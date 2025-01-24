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桌球館限制放寬｜「波樓」仍見煙灰缸　教界促政府嚴把關

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 2 小時前

最後更新： 35 分鐘前

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日後較高年級小學生也准穿校服進入經審批桌球館。（梁偉榮攝）

本港室內禁煙條例早於2007年生效，桌球館同樣受規管，惟記者今日所見，個別波樓仍有走漏。有小學校長關注部分「波樓」的吸煙問題，希望當局審批時做好把關，並做好場地管理，以保障年輕人。業界就形容食煙負面印象源於電影，如違規應由控煙辦執法，並非禁止青年接觸桌球運動。

記者今到訪九龍區一間桌球館，負責人稱波樓已全面禁煙，惟記者見桌上仍有擺放煙灰缸。香港桌球總會主席羅永聰指，目前本港已實施室內全面禁煙，桌球館同樣受規管，控煙辦亦不時上樓巡查，反問「公園都有人食煙，政府係咪限制小朋友去公園？」他認為，如有桌球館違法容許客人吸煙，應將桌球館視為一般室內場所、由政府相關部門執法，並非禁止青少年接觸桌球運動。

至於有意見認為桌球館品流複雜，羅永聰反問現時「邊有人仲對桌球有偏見？」假如有人對桌球室有壞印象，羅永聰認為有關人士可能從來沒有去過桌球室，或從未打過桌球，對桌球的印象停留在電影情節。羅認為放寬限制能為家長帶來正面信息，扭轉他們對桌球館的負面形象，期望未來大眾可視桌球館為一般體育場所。

資助小學校長會副主席陳淑儀向本報表示，在她讀書的年代「波樓」曾經是令人擔心青少年「學壞」的地方，但隨著社會進步，本港已培育出不少年輕桌球好手，並在比賽創出佳績，認為桌球本身是一項健康的運動。

惟她關注現時有個別桌球室有人吸煙，不適合兒童及青少年，冀在場地環境及安全方面釐定清晰要求，以保障年輕人，而當局並非完全放寬限制，場館亦須經過審批，故希望當局審批能做好把關，並做好場地管理。

未來進入獲批桌球館的最低年齡降至8歲，意味年級最低至大約小學三年級已可進入場球館，陳淑儀指，相對於中學生，礙於身高問題，較少小學安排學生參與桌球運動，部分學校亦因空間不足未有擺放桌球枱，她相信桌球館限制放寬後，將來會有更多小學生接觸桌球運動，料集中在高小參加。

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