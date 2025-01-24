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桌球館限制放寬｜小學生最細8歲將准入波樓　校長關注吸煙問題促場地安全做好把關

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

日後較高年級小學生也准穿校服進入經審批桌球館。（梁偉榮攝）

康文署將於下月25日起接受符合要求的持牌桌球館申請放寬青少年入場年齡及時間限制，其中入場最低年齡下調至8歲，即部分小學生也准入場，並准入場人士身穿校服。有小學校長關注場館環境及安全問題，盼做好把關保障年輕人。

資助小學校長會副主席陳淑儀向本報表示，在她讀書的年代「波樓」曾經是令人擔心青少年「學壞」的地方，但隨著社會進步，本港已培育出不少年輕桌球好手，並在比賽創出佳績，認為桌球本身是一項健康的運動。

惟她關注現時有個別桌球室有人吸煙，不適合兒童及青少年，冀在場地環境及安全方面釐定清晰要求，以保障年輕人，而當局並非完全放寬限制，場館亦須經過審批，故希望當局審批能做好把關，並做好場地管理。

未來進入獲批桌球館的最低年齡降至8歲，意味年級最低至大約小學三年級已可進入場球館，陳淑儀指，相對於中學生，礙於身高問題，較少小學安排學生參與桌球運動，部分學校亦因空間不足未有擺放桌球枱，她相信桌球館限制放寬後，將來會有更多小學生接觸桌球運動，料集中在高小參加。

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