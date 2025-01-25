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桌球館限制放寬｜校際桌球賽晚上8時後作賽　現需提早申請

社會

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

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有桌球業界認為，放寬桌球室入場限制可避免青少年光顧「無牌波樓」。（梁偉榮攝）

對於持牌桌球館入場年齡及時間限制擬放寬，香港桌球總會指，現時校際桌球賽只准用觀塘順利邨場館，如晚上8時後作賽要提早申請豁免。有沙田桌球室負責人指3成客人為21歲以下青少年，已有適合兒童的設施，認為放寬限制可避免青少年光顧「無牌波樓」。

現時未滿16歲人士除非獲康文署署長書面准許，否則在晚上8時至翌日早上10時，不能進入桌球館；任何身穿校服人士，在桌球館營業時間內均不得進入。

而桌總每年均舉辦美式及英式桌球推廣計劃，比賽分青少年組及成人組，主要於桌球館舉辦，部分則於順利邨體育館舉辦，該處為康文署轄下唯一有4張英式桌球枱的場館。

桌總主席羅永聰指，該會每年舉辦的校際比賽都有數十間學校參與，反映獲得學界支持，惟比賽未必可於晚上8時前完結，總會須提早1個月向署方申請，形容手續繁複、浪費人力物力。他認為放寬進入桌球館限制後舉辦賽事會「舒服咗」，料可舉辦更多課程及比賽讓中小學生參與。

桌球會：免青年光顧無牌波樓

傳奇桌球會主席程志銘向本報指，旗下沙田桌球館有3成客人為21歲以下青少年，估計放寬入場限制後會令青少年客源增加，更可避免青少年光顧消防條例欠佳的無牌波樓。

程又指，國際知名的桌球手大部分在20歲前已有不俗成績，而當時年僅12歲的港將廖予生在2023年已在英國U14桌球錦標賽決賽奪冠，如康文署能早點放寬，香港可能會出產更多桌球精英。

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