綠在區區｜全港「綠在區區」回收站一覽 10種回收物品免費換糧油雜貨現金券
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
【綠在區區回收物品/積分查詢/開放時間/回收點】相信不少人都會趁新年清理家中垃圾，與其扔掉，不如拿去回收為地球出一分力！環保署近年積極推行「綠在區區」回收計劃，於18區設置不同的回收點，市民可透過回收物品賺取積分，換領即食麵、廁紙、食油等禮品。TOPick整合了各區回收站地址、指定回收物品詳情，以及儲分換禮品教學。
綠在區區｜「綠在區區」全港各區回收站
「綠在區區」計劃遍佈全港18區，目前已有11個「回收環保站」、77個「回收便利點」，以及超過120個「回收流動點」，涵蓋各大型屋苑、商場、政府場地等。當中回收便利點基本上全年無休，節慶日子或因應個別情況的營業時間則會有所調整，大部分回收便利點亦提供夜間自助回收服務。
綠在區區｜農曆新年開放時間
「綠在區區」的82個「回收便利點」會維持正常回收服務至年廿八（27日），年廿九（28日）則會提早兩小時停止服務，而年初一至年初三（29日至31日）會全日休業，年初四（1日）恢復正常服務。另外。11個「回收環保站」會於年初一至年初三休業，其中「綠在沙田」和「綠在灣仔」會休業至年初四。
最新影片推介：
綠在區區｜11個回收環保站
|地區
|項目
|地址
|聯絡電話(T) /
WhatsApp(W)
|港島
|綠在東區
|筲箕灣愛信道30號
|2778 2330
|綠在灣仔
|灣仔運盛街6號
|2811 1567
|九龍
|綠在觀塘
|九龍灣常怡道27號
|2776 5700
|綠在深水埗
|深水埗通州街339號
|2522 4388
|新界
|綠在離島
|大嶼山東涌松滿路1號
|2499 2308
|綠在葵青
|青衣担杆山路12號
|3905 4840
|綠在西貢
|將軍澳寶琳里3號
|2727 7330
|綠在沙田
|石門安平街10號
|2285 9433
|綠在大埔
|大埔大華街25號
|3468 8073
|綠在屯門
|屯門屯義街9號
|2496 4288
|新界
|綠在元朗
|天水圍天華路65號
|2617 0117
綠在區區｜77個回收便利點
港島區
|項目
|地址
|聯絡電話(T) /
WhatsApp(W)
|綠在香港仔
|香港仔香港仔大道203號香港仔街市1樓
|6297 0803 (T/W)
|綠在鴨脷洲
|鴨脷洲鴨脷洲大街 165-167號樂景大廈地下B&C舖
|6677 4676 (T/W)
|綠在跑馬地
|跑馬地黃泥涌道51號翠谷樓地下3號舖
|9768 0907 (T/W)
|綠在堅城
|堅尼地城卑路乍街44B號Lexington Hill地下2號舖
|6086 6779 (T/W)
|綠在鰂魚涌
|鰂魚涌英皇道1010-1056號東匯坊130號舖
|2351 2083 (T)
/ 5285 8476 (W)
|綠在西營盤
|西營盤皇后大道西224號地舖
|6298 8874 (T/W)
|綠在上環
|上環修打蘭街16號榮興商業大廈地舖
|3703 9348 (T)
/ 6617 0016 (W)
|綠在小西灣
|柴灣小西灣邨瑞益樓地下
|6574 4337 (T/W)
|綠在天后
|天后電氣道13-41號凱旋大廈地下M及M1地舖
|5995 5969 (T/W)
|綠在環翠
|柴灣環翠邨美翠樓地下
|5300 8648 (T/W)
|綠在耀東
|筲箕灣耀東邨耀興樓地下
|6576 0193 (T/W)
|綠在漁灣
|柴灣漁灣邨漁安樓地下
|6439 1195 (T/W)
九龍區
|項目
|地址
|聯絡電話(T) /
WhatsApp(W)
|綠在長沙灣
|長沙灣福華街188號地下G01及G02號舖
|6995 6461 (T/W)
|綠在彩雲
|牛池灣彩雲(一)邨景新樓地下
|6707 6406 (T/W)
|綠在竹園
|黃大仙竹園南邨富園樓地下
|9859 6595 (T/W)
|綠在紅磡
|紅磡蕪湖街103號地舖
|6318 3749 (T/W)
|綠在佐敦
|佐敦偉晴街14-18號偉晴閣地下1-3號舖
|9582 6357 (T/W)
|綠在啟業
|九龍灣啟業邨啟裕樓地下
|6466 8049 (T/W)
|綠在白田
|白田邨裕田樓地下
|7074 9494 (T/W)
|綠在平田
|藍田平田邨平信樓地下
|9374 8059 (T/W)
|綠在新蒲崗
|新蒲崗彩虹道98-100號新蒲崗大廈地舖
|2434 2866 (T/W)
|綠在秀茂坪
|觀塘秀茂坪南邨秀善樓地下
|6340 4617 (T/W)
|綠在順利
|觀塘順利邨利業樓地下
|6015 8049 (T/W)
|綠在蘇屋
|蘇屋邨杜鵑樓地下
|7074 9496 (T/W)
|綠在大角咀
|大角咀埃華街117-119號大益樓地下C及D號舖
|9887 9336 (T/W)
|綠在德朗
|啟德德朗邨德珊樓地下
|6706 8745 (T/W)
|綠在土瓜灣
|土瓜灣炮仗街93號喜築地下D號舖 (新山道入口)
|6318 4439 (T/W)
|綠在慈正
|慈雲山慈正邨正旭樓地下
|8403 0501 (T/W)
|綠在慈樂
|慈雲山慈樂邨樂誠樓地下
|9435 0733 (T/W)
|綠在慈民
|慈雲山慈民邨民泰樓地下
|9221 5174 (T/W)
|綠在元州
|元州邨元慧樓地下
|7074 9498 (T/W)
|綠在寨城
|九龍城獅子石道48號地舖及一樓
|2302 1829 (T)
/ 6469 1261 (W)
|綠在橫頭磡
|黃大仙橫頭磡邨宏業樓地下
|9734 0688 (T/W)
|綠在油麗
|油塘油麗邨康麗樓地下
|9046 3892 (T/W)
|綠在裕民坊
|觀塘牛頭角道357-375號仁安大廈地下C號舖
|2345 8510 (T)
/ 6469 1259 (W)
新界區
|項目
|地址
|聯絡電話(T) / WhatsApp(W)
|綠在長康
|青衣長康邨康富樓地下
|5951 0426 (T/W)
|綠在清河
|上水清河邨清譽樓地下
|9052 3857 (T/W)
|綠在駿洋
|火炭駿洋邨駿爾樓地下
|9384 0845 (T/W)
|綠在粉嶺
|粉嶺百和路88號花都廣場1樓A111號舖
|2464 8005 (T)
/ 6641 7305 (W)
|綠在富泰
|富泰邨美泰樓地下
|6209 4224 (T/W)
|綠在健明
|將軍澳健明邨明宇樓地下
|5535 9417 (T/W)
|綠在建生
|屯門良德街3號豐連地下3號舖
|5173 1144 (T/W)
|綠在葵芳
|葵涌葵芳邨葵安樓地下13號
|9354 6512 (KF)
|綠在葵盛
|葵涌葵盛西邨1座6樓
|5372 7733 (T/W)
|綠在廣福
|大埔廣福邨廣智樓地下
|3972 0929 (T/W)
|綠在荔景
|葵涌荔景邨仰景樓地下
|5951 4051 (T/W)
|綠在梨木樹
|梨木樹(二)邨柏樹樓地下
|8403 5243 (T/W)
|綠在路德圍
|荃灣青山公路—荃灣段423-427號地下2號舖
|9886 9323 (T/W)
|綠在朗屏
|元朗教育路87-99號鴻發大廈地下K及L舖
|2366 5066 (T)
/ 5607 2635 (W)
|綠在聯和墟
|粉嶺聯和墟聯和道15-23號嘉宏中心A座地下1號舖
|2668 6606 (T)
/ 9223 6667 (W)
|綠在梅窩
|梅窩梅窩碼頭路10號銀礦中心大廈地下D舖
|2499 2118 (T/W)
|綠在安定
|屯門安定邨定龍樓地下
|9720 0620 (T/W)
|綠在安蔭
|葵涌安蔭邨澤蔭樓地下
|5950 7343 (T/W)
|綠在寶琳
|將軍澳欣景路8號新都城中心二期G19號舖
|6994 8324 (T/W)
|綠在皇后山
|粉嶺皇后山邨皇盛樓地下
|9059 8662 (T/W)
|綠在西貢墟
|西貢萬年街98號地下
|2466 8028 (T/W)
|綠在西貢墟 - 調景嶺店
|將軍澳澳景路88號維景灣畔3期低層地下2樓A1舖
|2466 8028 (T/W)
|綠在新墟
|屯門新墟屯門鄉事會路4-26號明偉大樓地下12號舖
|2430 2662 (T/W)
|綠在沙角
|沙田沙角邨雲雀樓地下
|6521 3947 (T/W)
|綠在石湖墟
|上水龍琛路80號地下
|2464 8003 (T)
/ 6208 6115 (W)
|綠在石圍角
|石圍角邨石桃樓地下
|8403 2443 (T/W)
|綠在尚德
|將軍澳尚德邨尚真樓地下
|5603 7661 (T/W)
|綠在大埔墟
|大埔廣福道51-59號中嘉閣地舖
|2886 9661 (T)
/ 5347 9981 (W)
|綠在大圍
|大圍積信街 18-24 號喜悅樓地下 A3號舖
|3106 2819 (T/W)
|綠在太和
|大埔翠怡街3號翠怡花園C座地下13A號舖
|3972 0909 (T/W)
|綠在大窩口
|葵涌大窩口邨富華樓地下6號
|6332 8345 (TWH)
|綠在大元
|大埔大元邨泰寧樓地下
|3972 0939 (T/W)
|綠在天恒
|天水圍天恒邨恒富樓地下
|6645 1370 (T/W)
|綠在天華
|天水圍天華邨華祐樓地下
|5164 7147 (T/W)
|綠在天恩
|天水圍天恩邨恩福樓地下
|9343 3057 (T/W)
|綠在青衣
|港鐵青衣站TSY208號舖 (U2層東涌綫大堂)
|8493 2393 (T/W)
|綠在湖景
|湖景邨湖碧樓地下
|9445 4177 (T/W)
|綠在欣安
|馬鞍山欣安邨欣悅樓地下
|9384 1285 (T/W)
|綠在欣田
|屯門欣田邨悅田樓地下
|9327 8074 (T/W)
|綠在二陂坊
|荃灣河背街71號地舖
|6572 5562 (T/W)
|綠在元朗墟
|元朗青山公路—元朗段1號珍珠樓地下11號舖
|2807 0932 (T)
/ 9689 4919 (W)
綠在區區｜10大指定回收物
「綠在區區」回收10種常見物品，包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃容器、小型電器、慳電膽、光管、充電池、四電一腦、及紙包飲品盒，回收前需要先沖洗乾淨，如紙包飲品盒沖洗乾淨、剪開及移除飲管及膠套；金屬只接受鐵罐、鋁罐及其他金屬（如奶粉罐、盆菜盤等），不可回收壓縮氣體罐或易潔鑊等金屬；玻璃樽接受各類飲品樽、醬料樽及食品樽，不接受化學物品及玻璃煮食容器。只要到回收站提交物品，即可賺取對應的積分。
除此上述10種物品外，廚餘也可以回收，「綠在區區」在全港多個公共屋邨設置智能廚餘機，可以回收廚餘外，也可以賺取積分換禮物。
綠在區區｜儲分換領禮物教學
1.成為「綠綠賞」會員
市民可下載「綠綠賞」手機應用程式，或於任何綠在區區的回收點提交2公斤的回收物領取一張「綠綠賞」積分卡。
2.提交回收物賺積分
市民使用智能回收設備提交回收物時，「綠綠賞」手機應用程式所產生的二維碼影像，或「綠綠賞」積分卡背後的會員號碼二維碼影像。
3.兌換禮物
累積「綠綠賞」積分可兌換由環保署提供的禮品，「綠綠賞」會員亦可選擇捐贈「綠綠賞」積分予指定慈善機構。下圖為獎賞一覽：
「綠綠賞」更與Carbon Wallet合作，市民可以利用綠綠賞的積分兌換Carbon Wallet積分，再換取不同獎賞，如免費港鐵車程、手搖飲品、清潔劑、純素護膚品等。
另外，「綠綠賞」亦與「易賞錢 MoneyBack」會員獎賞計劃合作，「綠綠賞」用戶只要於手機應用程式內綁定易賞錢會員帳戶，每100「綠綠賞」積分即可兌50易賞錢積分，並可以在超級市場、個人用品店及零售店兌換禮品。
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