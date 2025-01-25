民建聯廣邀外國領事、商會代表體驗「盆菜宴」　美領事缺席

▲ 積極打「國際線」的民建聯，近日廣邀駐港外國領事及商會代表體驗「盆菜宴」。（民建聯供圖）

積極打「國際線」的民建聯，近日廣邀駐港外國領事及商會代表體驗「盆菜宴」，不僅有得食正宗盆菜，還可拿起鑊鏟、舉起「獅頭」、提筆寫揮春。30多人赴宴，美領館無派人參與，美商會則有代表出席。

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據知，今次民建聯一視同仁，向所有駐港外國領事和商會代表都發出邀請函，包括美國領事和香港美國商會，最終美領館並無人出席，但美商會則有派代表參加，更有份揸鑊鏟。赴宴的除了日本、英國、德國等外國領事，還有外交部駐港特派員公署包海斌參贊等。

三、四十人齊聚大埔泰亨文氏宗祠，今次活動組織者、民建聯聯絡拓展委員會主席周浩鼎化身「講故佬」，介紹文天祥抗蒙歷史、以及盆菜宴由來。

民建聯主席陳克勤則變身書法老師，教寫中文揮春。席間還介紹「撈起」傳統，他希望新的一年，香港能與更多國家和地區增強經貿合作，亦祝願各國在港商會代表生意「風生水起」。全國人大常委、民建聯會務顧問李慧琼則邀請在港外國商會代表，對新一份財政預算案提供意見。

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