河上水清河邨清譽樓地下9052 3857 (T/W)
綠在駿洋火炭駿洋邨駿爾樓地下9384 0845 (T/W)
綠在粉嶺粉嶺百和路88號花都廣場1樓A111號舖2464 8005 (T)
/ 6641 7305 (W)
綠在富泰富泰邨美泰樓地下6209 4224 (T/W)
綠在健明將軍澳健明邨明宇樓地下5535 9417 (T/W)
綠在建生屯門良德街3號豐連地下3號舖5173 1144 (T/W)
綠在葵芳葵涌葵芳邨葵安樓地下13號9354 6512 (KF)
綠在葵盛葵涌葵盛西邨1座6樓5372 7733 (T/W)
綠在廣福大埔廣福邨廣智樓地下3972 0929 (T/W)
綠在荔景葵涌荔景邨仰景樓地下5951 4051 (T/W)
綠在梨木樹梨木樹(二)邨柏樹樓地下8403 5243 (T/W)
綠在路德圍荃灣青山公路—荃灣段423-427號地下2號舖9886 9323 (T/W)
綠在朗屏元朗教育路87-99號鴻發大廈地下K及L舖2366 5066 (T)
/ 5607 2635 (W)
綠在聯和墟粉嶺聯和墟聯和道15-23號嘉宏中心A座地下1號舖2668 6606 (T)
/ 9223 6667 (W)
綠在梅窩梅窩梅窩碼頭路10號銀礦中心大廈地下D舖2499 2118 (T/W)
綠在安定屯門安定邨定龍樓地下9720 0620 (T/W)
綠在安蔭葵涌安蔭邨澤蔭樓地下5950 7343 (T/W)
綠在寶琳將軍澳欣景路8號新都城中心二期G19號舖6994 8324 (T/W)
綠在皇后山粉嶺皇后山邨皇盛樓地下9059 8662 (T/W)
綠在西貢墟西貢萬年街98號地下2466 8028 (T/W)
綠在西貢墟 - 調景嶺店將軍澳澳景路88號維景灣畔3期低層地下2樓A1舖2466 8028 (T/W)
綠在新墟屯門新墟屯門鄉事會路4-26號明偉大樓地下12號舖2430 2662 (T/W)
綠在沙角沙田沙角邨雲雀樓地下6521 3947 (T/W)
綠在石湖墟上水龍琛路80號地下2464 8003 (T)
/ 6208 6115 (W)
綠在石圍角石圍角邨石桃樓地下8403 2443 (T/W)
綠在尚德將軍澳尚德邨尚真樓地下5603 7661 (T/W)
綠在大埔墟大埔廣福道51-59號中嘉閣地舖2886 9661 (T)
/ 5347 9981 (W)
綠在大圍大圍積信街 18-24 號喜悅樓地下 A3號舖3106 2819 (T/W)
綠在太和大埔翠怡街3號翠怡花園C座地下13A號舖3972 0909 (T/W)
綠在大窩口葵涌大窩口邨富華樓地下6號6332 8345 (TWH)
綠在大元大埔大元邨泰寧樓地下3972 0939 (T/W)
綠在天恒天水圍天恒邨恒富樓地下6645 1370 (T/W)
綠在天華天水圍天華邨華祐樓地下5164 7147 (T/W)
綠在天恩天水圍天恩邨恩福樓地下9343 3057 (T/W)
綠在青衣港鐵青衣站TSY208號舖 (U2層東涌綫大堂)8493 2393 (T/W)
綠在湖景湖景邨湖碧樓地下9445 4177 (T/W)
綠在欣安馬鞍山欣安邨欣悅樓地下9384 1285 (T/W)
綠在欣田屯門欣田邨悅田樓地下9327 8074 (T/W)
綠在二陂坊荃灣河背街71號地舖6572 5562 (T/W)
綠在元朗墟元朗青山公路—元朗段1號珍珠樓地下11號舖2807 0932 (T)
/ 9689 4919 (W)
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綠在區區｜10大指定回收物

「綠在區區」回收10種常見物品，包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃容器、小型電器、慳電膽、光管、充電池、四電一腦、及紙包飲品盒，回收前需要先沖洗乾淨，如紙包飲品盒沖洗乾淨、剪開及移除飲管及膠套；金屬只接受鐵罐、鋁罐及其他金屬（如奶粉罐、盆菜盤等），不可回收壓縮氣體罐或易潔鑊等金屬；玻璃樽接受各類飲品樽、醬料樽及食品樽，不接受化學物品及玻璃煮食容器。只要到回收站提交物品，即可賺取對應的積分。

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除此上述10種物品外，廚餘也可以回收，「綠在區區」在全港多個公共屋邨設置智能廚餘機，可以回收廚餘外，也可以賺取積分換禮物。

綠在區區｜儲分換領禮物教學

1.成為「綠綠賞」會員

市民可下載「綠綠賞」手機應用程式，或於任何綠在區區的回收點提交2公斤的回收物領取一張「綠綠賞」積分卡。

2.提交回收物賺積分

市民使用智能回收設備提交回收物時，「綠綠賞」手機應用程式所產生的二維碼影像，或「綠綠賞」積分卡背後的會員號碼二維碼影像。

3.兌換禮物

累積「綠綠賞」積分可兌換由環保署提供的禮品，「綠綠賞」會員亦可選擇捐贈「綠綠賞」積分予指定慈善機構。下圖為獎賞一覽：

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「綠綠賞」更與Carbon Wallet合作，市民可以利用綠綠賞的積分兌換Carbon Wallet積分，再換取不同獎賞，如免費港鐵車程、手搖飲品、清潔劑、純素護膚品等。

另外，「綠綠賞」亦與「易賞錢 MoneyBack」會員獎賞計劃合作，「綠綠賞」用戶只要於手機應用程式內綁定易賞錢會員帳戶，每100「綠綠賞」積分即可兌50易賞錢積分，並可以在超級市場、個人用品店及零售店兌換禮品。

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