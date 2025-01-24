立法會｜工務小組通過416億基本工程儲備基金撥款　議員籲「應使則使、應慳則慳」

▲ 工務小組通過基本工程儲備基金撥款。（戴朗希攝）

立法會工務小組委員會今日通過逾416億元下年度基本工程儲備基金撥款，將提交財委會審議。多名議員提醒政府面對財赤，要本著「應使則使、應慳則慳」原則。

基本工程儲備基金下年度建議撥款按年增0.7%，當中約三成四、即約142億8千萬元，與工務工程相關，其餘涉土地徵用和電腦化計劃的開支。新方向議員張欣宇表示，雖然坊間關於財政壓力的討論十分多，但政府的基本功能是投資民生及未來，認為即使面臨財赤，這個功能都不應縮減。

經民聯議員陸瀚民及工聯會議員陸頌雄均提及公廁項目。陸頌雄關注元朗公廁改善工程為何需要1600萬元。陸瀚民則關心在嚴重的財赤下，涉款4700萬元的香港仔郊野公園重建公眾洗手間工程，可否採取改善方案，以減少開支。

政府回應陸瀚民時指，某部分公廁採取重建而非改善方案，是因為那些公廁已興建逾30年，設施相當老化，例如部分公廁的化糞池需要拆卸，同時有部分公廁位於郊野公園，地理位置偏遠亦增加成本。

今次撥款涵蓋包括交椅洲兩條連接路的前期工程設計和勘探，選委界議員李浩然認為如此重大的項目繞過立法會不恰當。土木工程拓展署則稱，需要展開前期工程，因需要一定參數和資料才能決定往後以什麼模式再推展。「如果我們考慮利用市場力量，手上的資料必須足夠，市場才能參考和考慮會否參與。」



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記者：戴朗希