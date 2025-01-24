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心肌梗塞｜30歲食客打邊爐心跳秒停　醫生揭致命原因1個保命動作極關鍵

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 25 分鐘前

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【心臟病／猝死／打邊爐／心肌梗塞】冬日打邊爐注意！台灣一名年約30歲的食客冬日打邊爐後，走出室外時突然倒地、失去心跳，送院揭心肌梗塞發作不幸離世。心臟內科醫生解釋指，冬日打邊爐應要注意2大關鍵，以防誘發心血管疾病。

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台灣心臟內科醫生陳冠任日前於當地節目「57健康同學會」分享上述病例，指該名30歲患者冬日打邊爐後，由溫暖的室內走出室外，結果吹到寒風後便瞬間倒地、失去呼吸心跳，隨即被緊急送院。醫生經搶救後確診對方為心肌梗塞，相信對方是因為用餐後走出室外，因室內外溫差過大，加上用餐時曾飲酒，導致血壓下降、血管出現痙攣或收縮等情況。

心肌梗塞｜打邊爐「護心」2大關鍵

陳醫生解釋指，打邊爐雖有助身體保暖，但用餐時及用餐後有2大關鍵必須注意，其中一個保命動作極為關鍵：

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心肌梗塞｜1.打邊爐「醬料」選擇

打邊爐一般口味都較重，醬料亦以重口味為主，無論鹽分登或糖分都比較高，甚至會過於油膩，容易誘發高血壓、高血糖及高血脂等三高問題。

心肌梗塞｜2.火鍋後應注意保暖

在溫暖的室內打邊爐後，不少人會直接走出寒冷室外，可能會因溫差太大導致血管痙攣或血管收縮，建議用餐後後應做好保暖才離開室內，避免誘發心血管疾病。

心肌梗塞｜3大打邊爐「護心」食物

除此之外，打邊爐時假如不沾醬料，選擇較為清淡的蔬菜鍋或健康鍋亦會較為健康，惟不少人用餐後喝上幾口火鍋湯，如果天冷喝一點尚可，但湯中含有許多鈉離子、普林類（purine）等成分，痛風患者飲用後恐會有發作風險，因此應要適量飲用。

除此之外，打邊爐時多補充以下3類食物，亦可有助護心兼穩定血壓：

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  • 心肌梗塞｜1.高鉀蔬菜
  • 心肌梗塞｜2.木耳、十字花科及高麗菜
  • 心肌梗塞｜3.魚肉及雞肉

心肌梗塞｜溫度驟降恐增疾病風險  4類人屬高危

台灣軍總醫院汀洲院區院長、家醫科、老年醫學科醫生謝嘉娟早前發文指，心肌梗塞病發時又急又快，屬於死亡率極高急症，近日溫度驟降、溫差過大，對心臟會帶來負面影響，容易增加心血管疾病發作風險，呼籲大眾應做好保暖措施，應善用圍巾、帽子、手套、襪子保護頸部及四肢末端，在室內亦應注意保溫，例如半夜上廁所時多穿一件衣服，早上起床可慢慢活絡手腳、先促進血液循環，避免過於急促、起身用力過猛，影響血壓劇烈波動。其中以下4類屬高危族群人士，更應要多加注意：

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心肌梗塞｜心肌梗塞6大警訊

謝醫生續指，心肌梗塞發作前大多有以下6大警號，假如出現以下不適，應停止所有活動，立即坐下或休息，如果出現急性發作胸悶、胸痛時，可立即服用舌下含片，緩解痛楚進行自救，再電召救護車送醫治療：

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資料來源：Youtube@57健康同學會

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