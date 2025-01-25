綠在區區｜全港「綠在區區」回收站/便利點一覽　10種回收物品免費換糧油雜貨現金券【附地址】

▲ 全港「綠在區區」回收站一覽，可回收10種物品儲積分，免費換禮物包括糧油雜貨及現金券。

【綠在區區回收物品/綠在區區積分/換禮物/開放時間/回收點】相信不少人都會趁新年清理家中垃圾，與其扔掉，不如拿去回收為地球出一分力！環保署近年積極推行「綠在區區」回收計劃，於18區設置不同的回收點，市民可透過回收物品賺取積分，換領即食麵、廁紙、食油等禮品。TOPick整合了各區回收站地址、指定回收物品詳情，以及儲分換禮品教學。

綠在區區｜「綠在區區」全港各區回收站

「綠在區區」計劃遍佈全港18區，目前已有11個「回收環保站」、77個「回收便利點」，以及超過120個「回收流動點」，涵蓋各大型屋苑、商場、政府場地等。當中回收便利點基本上全年無休，節慶日子或因應個別情況的營業時間則會有所調整，大部分回收便利點亦提供夜間自助回收服務。

▲ 「綠在區區」計劃遍佈全港18區，目前已有11個「回收環保站」、77個「回收便利點」，以及超過120個「回收流動點」。（香港減廢網站圖片）

綠在區區｜農曆新年開放時間

「綠在區區」的82個「回收便利點」會維持正常回收服務至年廿八（27日），年廿九（28日）則會提早兩小時停止服務，而年初一至年初三（29日至31日）會全日休業，年初四（1日）恢復正常服務。另外。11個「回收環保站」會於年初一至年初三休業，其中「綠在沙田」和「綠在灣仔」會休業至年初四。

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最新影片推介：

綠在區區｜11個回收環保站

地區 項目 地址 聯絡電話(T) /

WhatsApp(W) 港島 綠在東區 筲箕灣愛信道30號 2778 2330 綠在灣仔 灣仔運盛街6號 2811 1567 九龍 綠在觀塘 九龍灣常怡道27號 2776 5700 綠在深水埗 深水埗通州街339號 2522 4388 新界 綠在離島 大嶼山東涌松滿路1號 2499 2308 綠在葵青 青衣担杆山路12號 3905 4840 綠在西貢 將軍澳寶琳里3號 2727 7330 綠在沙田 石門安平街10號 2285 9433 綠在大埔 大埔大華街25號 3468 8073 綠在屯門 屯門屯義街9號 2496 4288 新界 綠在元朗 天水圍天華路65號 2617 0117

綠在區區｜77個回收便利點

港島區

項目 地址 聯絡電話(T) /

WhatsApp(W) 綠在香港仔 香港仔香港仔大道203號香港仔街市1樓 6297 0803 (T/W) 綠在鴨脷洲 鴨脷洲鴨脷洲大街 165-167號樂景大廈地下B&C舖 6677 4676 (T/W) 綠在跑馬地 跑馬地黃泥涌道51號翠谷樓地下3號舖 9768 0907 (T/W) 綠在堅城 堅尼地城卑路乍街44B號Lexington Hill地下2號舖 6086 6779 (T/W) 綠在鰂魚涌 鰂魚涌英皇道1010-1056號東匯坊130號舖 2351 2083 (T)

/ 5285 8476 (W) 綠在西營盤 西營盤皇后大道西224號地舖 6298 8874 (T/W) 綠在上環 上環修打蘭街16號榮興商業大廈地舖 3703 9348 (T)

/ 6617 0016 (W) 綠在小西灣 柴灣小西灣邨瑞益樓地下 6574 4337 (T/W) 綠在天后 天后電氣道13-41號凱旋大廈地下M及M1地舖 5995 5969 (T/W) 綠在環翠 柴灣環翠邨美翠樓地下 5300 8648 (T/W) 綠在耀東 筲箕灣耀東邨耀興樓地下 6576 0193 (T/W) 綠在漁灣 柴灣漁灣邨漁安樓地下 6439 1195 (T/W)

九龍區

項目 地址 聯絡電話(T) /

WhatsApp(W) 綠在長沙灣 長沙灣福華街188號地下G01及G02號舖 6995 6461 (T/W) 綠在彩雲 牛池灣彩雲(一)邨景新樓地下 6707 6406 (T/W) 綠在竹園 黃大仙竹園南邨富園樓地下 9859 6595 (T/W) 綠在紅磡 紅磡蕪湖街103號地舖 6318 3749 (T/W) 綠在佐敦 佐敦偉晴街14-18號偉晴閣地下1-3號舖 9582 6357 (T/W) 綠在啟業 九龍灣啟業邨啟裕樓地下 6466 8049 (T/W) 綠在白田 白田邨裕田樓地下 7074 9494 (T/W) 綠在平田 藍田平田邨平信樓地下 9374 8059 (T/W) 綠在新蒲崗 新蒲崗彩虹道98-100號新蒲崗大廈地舖 2434 2866 (T/W) 綠在秀茂坪 觀塘秀茂坪南邨秀善樓地下 6340 4617 (T/W) 綠在順利 觀塘順利邨利業樓地下 6015 8049 (T/W) 綠在蘇屋 蘇屋邨杜鵑樓地下 7074 9496 (T/W) 綠在大角咀 大角咀埃華街117-119號大益樓地下C及D號舖 9887 9336 (T/W) 綠在德朗 啟德德朗邨德珊樓地下 6706 8745 (T/W) 綠在土瓜灣 土瓜灣炮仗街93號喜築地下D號舖 (新山道入口) 6318 4439 (T/W) 綠在慈正 慈雲山慈正邨正旭樓地下 8403 0501 (T/W) 綠在慈樂 慈雲山慈樂邨樂誠樓地下 9435 0733 (T/W) 綠在慈民 慈雲山慈民邨民泰樓地下 9221 5174 (T/W) 綠在元州 元州邨元慧樓地下 7074 9498 (T/W) 綠在寨城 九龍城獅子石道48號地舖及一樓 2302 1829 (T)

/ 6469 1261 (W) 綠在橫頭磡 黃大仙橫頭磡邨宏業樓地下 9734 0688 (T/W) 綠在油麗 油塘油麗邨康麗樓地下 9046 3892 (T/W) 綠在裕民坊 觀塘牛頭角道357-375號仁安大廈地下C號舖 2345 8510 (T)

/ 6469 1259 (W)

新界區

項目 地址 聯絡電話(T) / WhatsApp(W) 綠在長康 青衣長康邨康富樓地下 5951 0426 (T/W) 綠在清河 上水清河邨清譽樓地下 9052 3857 (T/W) 綠在駿洋 火炭駿洋邨駿爾樓地下 9384 0845 (T/W) 綠在粉嶺 粉嶺百和路88號花都廣場1樓A111號舖 2464 8005 (T)

/ 6641 7305 (W) 綠在富泰 富泰邨美泰樓地下 6209 4224 (T/W) 綠在健明 將軍澳健明邨明宇樓地下 5535 9417 (T/W) 綠在建生 屯門良德街3號豐連地下3號舖 5173 1144 (T/W) 綠在葵芳 葵涌葵芳邨葵安樓地下13號 9354 6512 (KF) 綠在葵盛 葵涌葵盛西邨1座6樓 5372 7733 (T/W) 綠在廣福 大埔廣福邨廣智樓地下 3972 0929 (T/W) 綠在荔景 葵涌荔景邨仰景樓地下 5951 4051 (T/W) 綠在梨木樹 梨木樹(二)邨柏樹樓地下 8403 5243 (T/W) 綠在路德圍 荃灣青山公路—荃灣段423-427號地下2號舖 9886 9323 (T/W) 綠在朗屏 元朗教育路87-99號鴻發大廈地下K及L舖 2366 5066 (T)

/ 5607 2635 (W) 綠在聯和墟 粉嶺聯和墟聯和道15-23號嘉宏中心A座地下1號舖 2668 6606 (T)

/ 9223 6667 (W) 綠在梅窩 梅窩梅窩碼頭路10號銀礦中心大廈地下D舖 2499 2118 (T/W) 綠在安定 屯門安定邨定龍樓地下 9720 0620 (T/W) 綠在安蔭 葵涌安蔭邨澤蔭樓地下 5950 7343 (T/W) 綠在寶琳 將軍澳欣景路8號新都城中心二期G19號舖 6994 8324 (T/W) 綠在皇后山 粉嶺皇后山邨皇盛樓地下 9059 8662 (T/W) 綠在西貢墟 西貢萬年街98號地下 2466 8028 (T/W) 綠在西貢墟 - 調景嶺店 將軍澳澳景路88號維景灣畔3期低層地下2樓A1舖 2466 8028 (T/W) 綠在新墟 屯門新墟屯門鄉事會路4-26號明偉大樓地下12號舖 2430 2662 (T/W) 綠在沙角 沙田沙角邨雲雀樓地下 6521 3947 (T/W) 綠在石湖墟 上水龍琛路80號地下 2464 8003 (T)

/ 6208 6115 (W) 綠在石圍角 石圍角邨石桃樓地下 8403 2443 (T/W) 綠在尚德 將軍澳尚德邨尚真樓地下 5603 7661 (T/W) 綠在大埔墟 大埔廣福道51-59號中嘉閣地舖 2886 9661 (T)

/ 5347 9981 (W) 綠在大圍 大圍積信街 18-24 號喜悅樓地下 A3號舖 3106 2819 (T/W) 綠在太和 大埔翠怡街3號翠怡花園C座地下13A號舖 3972 0909 (T/W) 綠在大窩口 葵涌大窩口邨富華樓地下6號 6332 8345 (TWH) 綠在大元 大埔大元邨泰寧樓地下 3972 0939 (T/W) 綠在天恒 天水圍天恒邨恒富樓地下 6645 1370 (T/W) 綠在天華 天水圍天華邨華祐樓地下 5164 7147 (T/W) 綠在天恩 天水圍天恩邨恩福樓地下 9343 3057 (T/W) 綠在青衣 港鐵青衣站TSY208號舖 (U2層東涌綫大堂) 8493 2393 (T/W) 綠在湖景 湖景邨湖碧樓地下 9445 4177 (T/W) 綠在欣安 馬鞍山欣安邨欣悅樓地下 9384 1285 (T/W) 綠在欣田 屯門欣田邨悅田樓地下 9327 8074 (T/W) 綠在二陂坊 荃灣河背街71號地舖 6572 5562 (T/W) 綠在元朗墟 元朗青山公路—元朗段1號珍珠樓地下11號舖 2807 0932 (T)

/ 9689 4919 (W)

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綠在區區｜10大指定回收物

「綠在區區」回收10種常見物品，包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃容器、小型電器、慳電膽、光管、充電池、四電一腦、及紙包飲品盒，回收前需要先沖洗乾淨，如紙包飲品盒沖洗乾淨、剪開及移除飲管及膠套；金屬只接受鐵罐、鋁罐及其他金屬（如奶粉罐、盆菜盤等），不可回收壓縮氣體罐或易潔鑊等金屬；玻璃樽接受各類飲品樽、醬料樽及食品樽，不接受化學物品及玻璃煮食容器。只要到回收站提交物品，即可賺取對應的積分。

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除此上述10種物品外，廚餘也可以回收，「綠在區區」在全港多個公共屋邨設置智能廚餘機，可以回收廚餘外，也可以賺取積分換禮物。

綠在區區｜儲分換領禮物教學

1.成為「綠綠賞」會員

市民可下載「綠綠賞」手機應用程式，或於任何綠在區區的回收點提交2公斤的回收物領取一張「綠綠賞」積分卡。

2.提交回收物賺積分

市民使用智能回收設備提交回收物時，「綠綠賞」手機應用程式所產生的二維碼影像，或「綠綠賞」積分卡背後的會員號碼二維碼影像。

3.兌換禮物

累積「綠綠賞」積分可兌換由環保署提供的禮品，「綠綠賞」會員亦可選擇捐贈「綠綠賞」積分予指定慈善機構。下圖為獎賞一覽：

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「綠綠賞」更與Carbon Wallet合作，市民可以利用綠綠賞的積分兌換Carbon Wallet積分，再換取不同獎賞，如免費港鐵車程、手搖飲品、清潔劑、純素護膚品等。

另外，「綠綠賞」亦與「易賞錢 MoneyBack」會員獎賞計劃合作，「綠綠賞」用戶只要於手機應用程式內綁定易賞錢會員帳戶，每100「綠綠賞」積分即可兌50易賞錢積分，並可以在超級市場、個人用品店及零售店兌換禮品。

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