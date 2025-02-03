招商｜政制局：駐內地辦過去一年促成221間內企來港　包括多間知名連鎖餐飲品牌

▲ 駐內地辦促成221間內地企業到香港投資開設或拓展業務。（資料圖片）

政制及內地事務局表示，各駐內地辦事處在過去一年（2023年11月至2024年10月）供拜訪1500間內地不同優質企業，並成功促成221間內地企業到香港投資開設或拓展業務。

逾半業務涉金融服務、金融科技和家辦

港府在各駐內地辦事處下設「招商引才專組」，在內地接觸目標企業，協助他們落實來港開設或擴展業務的計劃。過去一年221間來港的內地企業中，有約一半業務領域涉及金融服務、金融科技和家族辦公室。政制局稱，有資產管理公司在去年6月在港設立地區總部，主要服務對象為高淨值個人及企業客戶，並以香港為基地部署全球企業。

另有31間涉及創新及科技，包括資訊及通訊科技，包括有無人機駕駛技術企業在去年初宣佈在港設立國際總部及研發中心。

新派浙菜品牌擬在港上市

包括餐飲在內的旅遊及款待則有28間，多間內地知名連鎖餐飲品牌先後落戶香港，包括有新派浙菜品牌繼2024年9月在港開設首間門市後，於年底在港再增添一間分店，政制局稱，該品牌正計劃在港上市。

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