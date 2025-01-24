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啟德體育園｜3場館首同步大規模演練　旅遊巴上落客區啟用

社會

撰文： 王詩穎

發布時間： 11 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

啟德體育園3個場館今日（24日）同時進行演練。（梁偉榮攝）

啟德體育園今日（24日）舉行歷來最大型演練，3個場館包括主場館、體藝館及青年運動場同時進行測試，共6.3萬人參與，其中啟德主場館首次測試其容納5萬人上限。同時，啟德體育園今日首次啟用主場館旅遊巴上落客區，讓8架旅遊巴落客。

記者下午5時多於太子道東下車，未見有清晰步行往啟德體育園的指引，沿着世運道則掛有大量離場方向指示，例如指示前往九龍城。而沿路每5至10米就有數名民安隊隊員或者警察駐守，協助市民。

傍晚約6時已有大批市民到達宋王臺站出口等候親友準備一同入場。體育大道以及步行徑都有大量市民前往啟德主場館，他們需要按規定進行安檢，檢查隨身攜帶的袋，如有否攜帶水樽或者雨傘。進入主場館的市民需要按門票指示的閘口進場。

體育園透露今日首次使用啟德體育園主場館旅遊巴上落客區，啟德體育園交通運輸經理陳海麟透露，今日有8架旅遊巴使用落客，有約200人。他指，可以同時容納25架旅遊巴上落客，56架旅遊巴停泊作日泊和通宵停泊之用。目前正與跨境運輸供應商簽訂合約，會有2間公司提供每日往來深圳灣的班次，首30分鐘免費泊車，其後每1小時$35。

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