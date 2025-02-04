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大S徐熙媛逝世｜好友赴日見最後一面　透露具俊曄深情吻別愛妻　哭聲令人心碎

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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賈永婕社交平台圖片。

【大S / 徐熙媛 / 具俊曄】大S徐熙媛赴日旅遊不幸染上流感併發肺炎猝逝，大S好友、台北101董事長賈永婕3日晚在社交平台發文透露，自己趕赴日本，見到了大S最後一面，又透露大S的老公具俊曄與大S吻別，「歐巴的哭聲我們都心都碎了」。

賈永婕社交平台圖片

賈永婕提到，自己在一聽到惡耗時就立刻就直奔新幹線趕到醫院，看到大S平靜、安詳一如往常一樣的美麗就像睡著一樣。「最終歐巴深深的ㄧ吻，深情的與妳道別，歐巴的哭聲我們的心都碎了。」

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一聽到消息後就直奔新幹線，我趕到了。看到你了，平靜、安詳一如往常一樣的美麗就像睡著一樣。

但這位睡美人妳也太瀟灑了，我們還是心很痛，但好像也只能放手。

掉不完的眼淚，無法言喻的傷心，怎麼哭都喚不醒沉睡的妳。最終歐巴深深的一吻，深情的與妳道別，歐巴的哭聲我們的心都碎了。

此刻足以。在愛中道別，期待再相逢！

之後歐巴傳給我那天一起的自拍，看著照片忍不住繼續掉眼淚，我還是想要念你，不是說好了過年後要來我家吃飯相聚嗎！你怎麼怎麼就去當天使了。

你的瀟灑我們的痛心！

賈永婕表示，大S走得太突然了，家人親友都很難接受，他們都很傷痛，希望大家能多給他們一點空間與時間，多一點愛與關懷。

另外，吳宗憲在內地社交平台上載短片，眼泛淚光稱，「昨天凌晨的時候，有日本的朋友告訴我這個噩耗。」因沒得到當事人證實，自己不敢對外說，但因其女兒到日本旅遊旅遊，與大S一家同機，所以把兩件事聯繫在一起，「一直悶在心裡面沒講，昨天晚上也睡不好。」

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