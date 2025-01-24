農曆新年｜入境處估算假期有734萬人次經陸路口岸出入境 羅湖口岸料日均約20.5萬人次
發布時間： 2 小時前
政府節慶安排跨部門工作小組今（24日）指，經入境處與深圳出入境邊防檢查總站等內地部門協商後，入境處預計今年農曆新年假期期間，即1月28日至2月4日，有734萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港，其中羅湖管制站、落馬洲支線管制站及港珠澳大橋管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有20.5萬、19萬及14.6萬人次出入境。
政府指，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，亦加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流，同時會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。處方亦會連同香港警務處、香港海關和港鐵在羅湖管制站成立聯合指揮中心，並與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施。
入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。旅客可瀏覽入境處網頁，查看各邊境管制站的繁忙時間；亦可透過入境處流動應用程式隨時隨地查閱各陸路邊境管制站的估計輪候過關狀況，以便計劃行程及減省排隊時間。
另外，香港居民在外旅遊時如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24 小時求助熱線，電話：（852）1868；透過入境處流動應用程式以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。
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