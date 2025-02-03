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拆利是禁忌｜年初幾可以拆利是？拆錯會「財散」　玄學家指拆利是存錢要擇好日

家事百科

撰文： 李綉珊

發布時間： 2 小時前

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年初幾可以拆利是？拆錯隨時會「財散」，玄學家張芯熏師傅指拆利是存錢要擇好日

【農曆新年2025/年初幾拆利是/禁忌/人日】農曆新年最開心係逗利是，但原來拆利是都要選對日子，否則隨時會「財散」。有人就話人日（初七）就可以拆利是，取其人人生日拆禮物之意思，但都有人話要過了初十五才可以拆，日子眾說紛紜，到底年初幾先可以拆利是？那一日才是拆利是吉日、拆利是又有哪些禁忌呢？

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年初幾拆利是｜吉日拆利是有助財運

不少長輩都會提醒小朋友不要提早拆利是，尤其收到即拆，根據新年傳統會有「財散」的禁忌，所以不少父母都會要仔女過了正月十五元宵節才拆利是，這樣做才會「財聚」，取其圓圓滿滿收齊祝福的寓意。

一般人都會由初一派利是派到正月十五日，所以坊間不少長輩也認為要在農曆正月十六，把利是收齊才可以拆利是，取其『財聚』的好意頭。玄學家張芯熏師傅表示，今年拆利是吉日會是2月15日，即是年十八，這日拆利是可增強財運與旺氣。

同場加映︰利是公價2025

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年初幾拆利是｜存錢都要擇好日

小朋友拆利是後，家長都會幫他們開一個兒童戶口，或立刻存入銀行。張芯熏師傅表示拆利是後，如果要存入銀行，就最好揀2025年2月21日，即是年二十四，利是最好用一半儲一半，這樣會運氣滿滿，蛇年行好運。

同場加映︰派利是學問

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農曆新年利是｜收到利是放壓枕頭

另外，過年拿到的利是錢又稱為「壓歲錢」，有避邪的意思，因為過去相傳除夕夜時會有「年獸」來搗亂，父母為了讓孩子安睡，會把銅錢放入紅包，放在孩子的枕頭底下，由於年獸害怕紅色和銅器撞擊的聲響，因此不敢靠近小孩，孩子也能安心睡好覺。時至今日，有不少人有把利是放在枕頭底下的習慣，如果由長輩手上拿到紅包，不妨將拿來壓在枕頭底下一段時間，有助於接收新年的財氣與福氣。

此外，有傳統的人士不喜歡重用利是封，因為覺得利是被人打開過，好運氣也被「放走」，如果不想重用利是封，可以將拆完的利是封進行回收，不少大廈大堂都會有「利市封回收重用大行動」的收集箱，家長可以籍此教導小朋友環保意識。

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