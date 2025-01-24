  • 19°C
香港時間：2025124日 (五) 19:39

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

農曆新年｜港鐵加密班次、230條巴士線調整班次等　一文看清年廿九公共交通服務安排

社會

發布時間： 10 分鐘前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

（資料圖片）

運輸署今日（24日）提醒，為配合農曆新年除夕（28日）的節慶活動，各區將實施以下特別交通及運輸安排：

特別交通安排

港島區（包括銅鑼灣、天后近維多利亞公園一帶）、九龍區（包括黃大仙祠、觀塘遊樂場及油麻地社區中心休憩花園（榕樹頭公園））及新界區（包括荃灣沙咀道遊樂場、上水石湖墟、屯門天后廟廣場及沙田源禾遊樂場附近一帶）多處地點於28日起會分階段實施封路及交通改道。部分於上述地區的停車位、的士站及公共小巴站會暫停使用。
 
公共運輸服務安排

  • 因應封路，行經受影響地區的巴士及專線小巴路線會臨時改道或暫停服務，位於受影響地區內的相關巴士站及專線小巴站，將暫停使用或遷移
  • 港鐵服務會有以下加強服務安排：港鐵路線（機場快線除外）將於28日下午3時起加密班次，並在其他時段因應乘客需求而加強服務；港島線、荃灣線、觀塘線、將軍澳線、南港島線、東涌線、東鐵線（來往金鐘至上水）、屯馬線，以及輕鐵線第505、507、610、614P、615P、706及751號會通宵提供服務；及港鐵巴士第506、K51及K54A號線將會延長服務時間
  • 七條特別巴士路線（城巴第38S；九巴第N43、N64P、N243、N272；及過海巴士第N116及N601號線）會於年初一（29日）凌晨提供特別巴士服務
  • 專營巴士公司會調整230條路線（包括36條城巴、121條九巴及73條隧巴路線）的班次／開出時間或取消部分路線的特別班次。九巴會延長14條路線的服務時間和加強七條路線的服務
  • 港島、九龍及新界區內有共14條專線小巴路線會延長服務時間
  • 電車會延長服務至翌日凌晨1時30分，並會因應乘客需求情況加強服務

 
中環至半山自動扶梯系統服務

中環至半山自動扶梯系統將延長服務時間至翌日凌晨3時。

運輸署呼籲市民盡量使用公共運輸服務，以避免交通擠塞及不必要的延誤。運輸署及警方會密切留意交通情況，並會在有需要時採取適當措施。警方將視乎各區當時的人潮及交通情況，調整有關交通安排。市民請留意電台、電視台或「香港出行易」發放的最新交通消息。 有關特別交通及運輸安排詳情，市民可瀏覽運輸署網頁、「香港出行易」流動應用程式或參閱公共運輸營辦商所發出的乘客通告。

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

濫用公屋｜女兒私下買樓被房署查出　累母親被迫2月底搬出單位
濫用公屋｜女兒私下買樓被房署查出　累母親被迫2月底搬出單位
美甲惹禍｜22歲女Gel甲竟感染HPV病毒　醫生警告：1類人少做為妙【附6招正確美甲】
美甲惹禍｜22歲女Gel甲竟感染HPV病毒　醫生警告：1類人少做為妙【附6招正確美甲】
北海道小樽｜香港女遊客在小樽鐵軌拍照　遭列車撞擊喪生
北海道小樽｜香港女遊客在小樽鐵軌拍照　遭列車撞擊喪生
日本地震丨日本元旦7.6級地震一周年　一家10口妻兒全活埋53歲爸爸近況曝光
日本地震丨日本元旦7.6級地震一周年　一家10口妻兒全活埋53歲爸爸近況曝光
遊客命喪北海道︱六旬女遊客硬闖路軌打卡　丈夫面前遭列車撞斃　朝里站因電影成朝聖地　
遊客命喪北海道︱六旬女遊客硬闖路軌打卡　丈夫面前遭列車撞斃　朝里站因電影成朝聖地　