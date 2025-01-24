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新年大掃除｜收納師教新年大掃除斷捨離　2位置易堆積雜物1類物品率先棄掉

家事百科

發布時間： 49 分鐘前

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整理收納師賴淑雯（Suki）親教大家「大掃除斷捨離」的最佳方法。

【農曆新年/大掃除/收納師/斷捨離】大家開始大掃除了嗎？整理收納師賴淑雯（Suki）這個月和團隊幾乎天天工作，為各家庭整理收納每一件大大小小的物品，讓他們整整齊齊地迎接新年！隨著農曆新年的臨近，許多家庭開始著手進行大掃除。這不僅僅是清理物品，更是一種心靈上的整理。

整理收納師賴淑雯（Suki）教大家新年前斷捨離！（林綺虹攝）

透過徹底清潔和整理家居環境，大家能夠從堆滿雜物的生活中解放出來，以更好的心情迎接新的一年。大掃除的核心在於「由上至下、從內到外」，讓每一個角落都煥然一新。

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    新年大掃除｜應逐個位置打掃　首要棄掉1類物品

    在進行大掃除時，許多人會嘗試一次性整理整個家，這樣的做法往往會導致壓力過大和疲憊不堪。因此，Suki教大家逐個位置打掃，這樣不僅能提高效率，還能讓整理過程變得更輕鬆和愉快，她建議一次專注於一個房間或某個房間的特定區域。

    Suki又指出，很多人家中會出現一個又一個「小山丘」雜物，特別是在電視櫃前和茶几的位置，試著把所有物品倒出來，一件一件檢視。她表示首要扔棄的應該是贈品：「我相信你會發現許多多年未使用的贈品，比如乾掉的濕紙巾、一次性餐具、以及沒有火的打火機。毫無懸念，這些物品應該立刻丟掉，讓空間變得更加整潔。」

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    新年大掃除｜不合用的禮物轉贈有需要朋友

    整理時，可能會發現某些物品是禮物而不敢丟棄。事實上，因為它們是別人送的，但物品未有為生活帶來價值。如果某些物品真的無法為生活帶來幫助，那勇敢地放手吧，轉贈給其他人，也讓物品有重生的機會，使用它，才是物品最大的價值。

    當客人詢問我是否在大掃除前應先購買相應的收納產品時，我常常認為這是不必要的。在進行物品篩選的過程之前，急於購買各類收納工具，可能會導致不必要的浪費，包括金錢和空間。

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    新年大掃除｜不應堆滿收納用品

    許多人在整理前，就急於購買各種收納用品，這樣往往會使家庭空間更加擁擠。在實際評估自身需求之前，應該先進行斷捨離，然後根據篩選後的物品來決定購買哪些收納箱或收納盒等。這樣不僅能避免不必要的開支，還能更有效地利用空間，使家居環境變得更加整潔。

    她還觀察到許多家庭的最終結果都是堆滿了收納產品，但這些產品的真正目的是幫助大家更有效地找到物品。如果物品已經被篩選掉，收納產品的作用便無法發揮到最大效益。因此，進行物品篩選後再考慮收納工具的購買，才是更明智的選擇。

    新年大掃除｜斷捨離後進行一次徹底清潔

    最後，在完成所有整理和篩選後，別忘了再進行一次徹底的清潔。讓每一個角落都煥然一新，使用清潔使用清潔劑清潔家具表面，為地板吸塵，讓我們的居住環境更加衛生舒適。

    中國人的傳統文化中，即使平日沒有整理的習慣，在農曆新年到來之際，大掃除成為一個重要的儀式。讓大家在這個新年裡，注入新的活力，珍惜每一個當下！

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    撰文 : 賴淑雯 整理收納師

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