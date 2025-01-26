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BigC超市｜BigC旺角新店開業推多款禮遇　消費滿$500減$100指定產品低至4折

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

BigC旺角新店開業推多款禮遇，消費滿$500減$100指定產品低至4折。

供應豐富泰國產品的著名連鎖超市Big C近日於旺角開設分店，為慶祝新店開業，即日起至2月4日，超市同步推出多款限定禮遇，指定產品低至4折，更有滿減現金券及禮品，數量有限，送完即止，即將睇優惠詳情！

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BigC超市｜多款消費禮遇優惠

消費滿$50：即減$5，免費獲得生椰乳1盒/掛繩1條/旅行袋1個

消費滿$80：免費獲得鋁杯1隻

消費滿$100：即減$12，免費獲得牛仔布環保袋1個

消費滿$250：即減$40，免費獲得四輪摺疊式購物車1件

消費滿$500：即減$100

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BigC超市｜指定商品低至4折

指定商品4折：PINNARA美顏套裝（包括椰子油精華、超級精華、特效乳霜、天然椰子油香皂及手袋）$349元

指定商品45折：泰國直送零食福袋（包括樂事辣魷魚薯片、Tasto原味鹹蛋薯片、百力滋、Bento香烤魷魚、小老闆紫菜、座山肉鬆飯焦幹、林真香脆豬肉卷及Mo-Min香脆魚皮）198元

另有10元3件、20元3件、30元2件及50元每件的優惠商品，商品款式詳情見組圖。

新店地址：旺角西洋菜南街2J-2Q新江大樓地下1-2號舖

優惠日期：即日起至2月4日

了解更多：Big C

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