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WhatsApp貼圖下載｜10大WhatsApp農曆新年貼圖推介　迪士尼/大麻成/張敬軒/Cinnamoroll免費下載

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 12 小時前

最後更新： 剛剛

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

10大WhatsApp農曆新年貼圖推介，包括迪士尼/大麻成/張敬軒/Cinnamoroll等免費下載。

【農曆新年2025/電子拜年/WhatsApp貼圖/WhatsApp Sticker】隨著科技發達，大家愈來愈喜歡用WhatsApp來互相祝賀新年。除了賀詞，各式各樣的Whatsapp貼圖也是不可或缺的元素。以下是10款可愛的蛇年主題Whatsapp Sticker，大家記得下載定互表心意啦！

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校長專訪｜馮李佩瑤小學重本打造學界專業天文公園　學生安坐家中用iPad觀星零難度

WhatsApp貼圖農曆新年｜1. Citi x 張敬軒

新年點少得要用stickers拜年！上年大受歡迎Citi x 張敬軒 x 本地插畫師Dear me，新年特別版Stickers徇眾要求，今個蛇年再度登場！一套12款蛇年Stickers幫您將新春祝福送畀親朋好友！

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WhatsApp貼圖農曆新年｜2. 香港迪士尼樂園

香港迪士尼拜年啦！等你可以隨時用至愛嘅迪士尼好友Sticker分享每一個奇妙moment！

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WhatsApp貼圖農曆新年｜3. Hapidanbui 蛇出嚟拜年

蛇年好難諗祝福語？Hapidanbui已經幫大家諗好晒喇！佢哋仲創意十足，不斷玩食字遊戲保證你地成為團體中，最突出一個，快啲下載「Hapidanbui蛇出嚟拜年」貼圖！

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WhatsApp貼圖農曆新年｜4. MegaBox x mofusand 福貓花見駅

MegaBox與日本人氣療癒系小貓 mofusand 攜手合作，推出MegaBox x mofusand「貓福花見駅」8款賀年貼圖，快齊來沉浸於療癒系mofusand的懷抱！

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WhatsApp貼圖農曆新年｜5. 大麻成新年蛇王到

插畫角色大麻成向來都是貼圖中的熱門人選，而今個新年推出蛇王到好心得好報貼圖系列，等阿婆&大麻成預祝大家蛇王順利！

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WhatsApp貼圖農曆新年｜6.香港海洋公園《動物新春動態貼圖》

海洋公園動物大使新春動態貼圖！除了有大家最期待的大熊貓「盈盈」「樂樂」、「安安」「可可」，同「家姐」「細佬」之外，本次還有小熊貓、北極狐、企鵝，同雞泡魚「肥波」，一班萌爆的動物大使同大家拜個早年！一齊用這套賀年Stickers同親朋好友送上最可愛的新春祝福啦！

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WhatsApp貼圖農曆新年｜7. 2025 McDonald's HK 麥麥行大運

藉著麥當勞50週年，今個新春推出可愛Sticker，有齊麥當勞經典人物祝福，幫你於新一年開個靚運！

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WhatsApp貼圖農曆新年｜8.CTM x Cinnamoroll 新春大吉

Sanrio人氣角色Cinnamoroll相信各位都不陌生，今個新年就讓這位可愛主角為大家送上節日祝福，萌爆充實大家的對話。

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WhatsApp貼圖農曆新年｜9. 奶龍 Happy new year

本身已熱爆全城的內地卡通人物「奶龍」，穿起蛇年裝扮向大家預早拜早年！

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WhatsApp貼圖農曆新年｜10. 麥兜 - 好事連連水蛇春

新春將至，水蛇春咁長嘅恭賀stickers，又嚟轟炸手機！祝大家蛇來運到，好事連連！

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