流感｜12歲女童同時感染乙型流感和甲類鏈球菌　情況危殆留醫兒童深切治療部

▲ 12歲女童同時感染乙型流感和甲類鏈球菌，情況危殆。

【乙型流感 /甲類鏈球菌 / 肺炎】衞生署衞生防護中心今（22日）公佈，一名過往健康良好、本年度已接種疫苗的12歲女童同時感染乙型流感和甲類鏈球菌併發肺炎、呼吸衰竭及敗血性休克，目前情況危殆，留意兒童深切治療部。

中心表示，該女童由上周五（17日）開始發燒、流鼻水及咳嗽，並在當日、本周一（20日）及周三（22日）三度到私家醫生求醫，周三並因氣促到伊利沙伯醫院急症室求醫，獲安排在兒童深切治療部留院治療，翌日（23日）被轉送香港兒童醫院兒童深切治療部。

中心續指，女童的鼻咽採樣樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應，而血液樣本經化驗後證實對甲類鏈球菌呈陽性反應，臨床診斷為同時感染乙型流感和甲類鏈球菌併發肺炎、呼吸衰竭及敗血性休克，她目前仍然留醫，情況危殆。女童本年度有接種季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊，其學校近日沒有出現流感或甲類鏈球菌爆發，而家居接觸者在女童病發前曾出現上呼吸道病徵。

▲ 衛生防護中心。（資料圖片）

中心表示，甲類鏈球菌感染由一種存活於咽喉和皮膚表面的細菌（化膿性鏈球菌）引起，該細菌可透過飛沫及接觸傳播。甲類鏈球菌感染可引起輕微的疾病，例如咽喉炎、膿皰瘡和猩紅熱，以至侵入性甲類鏈球菌疾病如壞死性筋膜炎和鏈球菌中毒性休克綜合症。

任何人士均有機會感染侵入性甲類鏈球菌疾病，但長者及幼童、患有長期病患（如糖尿病）或免疫力低的人士可能有較高風險。皮膚有破損或近期曾受病毒感染（例如水痘、流感）的人士，患上侵入性甲類鏈球菌疾病的風險亦較高。另一方面，抗生素能有效醫治甲類鏈球菌感染，而盡早治療有助加快紓緩病徵及預防併發症。

同時，中心提醒，本港已進入流感季節，流感的活躍程度攀升，其他呼吸道傳染病的活躍程度亦可能會上升。為保障自己和家人健康，除了接種流感疫苗外，亦必須保持良好個人和環境衞生，並應採取以下措施，以預防感染流感、甲類鏈球菌感染或其他呼吸道疾病：

病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；

高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，市民在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；

避免觸摸眼睛、口和鼻；

常保持雙手清潔，雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；

當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；

打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；

保持良好的個人和環境衞生並適當處理傷口，以減低受感染的風險；

保持室內空氣流通；

避免與他人共用個人物品；

當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，避免前往人多擠迫的地方，並考慮避免上班或上學，並盡早向醫生求診；及

保持均衡飲食、恆常做體能活動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。

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