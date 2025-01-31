插隊男孩｜迪士尼排隊遭內地小孩打尖　向對方父母反映後結果大快人心

▲ 迪士尼排隊遭內地小孩打尖，向對方父母反映後結果大快人心。

【插隊 / 教育 / 迪士尼】在遊樂園排隊玩項目，被人無故插隊可能會令自己心情不快。近日，有人在Threads發帖，指在迪士尼排隊遊玩時，遭1名內地男孩插隊，待遊玩結束後，他向該男孩家長反映此事，後續家長做法令樓主直言「爽到！」。

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插隊男孩｜內地男孩狂插隊越過幾十人

樓主指，早前在迪士尼樂園排隊遊玩，惟遭到1名內地小男孩「瘋狂」插隊，越過20至30人，「有個大陸靚仔係咁插隊，大約skip咗20-30人，佢插隊到一半有2個韓國姐姐截住咗佢，搞到佢要乖乖排隊」，但樓主猜測小男孩中途可能還在在尋找插隊至「機會」。

▲ 樓主在迪士尼樂園排隊時，遭內地小男孩瘋狂插隊。（資料圖片）

插隊男孩｜父母及時批評教育

待項目結束後，樓主與友人一齊向男孩父母反映此事，而男孩父母則對此表示歉意，並對男孩進行一番批評及教育，「佢父母都幾nice，好友禮貌，仲代個仔講唔好意思，最後望到佢企喺度俾人鬧咗勁鬼耐」，樓主直言「爽到」，還不禁發問「點解佢父母咁有禮貌，個仔計X成咁？」。

▲ 向對方父母反映後，父母及時批評教育小孩，獲網民齊讚。（《開心速遞》劇照）

插隊男孩｜網民讃父母：做得好！

此事引起熱議，不少網民稱讚父母教育得當，「做得好」、「咁都好，起碼個阿爸阿媽有禮貌，有些反過鬧你」、「欣賞你哋，對方都唔差！希望香港多啲你哋嘅人同和善嘅家長」、「起碼肯教，未去到冇的救嘅地步」、「呢啲父母會教仔，希望個細路會改正」、「parenting非常非常重要」。

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