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啟德體育園｜商戶指銷售額較開業初期少五成 食肆零售生意兩極

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 39 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

零售館的食肆。（陳展棋攝）

啟德體育圓今晚再舉行大型演練，鄰近的零售館亦開幕一個多月。本報記者再次訪問早前進駐的店舖，有店舖負責人表示，交通配套未齊備令外區市民較少，銷售額較開幕初期少5成。今天的活動亦未有令生意增加。

主打印尼中高檔食品的零售店負責人Mark上月底受訪時表示，近日生意屬「預期之內」，幸好位置鄰近民居，晚上人流亦算不俗。他最新表示，人流明顯縮減，縮減至少一半。

零售店負責人Mark。（陳展棋攝）

被問到是否對生意較悲觀，他指平日生意較差，指目前未有停車場、亦未有巴士直達，「未匯聚到其他區的人」；至於舉辦活動日子，生意需要視乎活動性質，「有啲活動唔比帶嘢入去，有時9點10點完場，客人唔會咁夜買嘢。」

他表示，與園區簽約兩年，需繼續營運，因此目前需要變陣加強網上推廣，亦會於活動期間主力銷售新鮮產品。

至於零售館的食肆，全數舖位已經進駐。負責人梁先生指相信零售館人流有保証，形容這區較特別，兼具民生及外區客前來。不過由於附近屋苑未全數落成，假日的的生意較預期好，客量較平日多2倍。

梁先生表示，對未來的增長有信心，「呢邊可以參考的是AirSide，個邊人流一定會好啲，但相信（啟德零售館）生意可以慢慢catch up上去。」
 

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