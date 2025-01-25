緬甸詐騙園區｜早前從緬甸獲救香港男子　下周一將返港

▲ （政府新聞處）

保安局今日（25日）表示，一名在緬甸被禁錮從事非法工作並於日前獲救及安全抵達泰國的港人，經保安局專責小組在當地連日協調及多方努力下，將於下周一 （27日） 與專責小組成員一同返港。



專責小組成員昨晚（24日）在該港人被送抵曼谷後在拘留中心見面，小組成員向他致以慰問，他對小組成員親身前往泰國跟進他的個案表示感謝，亦十分欣喜下周一能回港。他精神和身體狀況良好，專責小組成員隨即就其回港事宜作安排，並會於返港後跟進調查其個案。



保安局局長鄧炳強對於再有一名港人獲救，並能於農曆新年前返港與家人團聚感到非常欣慰。他感謝外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐緬甸聯邦共和國大使館、中國駐泰王國大使館等多國部門的支援和協助，以及對個案的重視，促成該名港人在可行情況下於短時間內回港。

他同時亦讚揚專責小組努力不懈，致力跟進該名人士的個案，並協助他盡快返港。

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