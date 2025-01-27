健康飲食｜女子常喝1種飲品體檢數字一片紅　醫生揭養生陷阱：80%是糖

【養顏／茶飲／糖分／養生】任何飲食都不宜過量！台灣一名女子為養顏，每日飲一壺美容養生茶，未料半年後體檢驚揭身體多個指標亮起紅燈，求醫驚悉問題竟出自茶飲中蜂蜜成分。營養師指出，蜂蜜、黑糖等產品中含有大量糖分，頻頻攝取恐對健康造成負面影響，建議大眾平日可從幾方面減少糖分攝取。

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台灣營養師張家榕日前於當地節目《醫師好辣》分享上述病例，指該名女子為養顏美容，每日都會泡一壺1,500毫升枸杞蜂蜜水。不料持續飲用半年後，一次公司體檢中卻發現自己由過去指標正常，變成三酸高油脂、血糖偏高，體重及腰圍也明顯增加，求醫後卻被醫生建議戒飲料、不要喝果汁。

健康飲食｜蜂蜜養生又天然？營養師親揭：含80%糖份

女子事後向營養師張家榕求助，指自己從沒有喝手搖飲品，又認為蜂蜜是非常健康又天然的東西，並不算是糖分。

張家榕聞言解釋指，蜂蜜雖含有多種抗氧化、抗發炎、抑菌等成分，但從營養學的角度而言，卻含有80%糖份皆屬於果糖及葡萄糖；除此之外，不少人以為較健康的黑糖，其實與砂糖及白糖一樣屬於蔗糖，成分中幾乎90%至95%都是糖，喝多了同樣會變肥、血糖飆高：「只是說它多了一點點礦物質，所以大家就覺得好像比較健康」。

健康飲食｜台式飲品3大減糖原則

日常生活想要減少糖分攝取，張家榕建議飲用台式飲品時可遵循以下3大原則：

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健康飲食｜1.盡可能選擇無糖

健康飲食｜2.注意選料

健康飲食｜3.冰量選擇「去冰、常溫」

健康飲食｜輕鬆戒糖6大方法

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健康飲食｜預防皮膚老化8大重點

台灣營養師吳映澄曾經在其Instagram專頁中分享保養皮膚預防老化的8大重點：

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資料來源：醫師好辣

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