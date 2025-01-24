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桌球館限制放寬｜個別「波樓」仍見煙灰缸　桌總：違規應執法非禁接觸桌球

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

記者今到訪九龍區一間桌球館，見桌上仍有擺放煙灰缸。（梁偉榮攝）

本港室內禁煙條例早於2007年生效，桌球館同樣受規管，惟記者今日所見，個別波樓仍有走漏。業界形容食煙負面印象源於電影，如違規應由控煙辦執法，並非禁止青年接觸桌球運動。

記者今到訪九龍區一間桌球館，負責人稱波樓已全面禁煙，惟記者見桌上仍有擺放煙灰缸。

桌球館限制放寬｜小學生最細8歲將准入波樓　校長關注吸煙問題促場地安全做好把關

港桌球總會主席羅永聰指，目前本港已實施室內全面禁煙，桌球館同樣受規管，控煙辦亦不時上樓巡查，反問「公園都有人食煙，政府係咪限制小朋友去公園？」他認為，如有桌球館違法容許客人吸煙，應將桌球館視為一般室內場所、由政府相關部門執法，並非禁止青少年接觸桌球運動。

至於有意見認為桌球館品流複雜，羅永聰反問現時「邊有人仲對桌球有偏見？」假如有人對桌球室有壞印象，羅永聰認為有關人士可能從來沒有去過桌球室，或從未打過桌球，對桌球的印象停留在電影情節。

羅認為放寬限制能為家長帶來正面信息，扭轉他們對桌球館的負面形象，期望未來大眾可視桌球館為一般體育場所。

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