  • 19°C
香港時間：2025125日 (六) 18:51

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

農曆新年2025｜2025年冇年三十團年飯揀邊日好？　玄學家揭菜式數目有講究/太歲年勿吃蛇羹

家事百科

撰文： 李綉珊

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【農曆新年2025/團年飯/開年飯/蛇年】在中國文化中，團年飯是一個非常重要的傳統習俗，通常在農曆新年之前的年二八或年二九進行。這頓飯不僅象徵著家庭的團圓，也為整個一年運氣好。玄學家張芯熏師傅教大家團年飯禁忌及建議。

最新影片︰

TOPick一分鐘
賀年糕點︱芋頭糕簡易食譜1招添粉糯口感　1樣食品代替潤腸減少鹹味
點擊圖片放大

團年飯禁忌｜團年飯不建議吃盤菜

團年飯可以在年二八或年二九進行，無論是中午還是晚上，大家可以選擇在家裡或是外出用餐。無論選擇哪種方式，最重要的是能與家人圍坐在一起，共同慶祝這個特別的時刻。

在菜式方面，傳統上不建議吃盤菜，而是應準備九道菜。這一年，特別推薦響螺、煲湯或炒響螺片。雞和魚都應該是完整的一隻或一條，在外地的中國人可以選擇象拔蚌作為替代品，另外生菜（音生財）亦是必吃之選。

準備的菜式應該豐富多樣，因為這代表著來年會有餘裕。如果菜品不夠，可能會影響到來年的財運。為了確保「年年有餘」，建議在上菜前提前留下一半的食物放入雪櫃，米飯也要保留，這樣在開年飯時初一拿出來吃會更好。此外，團年飯時記得享用糖水，特別是桂花類的甜品，如桂花糕，這也象徵著甜蜜的生活。

團年飯禁忌｜單身人士或一人團年飯

如果你是一個人用餐，建議準備四道菜，寓意四季平安。菜式應包括魚、肉和生菜，雞可以用全隻雞腿代替，魚則可以選擇小條的。用餐時，請專心享受美食，不要做其他工作。如果時間有限，快餐店的四餸飯也可作為替代選擇。

團年飯禁忌｜食飯勿吵鬧

在餐具方面，可以選擇紅色或帶有「萬壽無疆」字樣的碗筷，這樣的選擇充滿了吉祥的寓意。如果在冬至時已經購買過相關餐具，就不需要重複購買了。用餐時，建議少次多加飯，無論是在團年飯還是開年飯上都應如此。

中國人過年，規矩多多，但要記住「寧食開眉粥，不吃愁眉飯，食飯的時候開開心心」。不要因為罵哭小朋友而影響氣氛，尤其在團年/開年飯時，小朋友怎樣玩皮也好，先忍忍，不要在團年飯時間鬧爆小朋友，這樣會折損家長的運，影響家運。

團年飯禁忌｜犯太歲人禁忌

今年是木蛇之年，因此在團年飯和開年飯中，應避免食用蛇羹、鰻魚和鱔等食物，特別是對於犯太歲的人（如蛇、猴、豬、虎）。大年初一也應避免吃粥、八寶粥、腐竹和銀杏等食物，以免影響運勢。

團年飯禁忌｜米缸、全盒擺放

米缸在中國文化中象徵著財運，因此不建議隨意更換。米缸使用得越久越好，這代表著財運的穩定。如果去年財運不佳，可以考慮購買多一個米缸，象徵著多一條路可以走的意思。保持米缸在年二九到新十五期間常滿，有助於來年的運勢。

最後，準備兩個全新的利是封，裡面放入兩張紅紙，黑筆寫上：「2025乙巳年蛇年年三十晚歡天喜地過新年」，然後將其分別放入兩個利是封中，封好口，放在全盒上面，這也是一種祝福的象徵。

團年飯禁忌｜初一、初二開年飯禁忌

除了團年飯，張芯熏師傅亦建議大家於初一、開年飯要吃這些食物，即睇以下建議︰

點擊圖片放大
+4
+3

１. 年三十有餘，初一要吃之前留底的餸菜。要吃得好一點，不要喝粥、白果。

2. 初一要吃齋，初一吃齋可以頂一年吃齋，吃齋的一道菜可以吃百鳥歸巢。

3. 開年飯要比團年飯更豐盛，寓意年頭開得好，整個一年會容易行得好。開年飯選擇中午或晚上，團年9餸、開年9種以上，10或12味。

4. 開年或者初七可以吃盤菜增運，舊款的盤菜是代表吃百家飯（特別是藝人、銷售員），都會行得好。

5. 開年飯初二水果要吃軟皮的水果：例如蘋果、黃金奇異果；寓意平安、賺到錢亦可保住飯碗，做事上有多些奇遇。

6. 開年飯初二第一道菜要夾自己最喜歡吃的菜。

資料來源︰風生水起

更多相關內容︰

農曆新年2025｜年廿八至初九20個習俗禁忌　大年初一做錯1事恐窮足全年

親子好去處｜荃新天地賀年活動 重現荔園6大經典攤位遊戲

犯太歲2025｜蛇年4大犯太歲生肖注意事項　唐碧霞教化解方法+攝太歲程序/地點

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

759阿信屋優惠｜759阿信屋1連7日新春會員優惠　朱古力/零食/開心果全場貨品7折
18:38 2025/01/23
759阿信屋優惠｜759阿信屋1連7日新春會員優惠　朱古力/零食/開心果全場貨品7折
親子好去處｜澳門美高梅媽閣塘片區新春活動　Barra年年好市集全新遊玩路綫
12:52 2025/01/23
親子好去處｜澳門美高梅媽閣塘片區新春活動　Barra年年好市集全新遊玩路綫
新年好去處2025｜全港40+新年好去處推介　利東街800個燈籠海/林村許願樹/西沙5米高桃花樹
13:50 2025/01/24
新年好去處2025｜全港40+新年好去處推介　利東街800個燈籠海/林村許願樹/西沙5米高桃花樹
農曆新年貼圖｜WhatsApp推新年搞笑貼圖化解長輩尷尬問題　自製Sticker/照片加特效等6大功能教學
08:30 2025/01/24
農曆新年貼圖｜WhatsApp推新年搞笑貼圖化解長輩尷尬問題　自製Sticker/照片加特效等6大功能教學
農曆新年2025｜賀年餅乾含反式脂肪或堵塞血管　35款零反式脂肪餅乾曲奇清單
20:00 2025/01/23
農曆新年2025｜賀年餅乾含反式脂肪或堵塞血管　35款零反式脂肪餅乾曲奇清單

你可能感興趣

759阿信屋優惠｜759阿信屋1連7日新春會員優惠　朱古力/零食/開心果全場貨品7折
18:38 2025/01/23
759阿信屋優惠｜759阿信屋1連7日新春會員優惠　朱古力/零食/開心果全場貨品7折
親子好去處｜澳門美高梅媽閣塘片區新春活動　Barra年年好市集全新遊玩路綫
12:52 2025/01/23
親子好去處｜澳門美高梅媽閣塘片區新春活動　Barra年年好市集全新遊玩路綫
新年好去處2025｜全港40+新年好去處推介　利東街800個燈籠海/林村許願樹/西沙5米高桃花樹
13:50 2025/01/24
新年好去處2025｜全港40+新年好去處推介　利東街800個燈籠海/林村許願樹/西沙5米高桃花樹
農曆新年 中國 美食

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月25日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月25日 時間16:05）
最強小三五索︱五索曬命顯示富貴生活未受影響　林作促吳家樂鄧兆尊回能訴求
最強小三五索︱五索曬命顯示富貴生活未受影響　林作促吳家樂鄧兆尊回能訴求
農曆新年2025｜新年利是公價2025　今年平均每封利是封幾錢？
農曆新年2025｜新年利是公價2025　今年平均每封利是封幾錢？