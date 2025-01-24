啟德體育園｜啟德逾6萬人演練大致順利　港鐵站外播歌冀安撫離場人士情緒

▲ 啟德體育園今舉行歷來最大型演練。（朱永倫攝）

啟德體育園今（24日）舉行歷來最大型演練，同時涉3個場館、共6.3萬人參與，其中主場館首次測試5萬人上限，整體入場及散場過程大致順利。有傳參加演練的公務員收到內部指示禁止受訪，當局就稱傳媒可向政府新聞處查詢。

傳參與公僕禁受訪 陳國基：查詢新聞處

各紀律部隊樂隊聯合演出的「守護香港音樂傳城大匯演」於晚上8時在主場館舉行，觀眾可在晚6時提早入場，當已有大批市民在宋王臺站出口等候親友一同入場；而記者在傍晚5時多於太子道東下車，未見指向啟德體育園的清晰指引，但沿路每5至10米就有數名民安隊隊員或者警察駐守，協助市民，另沿着世運道則掛有大量離場指示。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

主場館達5萬人上限 安檢曾打蛇餅

安檢期間，主場館外的個人物品存放站仍擺有有大量膠水樽；市民亦須按門票指示閘口進場，場外一度「打蛇餅」。

到7時半時，主場館已坐滿一半觀眾，匯演正式在8時開始，由警察流行樂隊打響頭炮。記者於場內發現網絡接收稍有延遲，曾經只可以接收和發送文字訊息，未能順利瀏覽圖片，及後使用大會的公眾無線網絡，便可順利瀏覽網頁。

體育園透露今日首次使用啟德體育園主場館旅遊巴上落客區，啟德體育園交通運輸經理陳海麟透露，有8架旅遊巴使用落客，約200人。他指，可以同時容納25架旅遊巴上落客，56架旅遊巴停泊作日泊和通宵停泊之用。目前正與跨境運輸供應商簽訂合約，會有2間公司提供每日往來深圳灣的班次，首30分鐘免費泊車，其後每1小時$35。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

而警方，場地保安及工作人員同時於主場館進行三個模擬突發事件，以訓練應變能力，事件分別模擬有人自製假門票、有醉酒人士嘗試購買酒精，以及因排隊打尖而起衝突。

其中第三個模擬有人因排隊打尖而衝突，雙方互相批評引起指罵，保安試圖分隔兩批人但無效，最終要求警方介入，分隔兩批人。警方指如果是輕微口角，場地保安等可自行處理，警方以不干擾的做法，有需要時到場支援，確保順暢。

青年運動場和體藝館稍早時率先離場，到九時半，5萬人主場館正式散場，期間主場館外的中央廣場一度出現人潮樽頸位。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

政務司司長陳國基、運輸及物流局局長陳美寶、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、保安局局長鄧炳強及公務員事務局局長楊何蓓茵等均有到場視察。

警方於演練期間實施特別安排，於接近啟德站位置設置大型電視屏幕，並播放流行曲，提醒離場者目前港鐵正實施人流管制，2分半鐘一班車。警方稱，是希望以創新手法以安撫離場人士情緒，以助他們有序離開。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

至於啟德站散場方面，屯馬線往烏溪沙及屯門方向，大致兩至3分鐘一班車，一班車大致可以疏導月台大部分人潮。不過現場所見，僅以美孚為終點站列車設空載列車，反方向則沒有空載列車，部分往烏溪沙方向列車略為擠迫。

今次6.3萬人參加演練，公務員佔8成，被問到政府是否禁止參加的公務員接受訪問，政務司司長陳國基回應表示，「所有的提問我們希望透過新聞處接觸，新聞處會作出詳細解答。」

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】