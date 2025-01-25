農曆新年2025｜2025年冇年三十團年飯揀邊日好？　玄學家揭菜式數目有講究/太歲年勿吃蛇羹

【農曆新年2025/團年飯/開年飯/蛇年】在中國文化中，團年飯是一個非常重要的傳統習俗，通常在農曆新年之前的年二八或年二九進行。這頓飯不僅象徵著家庭的團圓，也為整個一年運氣好。玄學家張芯熏師傅教大家團年飯禁忌及建議。

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團年飯禁忌｜團年飯不建議吃盤菜

團年飯可以在年二八或年二九進行，無論是中午還是晚上，大家可以選擇在家裡或是外出用餐。無論選擇哪種方式，最重要的是能與家人圍坐在一起，共同慶祝這個特別的時刻。

在菜式方面，傳統上不建議吃盤菜，而是應準備九道菜。這一年，特別推薦響螺、煲湯或炒響螺片。雞和魚都應該是完整的一隻或一條，在外地的中國人可以選擇象拔蚌作為替代品，另外生菜（音生財）亦是必吃之選。

準備的菜式應該豐富多樣，因為這代表著來年會有餘裕。如果菜品不夠，可能會影響到來年的財運。為了確保「年年有餘」，建議在上菜前提前留下一半的食物放入雪櫃，米飯也要保留，這樣在開年飯時初一拿出來吃會更好。此外，團年飯時記得享用糖水，特別是桂花類的甜品，如桂花糕，這也象徵著甜蜜的生活。

團年飯禁忌｜單身人士或一人團年飯

如果你是一個人用餐，建議準備四道菜，寓意四季平安。菜式應包括魚、肉和生菜，雞可以用全隻雞腿代替，魚則可以選擇小條的。用餐時，請專心享受美食，不要做其他工作。如果時間有限，快餐店的四餸飯也可作為替代選擇。

團年飯禁忌｜食飯勿吵鬧

在餐具方面，可以選擇紅色或帶有「萬壽無疆」字樣的碗筷，這樣的選擇充滿了吉祥的寓意。如果在冬至時已經購買過相關餐具，就不需要重複購買了。用餐時，建議少次多加飯，無論是在團年飯還是開年飯上都應如此。

中國人過年，規矩多多，但要記住「寧食開眉粥，不吃愁眉飯，食飯的時候開開心心」。不要因為罵哭小朋友而影響氣氛，尤其在團年/開年飯時，小朋友怎樣玩皮也好，先忍忍，不要在團年飯時間鬧爆小朋友，這樣會折損家長的運，影響家運。

團年飯禁忌｜犯太歲人禁忌

今年是木蛇之年，因此在團年飯和開年飯中，應避免食用蛇羹、鰻魚和鱔等食物，特別是對於犯太歲的人（如蛇、猴、豬、虎）。大年初一也應避免吃粥、八寶粥、腐竹和銀杏等食物，以免影響運勢。

團年飯禁忌｜米缸、全盒擺放

米缸在中國文化中象徵著財運，因此不建議隨意更換。米缸使用得越久越好，這代表著財運的穩定。如果去年財運不佳，可以考慮購買多一個米缸，象徵著多一條路可以走的意思。保持米缸在年二九到新十五期間常滿，有助於來年的運勢。

最後，準備兩個全新的利是封，裡面放入兩張紅紙，黑筆寫上：「2025乙巳年蛇年年三十晚歡天喜地過新年」，然後將其分別放入兩個利是封中，封好口，放在全盒上面，這也是一種祝福的象徵。

團年飯禁忌｜初一、初二開年飯禁忌

除了團年飯，張芯熏師傅亦建議大家於初一、開年飯要吃這些食物，即睇以下建議︰

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１. 年三十有餘，初一要吃之前留底的餸菜。要吃得好一點，不要喝粥、白果。

2. 初一要吃齋，初一吃齋可以頂一年吃齋，吃齋的一道菜可以吃百鳥歸巢。

3. 開年飯要比團年飯更豐盛，寓意年頭開得好，整個一年會容易行得好。開年飯選擇中午或晚上，團年9餸、開年9種以上，10或12味。

4. 開年或者初七可以吃盤菜增運，舊款的盤菜是代表吃百家飯（特別是藝人、銷售員），都會行得好。

5. 開年飯初二水果要吃軟皮的水果：例如蘋果、黃金奇異果；寓意平安、賺到錢亦可保住飯碗，做事上有多些奇遇。

6. 開年飯初二第一道菜要夾自己最喜歡吃的菜。

資料來源︰風生水起

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