農曆新年2025｜年廿八至初九20個習俗禁忌　大年初一做錯1事恐窮足全年

▲ 農曆新年2025，年廿八至初九20個習俗禁忌。

【農曆新年2025/新年禁忌】農曆新年將至，在揮別龍年，迎接蛇年新氣象時，有一些習俗和禁忌需要謹守，以確保平安順遂。TOPick整理了從年廿八到年初九，到底有甚麼可做，甚麼不可做，大家不妨參考！

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新年禁忌2025｜年廿八禁忌

所謂「年廿八、洗邋遢」，是家居大掃除的日子，有去舊迎新的意思，把往年的霉氣及不如意通通掃走，迎接新年。如果想跟足傳統，不妨購買碌柚葉煲水，噴灑家中每個角落，驅走霉氣。

新年禁忌2025｜年廿九禁忌

「年廿八，洗邋遢」後，就到「年廿九，洗碌柚」。根據傳統習俗，碌柚葉有去除病氣及壞運的作用，過年前要用碌柚葉水洗澡，可去除霉氣，袪邪和防病。只要用葉子煲水，煲至出清香之味後，就可在洗澡時先用這些柚葉水擦身，再將煲出來的水由頭到腳淋下便可。

新年禁忌2025｜大年初一禁忌

長輩通常在初一要給未婚晚輩壓歲錢，以示祝福，亦會前往親友家拜年，互相祝賀。

而以下禁忌不可以做：

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新年禁忌2025｜大年初二禁忌

初二是出嫁女兒回娘家拜年的日子，此外亦宜祭財神，祈求有財運、發大財。單數不吉利，因此賀年禮物和利是最好是雙數，寓意「好事成雙」。

新年禁忌2025｜大年初三禁忌

可以到車公廟，轉風車祈求新一年轉個好運。

忌拜年：當日是「赤口」，代表容易和人發生口角

新年禁忌2025｜大年初四禁忌

初四迎財神，拜祭財神，並將拜完的禮品送人，也可以布施，如此一來財神爺會給你更多財富。

忌出遠門： 傳聞灶王爺會在初四這天回來查戶口，所以切勿遠行。

傳聞灶王爺會在初四這天回來查戶口，所以切勿遠行。 忌在廚房裸體及吵罵。

忌針線縫補：縫補衣物象徵補破洞，接下來整年都會一直補破洞。

新年禁忌2025｜大年初五禁忌

忌儲窮氣：初一至初四的垃圾被視作「財氣」，過後會變「窮氣」，因此初五清掃垃圾，為之「送窮」。

新年禁忌2025｜大年初六禁忌

這天是百無禁忌，可以出門活動筋骨。

新年禁忌2025｜大年初七禁忌

忌出遠門： 「七煞日」，諸事不宜，易起爭執。

「七煞日」，諸事不宜，易起爭執。 忌修灶：廚房爐灶不便更換，但可以煮食。

新年禁忌2025｜大年初八禁忌

大年初八又稱為穀日，民間流傳指當日天氣反映全年的收成，能否豐衣足食。宜裝滿米缸，這叫做「聚財」，以免一年之中有斷炊之虞。

新年禁忌2025｜大年初九禁忌

忌曬衣服：當日為天公生日，即玉皇大帝誕日，晾曬衣服對神明不敬。

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