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消委會洗潔精推薦｜新年大掃除必睇洗潔精大比拼　消委會推介14款不傷手洗潔精

家事百科

撰文： 沈佩珊

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

消委會洗潔精推薦，14款不傷手洗潔精名單。

【消委會洗潔精推薦】「年廿八，洗邋遢」，臨近新年，當然要幫家居大掃除。洗潔精是去除油污好法寶，消委會曾測試市面35款洗潔精，發現6成洗潔精都檢出可致敏防腐劑，經常接觸或引致過敏反應，甚至出現皮膚炎。為此，TOPick整合14款高分、不傷手的洗潔精名單，各位靚媽選購洗潔精時不妨參考！

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消委會洗潔精推薦｜6成洗潔精含致敏防腐劑

消委會曾檢測35款洗潔精，發現21款驗出可致敏防腐劑MIT、CMIT或BIT，部份聲稱「成分天然」，已獲取環保認證，亦有些聲稱具有「護膚」或「滋潤雙手」的功效。雖然有些人使用洗潔精時會戴上手套保護雙手以免接觸化學物質，不過大多數人為求方便，都不會戴上手套。

故使用洗潔精時，除了接觸經過稀釋的洗滌溶液，亦少不免接觸到未經稀釋的洗潔精，加上有機會每日使用多次，若產品含有致敏成分，日常接觸仍可能令部分人士引起過敏反應。

消委會洗潔精推薦｜14款不含致敏防腐劑洗潔精

在21款洗潔精樣本中，有14款不含致敏防腐劑，包括8款一般配方，2款濃縮配方，4款超濃縮配方洗潔精，平均每10毫升/克零售價由$0.22至$1。點擊圖片放大看名單：

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消委會洗潔精推薦｜5款最高分+洗得最乾淨

消委會又以價錢、洗滌量及標籤資料等作評分，以下5款清潔精獲得4.5星評級，且不含致敏防腐劑，點擊圖片放大看名單：

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消委會指，在整體評分較高的樣本中，以滴潔Ultra超濃縮洗潔精（清新青檸）和紅威寶食具器皿濃縮洗劑（透明裝），是花費較低的選擇。這2款清洗100隻碟子的洗潔精用量少於20毫升，只需花費約$0.7，屬不致敏又乾淨和抵用之選。

消委會洗潔精推薦｜經常接觸洗潔精或致皮膚炎

皮膚專科醫生陳厚毅提醒，雙手經常重複接觸洗滌用品（包括洗潔精）和濕水，可能增加雙手皮膚出現過敏反應，甚至引致皮膚炎的機會。

他續指，如果習慣使用熱水，洗碗時間較長，洗潔精用量較多，都有機會增加使用者出現皮膚過敏的機會。如果雙手有傷口，例如常出現在手指的倒刺，選用含有MIT、CMIT或BIT等防腐劑的產品可能引起過敏或刺激反應的機會亦較高。

他建議，有皮膚敏感問題、濕疹患者和雙手有傷口人士，為減少接觸刺激或致敏物質，配戴手套洗碗是較穩妥的做法。在秋冬期間，建議在清洗碗碟後塗搽適當潤手霜，以減輕手部皮膚乾燥問題。

消委會洗潔精推薦｜5招選購及使用洗潔精貼士

消委會建議選購和使用洗潔精應留意以下事項，各位靚媽記得留意！

  • 購買前細閱產品詳細成分資料，暸解是否含有可致敏成分；
  • 皮膚敏感人士、濕疹患者，以及雙手有傷口時，應避免選用含有MIT、CMIT或BIT等防腐劑的產品；
  • 有需要時應配戴手套洗碗，以減少接觸刺激或致敏物質；
  • 洗碗碟時，如污漬不太頑固，可用冷水加適量洗潔精，避免長開水喉沖洗；
  • 遇到頑固或者油膩污漬，可先用熱水浸泡，再用洗潔精清洗，以節省洗潔精的用量

延伸閱讀：消委會測試25款易潔鑊　7款平價耐用評分媲美Le Creuset

消委會測試25款易潔鑊，7款平價耐用媲美Le Creuset。

易潔鑊一向是爸爸媽媽煮餸的好幫手，既不易黐底又方便清洗。不過，有指易潔鑊塗層物料可能會釋出致癌毒素，到底孰真孰假？市面上的易潔鑊琳琅滿目，為保障全家健康，應該如何選擇？消委會曾測試25款易潔鑊，當中有7款售價低於$500且獲得4星總評，宜家家居（IKEA）、法國特福（Tefal）等熱門品牌都有上榜，點擊圖片即看完整名單：

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更多食品/日用品/廚具/消委會測試報道：

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