桌球館限制放寬｜桌總：政府放寬限制「追落後」　倡申請要求勿過緊

▲ 桌球總會主席羅永聰形容放寬不夠徹底，期望將來能與一般體育場所看齊。（資料圖片）

康文署今（24日）公布2月25日起接受符合要求的持牌桌球館申請放寬青少年入場限制，包括將最低年齡下調至8歲，並允許穿著校服人士入場等。桌球總會主席羅永聰形容放寬不夠徹底、「追落後」，但「好過乜都唔做」，期望未來政府能放寬所有限制，要求無異於一般體育場所。

羅永聰向本報指，限制放寬是對桌球業界的重要一步，但由於桌球室仍需向署方申請限制放寬後，並保留年齡及入場時間限制，故認為放寬不夠徹底。

他提到，原有規例由90年代時制定沿用至今，早已過時，相信因最近世界桌球名將奧蘇利雲及卓林普透過優才計劃移港，「世界格蘭披治桌球大獎賽」亦將在香港舉行，引起市民關注，估計政府才決定開始「追落後」，冀政府再適時檢討，最終放寬所有限制。

康文署暫未公布申請要求詳情，今午發稿稱考慮因素包括提交申請的桌球館營運情況、周邊環境，以及處所內的設施和活動等。羅永聰認為，當局應給予業界清晰指引，如需要符合什麼條件、增添什麼設備等，讓業界平衡成本效益，避免浪費金錢及時間。

他又指，現階段不清楚政府的審批標準，難以估計會有多少間桌球館提出申請，期望政府「唔好咁嚴謹」，否則將「同無放寬無分別」。

對於有意見認為桌球館品流複雜，羅反問現時「邊有人仲對桌球有偏見？」又指如有人對桌球室有壞印象，「佢哋可能從來都唔打桌球」，對桌球館的印象停留在電影情節。

至於過去桌球館內時有市民吸煙，羅指目桌球館同樣受到室內全面禁煙規管，控煙辦亦不時上樓巡查，認為如有桌球館違法，應由政府執法，並非禁止青年接觸桌球運動，並反問：

公園都有人食煙，政府係咪限制小朋友去公園？

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