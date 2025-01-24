農曆新年｜港鐵加密班次、230條巴士線調整班次等　一文看清年廿九公共交通服務安排

▲ （資料圖片）

運輸署今日（24日）提醒，為配合農曆新年除夕（28日）的節慶活動，各區將實施以下特別交通及運輸安排：



特別交通安排



港島區（包括銅鑼灣、天后近維多利亞公園一帶）、九龍區（包括黃大仙祠、觀塘遊樂場及油麻地社區中心休憩花園（榕樹頭公園））及新界區（包括荃灣沙咀道遊樂場、上水石湖墟、屯門天后廟廣場及沙田源禾遊樂場附近一帶）多處地點於28日起會分階段實施封路及交通改道。部分於上述地區的停車位、的士站及公共小巴站會暫停使用。



公共運輸服務安排

因應封路，行經受影響地區的巴士及專線小巴路線會臨時改道或暫停服務，位於受影響地區內的相關巴士站及專線小巴站，將暫停使用或遷移

港鐵服務會有以下加強服務安排：港鐵路線（機場快線除外）將於28日下午3時起加密班次，並在其他時段因應乘客需求而加強服務；港島線、荃灣線、觀塘線、將軍澳線、南港島線、東涌線、東鐵線（來往金鐘至上水）、屯馬線，以及輕鐵線第505、507、610、614P、615P、706及751號會通宵提供服務；及港鐵巴士第506、K51及K54A號線將會延長服務時間

七條特別巴士路線（城巴第38S；九巴第N43、N64P、N243、N272；及過海巴士第N116及N601號線）會於年初一（29日）凌晨提供特別巴士服務

專營巴士公司會調整230條路線（包括36條城巴、121條九巴及73條隧巴路線）的班次／開出時間或取消部分路線的特別班次。九巴會延長14條路線的服務時間和加強七條路線的服務

港島、九龍及新界區內有共14條專線小巴路線會延長服務時間

電車會延長服務至翌日凌晨1時30分，並會因應乘客需求情況加強服務



中環至半山自動扶梯系統服務



中環至半山自動扶梯系統將延長服務時間至翌日凌晨3時。

運輸署呼籲市民盡量使用公共運輸服務，以避免交通擠塞及不必要的延誤。運輸署及警方會密切留意交通情況，並會在有需要時採取適當措施。警方將視乎各區當時的人潮及交通情況，調整有關交通安排。市民請留意電台、電視台或「香港出行易」發放的最新交通消息。 有關特別交通及運輸安排詳情，市民可瀏覽運輸署網頁、「香港出行易」流動應用程式或參閱公共運輸營辦商所發出的乘客通告。