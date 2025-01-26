BigC超市｜BigC旺角新店開業推多款禮遇　消費滿$500減$100指定產品低至4折

▲ BigC旺角新店開業推多款禮遇，消費滿$500減$100指定產品低至4折。

供應豐富泰國產品的著名連鎖超市Big C近日於旺角開設分店，為慶祝新店開業，即日起至2月4日，超市同步推出多款限定禮遇，指定產品低至4折，更有滿減現金券及禮品，數量有限，送完即止，即將睇優惠詳情！

AlipayHK優惠｜AlipayHK蛇年5大新春優惠 每日玩遊戲贏$880利是

BigC超市｜多款消費禮遇優惠

消費滿$50：即減$5，免費獲得生椰乳1盒/掛繩1條/旅行袋1個

消費滿$80：免費獲得鋁杯1隻

消費滿$100：即減$12，免費獲得牛仔布環保袋1個

消費滿$250：即減$40，免費獲得四輪摺疊式購物車1件

消費滿$500：即減$100

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

BigC超市｜指定商品低至4折

指定商品4折：PINNARA美顏套裝（包括椰子油精華、超級精華、特效乳霜、天然椰子油香皂及手袋）$349元

指定商品45折：泰國直送零食福袋（包括樂事辣魷魚薯片、Tasto原味鹹蛋薯片、百力滋、Bento香烤魷魚、小老闆紫菜、座山肉鬆飯焦幹、林真香脆豬肉卷及Mo-Min香脆魚皮）198元

另有10元3件、20元3件、30元2件及50元每件的優惠商品，商品款式詳情見組圖。

新店地址：旺角西洋菜南街2J-2Q新江大樓地下1-2號舖

優惠日期：即日起至2月4日

了解更多：Big C

BoC Pay+｜中銀推出全新BoC Pay+ 用戶升級享$288優惠券+888萬積分抽獎

HK Express｜HK Express限時3日搶來回機票 東京/福岡/名古屋/靜岡低至$500起

yuu現金券｜yuu限時派送現金券最高可慳$201 適用惠康/Market Place/萬寧/7-11

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】